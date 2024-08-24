Харрис начала борьбу с «американской мечтой»

Tекст: Геворг Мирзаян,

доцент Финансового университета

В пятницу кандидат от демократов Камала Харрис сдавала свой первый экзамен на роль президента Соединенных Штатов. Она выступила с 38-минутной речью на съезде Демократической партии. На первый взгляд, речь была сумбурна и бессмысленна. Начала Харрис с благодарностей – в том числе и президенту Джо Байдену (которого она фактически предала ради своей номинации, когда поддержала заговорщиков, угрожавших объявить Байдену импичмент в случае продолжения им президентской гонки).

Затем стала рассказывать о матери, которая приехала в Америку, влюбилась и потом с семьей переезжала с места на место. Как она была жертвой расовой дискриминации, как боролась за свое право жить достойно. Как сама Камала Харрис стала прокурором потому, что ее подруга подвергалась сексуальному насилию со стороны отчима. Как она затем защищала простой народ от преступников и капиталистов, и как она сейчас будет защищать страну от Дональда Трампа.

То есть ни обозначения своих основных приоритетов в области экономики (а экономика, как известно, является ключевым вопросом на выборах), никакой конкретики о перспективах правления. Исключительно личная история и обещание остановить Трампа. Однако в этом сумбуре и бессмыслице была своя логика и линия, которая была разработана пиарщиками Харрис для того, чтобы у нее были какие-то шансы на победу.

Дело в том, что на данный момент в предвыборной гонке расклад очень шаткий. Общий рейтинг Харрис (агрегированный из ряда соцопросов) превышает трамповский на 1,5 процентных пункта. При этом республиканский кандидат ведет по количеству голосов выборщиков. У Трампа их 287, тогда как у Харрис – 251.

Но проблема в том, что все эти преимущества находятся в области статистической погрешности. 1,5% лидерства демократов – это ни о чем. По ряду штатов ситуация очень тонкая. Так, например, в Аризоне Трамп опережает Харрис всего на 0,2%. А в Висконсине Харрис Трампа – на 1%. Все будет определяться в ходе гонки за счет того, какой кандидат сможет себя успешнее «продать».

Рисование рейтингов ей не поможет. Сущностно Харрис – незаметному вице-президенту, провалившему все задачи, которые ей давали в Белом доме, – тоже нечего противопоставить Трампу. Именно поэтому она и отказалась от дебатов с ним на «чужой» для себя площадке телеканала Fox. У нее нет ни опыта, ни навыков, ни компетенций.

«Кандидату, которая ни разу не выиграла ни одного голоса на президентских выборах (ее основная предвыборная кампания 2020 года была свернута задолго до партийных собраний в Айове), предлагается одержать победу на внеочередных выборах с самыми высокими ставками», – пишет CNN. Именно поэтому пиарщики Харрис решили сосредоточить ее кампанию на эмоциональных началах и трех ключевых тезисах: борьбе, единстве и антитрампизме.

Вся история семьи Харрис, ее взросления, работы в качестве прокурора в Калифорнии позиционируется теперь так, как необходимо для привлечения ключевого сегмента избирателей. «Все глаза обращены на штаты «голубой стены»: Пенсильвания, Мичиган и Висконсин, где, скорее всего, будет определено имя 47-го президента США», – напоминает британская The Guardian. А это рабочие штаты. Штаты, которым абсолютно зайдет биография трамповского кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса. Он ведь действительно вышел из народа, из глубинной Америки. Поэтому Харрис сейчас позиционирует себя такой же народной героиней, добившейся высот.

Но не просто вышедшей из грязи в князи, но и еще вынужденной бороться с тем, с чем белому мужчине бороться не надо. С сексизмом, расовой дискриминацией и прочими моментами. Моментами, которые будут привлекательны для женщин и американских меньшинств.

«Всю неделю лидеры Демпартии подчеркивали ее происхождение, взросление внутри среднего класса и путь от работы переворачивательницы бургеров в McDonald's до отправки жестоких преступников за решетку в должности генерального прокурора Калифорнии. Они утверждали, что ее восхождение на пост вице-президента из скромной семьи олицетворяет жизнь служения, которая делает ее подходящей для руководства страной. Такая разнообразная биография может стать ключом к воссозданию демократической коалиции, основанной на женщинах, меньшинствах и избирателях из пригородов, которая может привести Харрис в Овальный кабинет», – поясняет CNN.

Именно это демократы и понимают под единством. И этим пониманием, этой трактовкой закрывают одно из самых слабых мест Харрис – неспособность по-настоящему объединить Америку. Харрис относится к демократическим прогрессистам – то есть политикам ультралевых взглядов. Политикам, которые нацелены на навязывание ЛГБТ* и других ультралиберальных ценностей и на уничтожение традиционного американского индивидуализма –

как она сама говорила в ходе своей речи, Трамп тянет Штаты назад в историю, то есть к идеологии «американской мечты», которая и сделала США великими.

Ну и, наконец, демократы активно пользуются страхами, связанными с возможным приходом Трампа назад в Белый дом. Значительное количество населения опасается (и не беспочвенно), что республиканец начнет сводить счеты с демократами. Что он воспользуется контролем за Верховным Судом, а также обеими палатами конгресса (которые после выборов, скорее всего, окажутся республиканскими) для того, чтобы стать диктатором.

«Подумайте не только о хаосе и катастрофе, когда он был у власти, но и о серьезности того, что произошло с тех пор, как он проиграл последние выборы… И подумайте, подумайте, что он намерен сделать, если мы снова дадим ему власть, – заявила Харрис в своей речи. – Просто представьте себе Дональда Трампа без ограждений, и как он будет использовать огромные полномочия президента Соединенных Штатов. Не для того, чтобы улучшить вашу жизнь, не для того, чтобы укрепить нашу национальную безопасность, а чтобы служить единственному клиенту, который у него когда-либо был: ему самому».

Либеральные СМИ, конечно, воспевают осанну подобному выступлению Харрис. «Исчезла неуверенная вице-президент, которая, казалось, не совсем чувствовала себя в своей роли. Исчезла часто неловкая ораторша. Теперь Харрис в своей стихии, и это заметно. Она провела последний месяц, излучая радость. Энергичная и искрометная, она не столько говорила вчера вечером, сколько пела», – пишет The Guardian.

Консервативные СМИ, конечно, восприняли «оду к радости» Камалы скептически. «Кто она, помимо того, что она не Дональд Трамп и не Джо Байден? Во что она на самом деле верит и что она будет делать на посту президента? Обещания «проложить новый путь вперед» и «стать президентом для всех американцев» настолько шаблонны, что их следует объявить вне закона», – указывает The New York Post. И вопрос теперь в том, удастся ли Камале удержаться на шаблонах но ноябрьского дня голосования.

*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России