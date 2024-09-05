Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.

Подписывая 10 лет назад «минские соглашения», мы хотели не славы. А хотели мы мира. Мы очень хотели мира. Мы делали все, чтобы мир был. И даже то, что делать было не нужно.

Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.

Кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе Украина рассказала, каким видит продолжение транзита газа через свою территорию после окончания контракта с Газпромом через четыре месяца. Это возможно только если это будет не российский, а среднеазиатский газ. Почему Россия может согласиться на такой вариант и кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе? Подробности Перейти в раздел

Зеленский чисткой министров решил «оживить труп» украинской власти На Украине более чем на 50% сменится состав кабмина. Первая часть министров уже покинула свои посты. Это событие вызвало недоумение на Западе: пока одни издания считают, что изменения призваны усилить централизацию власти, другие отмечают, что произошедшее может стать «началом конца» офиса Зеленского. Что на самом деле может означать «министропад» по-киевски? Подробности Перейти в раздел

«Там будет настоящая битва». Как Самарскую область чистят снаружи и изнутри Что случилось с самарским чиновником, который выключал Вечный огонь? Почему в области встал вопрос с очисткой улиц от мусора, а администрации – от части руководителей? Нужен ли «хайп» губернатору? Спецкор газеты ВЗГЛЯД выяснил, почему управленческий стиль временно исполняющего обязанности главы Самарской области Вячеслава Федорищева получил среди чиновников наименование «самарская бойня бензопилой». Подробности Перейти в раздел

За что Россия ограничила финансовую помощь Абхазии В руководстве Абхазии заявляют о том, что Россия частично приостановила финансовую помощь республике, речь идет о суммах в сотни миллионов рублей. Действительно ли Москва предприняла такие шаги, насколько серьезные проблемы в результате грозят абхазской экономике и что должен сделать Сухум, чтобы разрешить внезапно возникший кризис? Подробности Перейти в раздел

Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности Перейти в раздел