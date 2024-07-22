Как минимум украинская власть незаконна с февраля 2014 года – с момента государственного переворота. Когда Верховная рада, не говоря уже о центральной исполнительной власти, стала принимать абсолютно неправомочные решения.0 комментариев
Соросы поддержали кандидатуру Харрис на пост президента США
Миллиардеры Соросы поддержали кандидатуру Харрис на пост президента США
Финансист Джордж Сорос и его сын Алекс поддержали выдвижение Камалы Харрис в качестве кандидата на пост президента США, сообщили миллиардеры в соцсети.
«Для нас настало время объединиться вокруг Камалы Харрис и победить Дональда Трампа. Она самый лучший и наиболее квалифицированный возможный кандидат», – написал Алекс Сорос на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.
Отмечается, что крупнейший спонсор Демократической партии США 93-летний Джордж Сорос также поддержал Харрис.
Как указывает Bloomberg, на следующий день после дебатов Байдена с Трампом Сорос пожертвовал более 5 млн организации, которая поддерживала действующего президента США, в январе он спонсировал партию на 60 млн долларов.
Ранее сообщалось, что более половины сенаторов от Демократической партии США уже поддержали кандидатуру Харрис на пост президента на ноябрьских выборах. Избирательный штаб Харрис собрал более 55 млн долларов пожертвований после выхода Байдена из гонки. Миллиардер Илон Маск считает, что Харрис является «марионеткой» Александра Сороса.
Президент США Джо Байден после объявления о выходе из президентской гонки заявил, что полностью поддерживает кандидатуру Харрис. Харрис подтвердила намерение добиваться выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии.