Жители США возмутились отсутствием речи Байдена о выходе из предвыборной гонки

Tекст: Вера Басилая

В США стали задавать вопросы, почему спустя десять часов после снятия с выборов сам Байден на публике не появился, кроме того, их удивляет, что о выходе из предвыборной гонки президент США написал в письме, а не обратился с речью к нации, пишет «Царьград».

Американский миллиардер Дэвид Сакс отметил, что сутки назад Байден заявлял, что намерен продолжать избирательную кампанию, но неожиданно вышел из нее. Кроме того, он напомнил, что Линдон Джонсон в 1968 году выступил перед нацией с 40-минутной речью, когда решил не участвовать в выборах.

Президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем Байден пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.

Еще в пятницу Байден сообщил, что планирует возобновить свою избирательную кампанию в борьбе за переизбрание на пост президента на следующей неделе.

Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.