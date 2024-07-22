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Трамп счел «позорным» выход Байдена из президентской гонки в США
Президент США Джо Байден выбыл из предвыборной гонки «с полным позором», заявил кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп.
В обращении, распространенном через смс-рассылку, Трамп заявил, что вашингтонская элита, испытывающие ненависть к США СМИ и «коррумпированное глубинное государство» предприняли все возможные усилия, пытаясь «защитить Байдена». Однако в результате тот «с полным позором вышел из гонки», передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос CBS о том, готов ли он к дебатам с вице-президентом Камалой Харрис, Трамп отметил, что его противник на дебатах пока не определен. «Но я думаю, кто бы это ни был, я бы хотел подискутировать», – заявил Трамп.
Напомним, Трамп назвал Байдена худшим президентом, комментируя его выход из предвыборной гонки.