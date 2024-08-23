Кеннеди-младший объявил о приостановке предвыборной кампании и поддержке Трампа

Tекст: Антон Антонов

В ходе выступления в штате Аризона Кеннеди-младший объявил, что «выражает свою поддержку Дональду Трампу», поскольку у них «совпадают» позиции «по жизненно важным вопросам», передает ТАСС.

В частности, как отметил Кеннеди-младший, «Трамп заявил, что возобновит переговоры» с президентом России Владимиром Путиным и остановит конфликт на Украине, «как только станет президентом». «Одно это оправдывает мою поддержку его кампании», – приводит РИА «Новости» слова Кеннеди-младшего.

Он подчеркнул, что «не прекращает свою предвыборную кампанию, а лишь приостанавливает». Как указал Кеннеди-младший, его «имя останется в бюллетенях в большинстве штатов».

Он пояснил, что обещал отказаться от участия в выборах, если «станет спойлером». Сейчас Кеннеди-младший «не верит, что в этой системе» сможет одержать победу. В связи с этим он «уберет свое имя из бюллетеней» в колеблющихся штатах. Как отметил Кеннеди-младший, речь идет примерно о десяти штатах.

Кеннеди-младший заявил, что не хочет увеличивать шансы демократов на победу. Он обвинил Демократическую партию США в цензуре, противодействии оппонентам, ему и Трампу, а также в перевороте для замены Джо Байдена на Камалу Харрис в качестве кандидата от объединения.

По мнению Кеннеди-младшего, он смог бы одержать победу на выборах «в честной системе» с «честными предварительными выборами, открытыми дебатами, независимыми СМИ».

В ответ Трамп, выступая в Лас-Вегасе, заявил: «Мы только что получили очень хорошую поддержку от Роберта Кеннеди-младшего. Мы с Бобби еще поговорим об этом». «Я хочу поблагодарить Роберта. Это очень значимое событие», – сказал он.

Напомним, сообщалось, что Кеннеди-младший склоняется к поддержке Трампа.