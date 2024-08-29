Tекст: Геворг Мирзаян,

доцент Финансового университета

У Дональда Трампа новый союзник – Роберт Кеннеди–младший. Племянник президента-демократа Джона Кеннеди открыто поддержал кандидата-республиканца и снялся с выборов в его пользу.

Кеннеди объясняет свое решение тем, что Демократическая партия оторвалась от народа и уже не имеет ничего общего с демократией.

«Она провела фиктивные праймериз, которые были сфальсифицированы, чтобы не допустить серьезного вызова президенту Джо Байдену. Затем, когда его предсказуемо неуклюжее выступление на дебатах спровоцировало дворцовый переворот, те же самые сотрудники Демократического национального комитета втихую назначили его преемника. Они выставили кандидата, который был настолько непопулярным среди избирателей, что выбыл из праймериз в 2020 году, не получил ни одного голоса делегата», – напоминает Кеннеди недавнюю историю своей родной партии и ее новой фаворитки – Камалы Харрис.

Он также подчеркнул, что за 40 дней, прошедших с момента выхода Байдена из игры, Харрис не дала ни одного интервью, в котором могла бы хоть как-то описать и защитить свое видение американского будущего.

Про Кеннеди можно сказать, что он смелый человек, успешный адвокат и хороший оратор, а можно то, что он бывший наркоман, из мозга которого извлекли червя-паразита. В общем, это весьма своеобразный представитель знаменитой фамилии. Настолько, что семья от него по факту отреклась.

«Нам нужна Америка, наполненная надеждой и объединенная общим видением светлого будущего. Будущего, определяемого личной свободой, экономическими перспективами и национальной гордостью. Мы верим в Харрис и Уолца. Решение нашего брата Бобби поддержать Трампа – это предательство ценностей, которые наш отец и наша семья ценят больше всего. Это печальный конец печальной истории», – написала его сестра Керри.

Однако поддержка этого человека действительно значима для Трампа. Потому что Кеннеди достаточно популярен среди беспартийных избирателей, более того, это самый популярный «третий кандидат» на выборах президента США более чем за 30 лет. А особенно он популярен в тех штатах, где каждый голос имеет значение.

Сейчас по общенациональным опросам, если вывести из их результатов среднее арифметическое, Харрис опережает Трампа на 1,7 процентных пункта, а в ставках букмекеров – на один процентный пункт.

Зато Трамп пока выигрывает у нее по выборщикам, что гораздо важнее: 287 против 251. Однако в ряде штатов отрыв минимален. В прежде уверенно республиканской Джорджии – один процентный пункт, в Северной Каролине – 0,9, в Аризоне – 0,5, а в принципиально важной для победы Пенсильвании (пятый по численности населения штат США) – всего 0,2%.

Соответственно, если самоснятие и поддержка Кеннеди дадут Трампу хотя бы по одному процентному пункту в неопределившихся штатах, шансы последнего на возвращение в Белый дом резко возрастут. А должны дать: существуют социсследования, показывающие, что участие Кеннеди в выборах отъедало голоса в основном у Трампа.

Интересно, Кеннеди снимается именно в колеблющихся штатах (примерно в 10). А там, где его голоса Трампу ничего не дадут (например, в Нью-Йорке, который проголосует за любого демократа), Кеннеди хочет оставаться в списках и доказать, что у него много собственных избирателей.

Демократы понимают его игру и пытаются не допустить перетока голосов. В частности, хотят, чтобы имя Кеннеди оставалось в бюллетенях вопреки его на то воле.

Опирается эта интрига на местное законодательство. Например, в Неваде (одном из спорных штатов, где преимущество Трампа над Харрис сейчас составляет 1,4%, а рейтинг Кеннеди колеблется в районе 4%) крайний срок для снятия кандидатуры истек 20 августа. Тем не менее имя Кеннеди из бюллетеней все-таки уберут, благодаря решению окружного суда Невады.

А вот в Мичигане (где у Харрис преимущество в 2%) менять бюллетень отказались. Опять же под предлогом того, что все сроки прошли, а также из-за местного закона, усложняющего отзыв кандидата от мелких партий. Также Кеннеди, скорее всего, останется в списках в Северной Каролине и Висконсине.

Параллельную войну против Кеннеди-младшего ведут пресса и НКО. В начале недели одна из экологических организаций призвала расследовать случай, произошедший почти три десятка лет назад, когда полукандидат в президенты, по воспоминаниям его дочери,

отпилил голову мертвому киту и привез ее домой на машине.

СМИ пытаются раздуть из этого сенсацию и дискредитировать таким образом Кеннеди, который позиционирует себя как экологического активиста и считается «зеленым» политиком.

Умерший 30 лет назад своей смертью кит на страницах прессы уверенно перекрывает собой действительно значимые события кампании и международной политики, которые невыгодны Харрис. Например, заявление Трампа о том, что ввод войск Украины в Курскую область России «приведет к третьей мировой войне».

Трамп, конечно, любит апокалиптические прогнозы и всегда щедр на них, когда оценивает политику демократов, но не он один так думает. Версия, согласно которой Владимир Зеленский намеренно втягивает США и НАТО в войну с Россией, не просто логична (ведь только так он может победить). Ее давно обсуждают в американском экспертном сообществе, более того, согласно утечкам из Белого дома, это намерение Зеленского осознает даже Джо Байден.

В Кремле, который пытается максимально дистанцироваться от американских выборов, с Трампом на этот раз тоже согласились.

«Многие страны так называемого коллективного Запада по уши залезли в этот конфликт, напрямую вовлечены в него. Такие вылазки, как в Курской области, конечно, до предела эскалируют напряженность. Поэтому повод для обеспокоенности есть. И в этом случае к таким алармистским заявлениям можно с пониманием относиться», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В случае, если большой военный конфликт с участием ядерных держав действительно начнется, вина за это будет лежать не на Кеннеди с его китом, а как раз на администрации Байдена и Харрис. Причем в данном конкретном случае неважно, дали ли они согласие на ввод войск в Курскую область или не дали.

Если дали, это означает крайнюю степень безответственности госпожи Харрис и подтверждение всех разговоров о ней как о некомпетентном человеке, не способном исполнять роль верховного главнокомандующего.

Если разрешения не было, это означает неспособность госпожи Харрис контролировать американского вассала. Отсутствие у нее политической воли для того, чтобы одернуть его от столь радикальных шагов, если уж Байден не способен на это физически. Вопрос теперь в том, как к этому отнесутся американские избиратели. И смогут ли Трамп с Кеннеди, которого республиканец уже пообещал включить в свою администрацию, доказать им то, что главным вопросом нынешней президентской кампании является реальный риск третьей мировой войны, – и никак иначе.