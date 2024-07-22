Кремль отреагировал на снятие Байдена с выборов в США

Песков: Кремль не удивлен выходом Байдена из президентской гонки

Tекст: Вера Басилая

«Речь идет об избирательной кампании в США. <…> Это не наше внутреннее дело. Это не может быть приоритетной темой нашей повестки дня», – цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, Кремль не собирается давать оценку решению действующего президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки, эта тема должна заботить американских избирателей.

При этом он заявил, что российско-американские отношения переживают наихудший период в истории, и их будущее очень важно для России. Песков заявил, что Кремль «не ждет ничего хорошего» от нынешней администрации США в адрес России.

Он также добавил, что в Кремле не сильно удивились выходу Байдена из президентской гонки, этому научило происходящее в США последние годы.

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Ранее высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что отказ президента страны Джо Байдена от участия в выборах не связан с состоянием его здоровья.

Президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем Байден пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.

Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.