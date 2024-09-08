Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.6 комментариев
Фигуранты дела о некачественных сухпайках для армии России не признали вину
Топ-менеджеры ГПК Ковалевич и Михайленко не признали вину по делу о поставке некачественных сухпайков в Вооруженные силы
Совладельцы Грязинского пищевого комбината Валерий Ковалевич и Александр Михайленко не признали вину по делу о поставке некачественных сухпайков в Вооруженные силы России, следует из материалов дела.
Как следует из решения Мосгорсуда по апелляции на арест обвиняемых, защита Ковалевича и Михайленко заявила о положительных характеристиках фигурантов дела и их государственных наградах. Суд принял решение оставить обвиняемых под стражей, передает ТАСС.
Напомним, также по делу была задержана топ-менеджер Эльвира Смирнова. По версии следствия, интересы ГПК лоббировал генерал армии Дмитрий Булгаков, он был задержан. Руководители комбината поставили российской армии в 2022–2023 годах более 9,1 млн некачественных сухпайков. Общий ущерб оценивается как минимум в 1,3 млрд рублей, Минобороны признано потерпевшей стороной.