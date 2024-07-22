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Штаб Харрис собрал 55 млн долларов после выхода Байдена из гонки
Politico: Штаб Харрис собрал 55 млн долларов после выхода Байдена из предвыборной гонки
Избирательный штаб вице-президента США Камалы Харрис собрал более 55 млн долларов пожертвований, за первые пять часов после выхода Джо Байдена из предвыборной гонки было собрано 27,5 млн долларов, сообщила газета Politico.
Согласно данным платформы ActBlue, занимающейся сбором средств для демократов, по состоянию на 22.00 по времени Восточного побережья США (5.00 мск понедельника) общая сумма собранных средств на кампанию Харрис составила более 55 млн долларов, передает ТАСС.
Отмечается, что собранные ранее 95 млн долларов на предвыборную кампанию Байдена будут направлены штабу Харрис. СМИ писали, что средства должны были быть возвращены донорам, если кандидатом от Демократической партии станет не Харрис.
Ранее сообщалось, что более половины сенаторов от Демократической партии США уже поддержали кандидатуру Харрис на пост президента на ноябрьских выборах.
Президент США Джо Байден после объявления о выходе из президентской гонки заявил, что полностью поддерживает кандидатуру Харрис. Харрис подтвердила намерение добиваться выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии.
Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.