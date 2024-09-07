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    Американские выборы решат, быть ли мировой войне

    @ SHAWN THEW/EPA/ТАСС

    7 сентября 2024, 12:30 Мнение

    Американские выборы решат, быть ли мировой войне

    Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.

    Владимир Можегов Владимир Можегов

    публицист

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    Роберт Кеннеди изначально был главным раздражителем нынешней президентской гонки в США. Он был всем поперек горла. Его обвинения демпартии в разжигании войны (неоконы!), сговором с бигфармой, бигцифрой и Уолл-стритом принесли ему репутацию отъявленного радикала. Для прессы он был одиозным адептом всех теорий заговора разом. Даже семья открестилась от него, как от ужасного дитя, отбившегося от рук и съехавшего с катушек. Однако, яркая позиция приносила ему до 10-15, а то и больше процентов голосов – уверенное третье место в президентской гонке!

    Однако, чем дальше, тем Кеннеди все больше терял свои позиции: резкая поляризация Америки, радикально расколотой и расходящейся по противостоящим лагерям, все меньше оставляла место третьей силе. Тем более, что позиция Кеннеди «между сил» становилась все более невнятной…

    Свой электорат у Кеннеди, конечно, был – это антивоенные левые, – тот самый антиистеблишмент, что митинговал и перед съездом демпартии в Чикаго, и ностальгически взывал к революционным шестидесятым, когда блистал Джон Кеннеди. 

    Кажется, эта ностальгия – память о дяде и об отце, как мучениках, убитых истеблишментом – и обеспечивала успех Роберту-младшему. Типичный несистемный бунтарь, Роберт с симпатией присматривался к Трампу, а Трамп – к нему.

    Казалось, из этого что-то могло получиться. На волне успеха Кеннеди действительно начал уверенно дрейфовать вправо. Его первым шагом стал выход из Демпартии и продолжение компании в качестве независимого кандидата.

    Однако где-то Робби все-таки просчитался. Семья Кеннеди всегда принадлежала к демократам. Именно альтернативное лицо Демпартии видели и в Роберте-младшем, и именно это приносило ему успех. То есть вся та же ностальгия по прошлому, ввиду раздражения нынешним «красным» духом демов, превратившихся в откровенно левацких социалистов.

    Одним словом, его уход разочаровал многих… Сам же Кеннеди, вместо того, чтобы стать новым знаменем, обратился просто в маргинала. Он начал быстро терять и сторонников, и спонсоров, так что к сегодняшнему дню рейтинг его в целом по стране не превышает 5%. Глядя на то, что его «третья сила» сдувается, и поняв, что президентом ему не стать, Кеннеди начал метаться. Его откровенное желание выгодно пристроить свои голоса (попытки встретится с администрацией Харрис, которая его просто проигнорировала) раздосадовало даже самых верных поклонников.

    И вот случилось то, что должно было случится – Кеннеди поддержал Трампа. Случись это несколькими месяцами раньше – это вызвало бы сенсацию. Но тогда Кеннеди на решительный шаг не рискнул, теперь же его поддержка Трампа, воспринятая как шаг вынужденный, погоду уже вряд ли сделает. 

    Впрочем, даже совсем небольшой процент голосов в колеблющихся штатах может оказаться решающим. И это все хорошо понимают. Да и многие точки над i это решение, хоть и запоздалое, все же расставляет. 

    Окончательное размежевание с демпартией привело Роберта-младшего и к более решительным обвинениям: «сегодняшнюю Демпартию мой отец и дядя не узнали бы», заявляет Кеннеди – и это правда. При Джоне и Роберте Кеннеди это была партия гражданских свобод и свободы слова. Теперь же – это партия цензуры, локдаунов и медицинского принуждения (Кеннеди – известный антиваксер). Прежняя демпартия была союзницей бедной и средней Америки, сегодняшние дружки Харрис – ставленники Уолл-Стрит и поджигателей войны (и это тоже, конечно, правда).

    Правда и то, что Демпартия делает ставку исключительно на мощный пропагандистский накат с инфантильными лозунгами и разгоном эмоций (это принято называть словечком «Joy» – радость, веселье, позитив), то есть обращается к американцам как к недоразвитым школьникам.

    Правда, однако, и то, что США – страна с преимущественно подростковым менталитетом, с населением, легко управляемым с помощью самой примитивной пропаганды. Тогда почему бы тактике, избранной «бандой Харрис» и не принести успех?

    Увы, в большинстве случаев (начиная с Первой мировой и деятельности легендарной парочки Липпмана-Бернейса) это срабатывало.

    Сегодняшним демократам не остается ничего иного, как продолжать пускать пыль в глаза. И уж что-что, а это делать они умеют. Если старая машинка самоходного деда Байдена, на которой демы снова хотели въехать в Белый дом, сломалась, то им все же хватило ума бросить ее и перезагрузить вводные. Да, «хохотушка Харрис» как она есть – существо едва ли не более одиозное, нежели Сонный Джо: «Посмотрите на нее, она сумасшедшая» – говорит Трамп, и кажется правдой, что психическое развитие Камалы остановилось на уровне пятилетнего ребенка, но кого это, в сущности, волнует?

    Если у вас 85% СМИ, дующих хором в одну трубу, раскачивая позитивную энергию «Joy», если в ваших руках весь административный ресурс (а накрутить голоса в нескольких колеблющихся штатах – задача не такая уж трудная), то выборы у вас в кармане. А именно это – главное.

    Итак, стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.

    Правда «заливка Joy» хорошо работает в мегаполисах, а вот одноэтажную Америку она, скорее, раздражает. Правда и то, что еще три месяца продержать людей в тонусе нескончаемого «праздника, который всегда с тобой» может и не получится – люди просто устанут.

    В конце концов, может произойти много чего непредвиденного. Вдруг Камала откроет-таки не к месту рот и ляпнет что-то такое, что повергнет всех в шок и ужас? Ее, конечно, тщательно оберегают от журналистов, но не может же это длиться вечно. В этом смысле «изделие номер два» демпартии токсично в не меньшей степени, что и уже использованное и выброшенное изделие «Дед на стимуляторах». А ведь впереди еще дебаты Камалы с Трампом!

    Абстрагируясь от общемировых дел (большой-то мир уже понял, что оказался в заложниках провинциальной банды культурных дикарей с безумного острова) нынешние выборы становятся настоящим экзаменом для американской нации. И здесь остается лишь с надеждой смотреть на лагерь Трампа. Последний, и правда – несмотря на всю его скандальную славу – выглядит единственной альтернативой безумию.

    Пиарщики Камалы дали Трампу и Вэнсу кличку «странные», которые все теперь хором повторяют. С точки зрения демов нормальный человек и правда должен выглядеть странно. 

    Однако лагерь Трампа продолжает пополнятся: трезвые люди в стране еще не перевелись. Так, вслед за Кеннеди о поддержке Трампа заявила экс-конгрессвумен от демпартии Тулси Габбард. Она тоже была демократкой, тоже считала себя либералкой, однако, той, еще старой школы, от которой нынешняя демпартия убежала уже слишком далеко. Габбард давно выступает с антивоенных позиций и называет нынешний истеблишмент демпартии «кликой разжигателей войны».

    Выступив на митинге Трампа в Детройте и заявив о своей его поддержке, Габбард сказала принципиальные для нынешнего момента слова: в такой принципиальный для мира час президент должен нести тяжелейшую ответственность, и в отличие от безумных демов и неоконов, у Трампа такая ответственность есть. Трамп не развязал ни одной войны, всегда рассматривая войну как «последнюю и крайнюю меру». И что может быть важнее в момент, когда люди во всем мире «как никогда близки к ядерной войне».

    Трезвые голоса, звучащие посреди безумного шоу, внушают некоторые надежды. Но прислушаются ли к ним американцы? Дойдет ли до сознания страны, что власть демов следующие четыре года будет означать только одно – мировую войну?

    Америка расколота. Две непримиримые армии разворачиваются на поле боя для решающего сражения. И поле это все больше напоминает Армагеддон: с одной стороны – люди разные, однако, не потерявшие сознания, и главное – все-таки люди. С другой – существа причудливые и уже гораздо труднее поддающие идентификации. И если ощущения меня не обманывают, то, конечно, хотелось бы, чтобы не обманулись и американцы. 

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