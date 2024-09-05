Истерика в Киеве: Зеленский снес полправительства

Ольга Андреева
Маленькие народы вынуждены совершать исторические ошибки
Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.
Юрий Васильев
Слова «блаженны миротворцы» будут хорошо смотреться на броне
Подписывая 10 лет назад «минские соглашения», мы хотели не славы. А хотели мы мира. Мы очень хотели мира. Мы делали все, чтобы мир был. И даже то, что делать было не нужно.
Сергей Миркин
Наступление отчаявшихся
Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.