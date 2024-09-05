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    Ольга Андреева Ольга Андреева Маленькие народы вынуждены совершать исторические ошибки

    Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.

    20 комментариев
    Юрий Васильев Юрий Васильев Слова «блаженны миротворцы» будут хорошо смотреться на броне

    Подписывая 10 лет назад «минские соглашения», мы хотели не славы. А хотели мы мира. Мы очень хотели мира. Мы делали все, чтобы мир был. И даже то, что делать было не нужно.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Наступление отчаявшихся

    Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.

    5 комментариев
    5 сентября 2024, 19:11 • Видео

    Истерика в Киеве: Зеленский снес полправительства

    На Украине прошла серия массовых отставок должностных лиц, инициированная Офисом Владимира Зеленского. В частности, МИД Украины теперь будет возглавлять не Дмитрий Кулеба, а Андрей Сибига, известный своей борьбой с песней «Катюша». Чем новый глава МИД Украины лучше старого?

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    Кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе

    Украина рассказала, каким видит продолжение транзита газа через свою территорию после окончания контракта с Газпромом через четыре месяца. Это возможно только если это будет не российский, а среднеазиатский газ. Почему Россия может согласиться на такой вариант и кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе? Подробности

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    Зеленский чисткой министров решил «оживить труп» украинской власти

    На Украине более чем на 50% сменится состав кабмина. Первая часть министров уже покинула свои посты. Это событие вызвало недоумение на Западе: пока одни издания считают, что изменения призваны усилить централизацию власти, другие отмечают, что произошедшее может стать «началом конца» офиса Зеленского. Что на самом деле может означать «министропад» по-киевски? Подробности

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    «Там будет настоящая битва». Как Самарскую область чистят снаружи и изнутри

    Что случилось с самарским чиновником, который выключал Вечный огонь? Почему в области встал вопрос с очисткой улиц от мусора, а администрации – от части руководителей? Нужен ли «хайп» губернатору? Спецкор газеты ВЗГЛЯД выяснил, почему управленческий стиль временно исполняющего обязанности главы Самарской области Вячеслава Федорищева получил среди чиновников наименование «самарская бойня бензопилой». Подробности

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    За что Россия ограничила финансовую помощь Абхазии

    В руководстве Абхазии заявляют о том, что Россия частично приостановила финансовую помощь республике, речь идет о суммах в сотни миллионов рублей. Действительно ли Москва предприняла такие шаги, насколько серьезные проблемы в результате грозят абхазской экономике и что должен сделать Сухум, чтобы разрешить внезапно возникший кризис? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Истерика в Киеве: Зеленский снес полправительства

      На Украине прошла серия массовых отставок должностных лиц, инициированная Офисом Владимира Зеленского. В частности, МИД Украины теперь будет возглавлять не Дмитрий Кулеба, а Андрей Сибига, известный своей борьбой с песней «Катюша». Чем новый глава МИД Украины лучше старого?

    • Путин в Монголии разозлил Украину

      Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

    • На земли России позарился Тайвань

      Если бы в Пекине правда хотели восстановить территориальную целостность Китая, то забрали бы назад российское Приамурье и другие территории, когда-то бывшие частью Китая, а не посягали бы на Тайвань. С таким заявлением выступил глава тайваньской администрации Лай Циндэ (Уильям Лай). Что ответить на подобную наглость?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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