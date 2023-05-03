Завязавший наркоман стал адекватной заменой Байдену

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Как Россия пересядет на электромобили

Автобусы на электрической тяге стали одной из главных примет улиц Москвы
Уже через десять с небольшим лет каждый четвертый автомобиль в России будет электрическим. По крайней мере, так ожидают в Минэкономразвития РФ. До последнего времени электрический транспорт не пользовался в нашей стране большой популярностью, однако с принятием серии госпрограмм на наших глазах создается, по сути, целая новая отрасль. Причем целиком отечественная – и приносящая выгоду каждому россиянину. Подробности...
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Как Россия срывает контрнаступление ВСУ

В ночь на понедельник ВС РФ нанесли удары по военным объектам в городе Павлограде Днепропетровской области Telegram
В ночь на понедельник в Павлограде прозвучала серия взрывов на промышленных объектах, складах с боеприпасами и горючим. Населенный пункт является одним из складских и логистических хабов готовящегося контрнаступления ВСУ. Как российские упреждающие действия скажутся на планах противника и смогут ли ВС России сорвать наступление ВСУ? Подробности...
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Борьба с украинскими диверсиями требует решения трех задач

Диверсии на ж/д в Брянской области связаны с подготовкой ВСУ к контрнаступлению кадр из видео
С начала недели в Брянской области совершены сразу два подрыва железнодорожного полотна. К счастью, оба теракта не привели к жертвам, пути уже восстанавливают. Однако характер взрывов указывает на то, что за происшествиями стоят хорошо подготовленные диверсанты. Как им удалось остаться незамеченными, а главное – какие противодиверсионные меры следует принять России? Подробности...
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«Молдаване в День Победы наденут георгиевскую ленту»

До ареста Марина Таубер успела стать звездой молдавских уличных протестов EPA/DUMITRU DORU/ТАСС
«Это великий праздник, это победа Света над Тьмой. Мы выйдем, несмотря на угрозы, запреты, запугивание. В конце концов, именно это делает нас людьми – чтить память предков, героев», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат молдавского парламента Богдан Цырдя. Депутат обещает надеть на День Победы георгиевскую ленту, хотя власти и запретили ее ношение. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Не будет источников угрозы, не будет и БПЛА над Москвой

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Было ясно, что при первой возможности враг попытается ударить с помощью БПЛА по центру Москвы. Или сделать другую пакость. Для этого НАТО работает, старается, для этого Рамштайны. Подробности...
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Кто заменит в России Зайцева и Юдашкина

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Мало кто в СССР щупал трудовыми руками вещи от Славы Зайцева, но все знали, что они есть. Примерно там же, где и гитара Высоцкого. Все знали, что где-то есть красные платья и белые пальто, и это грело душу. Чуть меньше, чем групповой полет «Востоков», но грело. Подробности...

Подделки под людей нельзя воспринимать, как людей

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Принимать роботов за людей – опасная ошибка. Но размывание грани между ИИ и людьми опасно и в другую сторону – когда навыки общения с роботами переносятся на людей. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Удары беспилотников по Кремлю: главное

Если не Байден, то Кеннеди

Франция затрещала по швам

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На 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин

2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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В Туве открыли крупнейший в России буддийский монастырь

В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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В Российском центре науки и культуры на Кипре произошел пожар

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
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    США затягивают вокруг планеты долларовую удавку

    Завязавший наркоман стал адекватной заменой Байдену

    Кеннеди – враг американских корпораций, прежде всего нефтяных, оружейных, финансовых и фармацевтических
    		  
    3 мая 2023, 22:00
    Фото: REUTERS/Brian Snyder
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Президент США Джо Байден идет на второй срок, хотя его рейтинги ставят антирекорды, а физическое состояние удручает. Из-за этого растет популярность его главного конкурента на праймериз с известной всей стране фамилией Кеннеди и иным взглядом на Украину. Могут ли США получить первого в истории президента, который сидел на героине?

    Когда Демократическая партия США перенимала повестку «защиты прав трансгендеров в спорте», политтехнологи должны были предупреждать – рискованная это затея. Слишком близко это все от home sweet home простого американца, чтоб избежать негатива, а то и паники.

    Казалось бы, желание, например, биологических мужчин выступать в женских командах, сборных и разрядах на том основании, что они считают себя женщинами, это что-то довольно редкое и экзотическое, чтобы волновать американских мещан. В реальности «резануло по живому».

    Американцы – спортивная нация. Одни лишь спортивные трансляции били по рейтингам шоу Такера Карлсона (которому, кстати, «защита прав трансгендеров» агрессивно не близка), а каждый любящий родитель стремится отдать ребенка в какую-нибудь секцию. Для выходцев из бедных семей это зачастую вообще единственный путь в хороший колледж, которые ведут охоту не только за интеллектуалами, но и за спортсменами для университетских команд.

    В некоторых из колледжей «идентификации» себя как женщины достаточно, чтобы пользоваться женской раздевалкой. Прецеденты с изнасилованиями уже были. Поэтому подобная «защита прав» категорически не нравится половине электората Демпартии, традиционно лояльного к меньшинствам. Одно дело «новая этика», другое – собственные дети.

    Однако «защитники прав трансгендеров» не пощадили даже кумира поколения – писательницу Роулинг, поэтому политики-демократы предпочитают с этой темой не связываться, отдав на ее откуп республиканцам, например, губернатору Флориды Рону Десантису. Но теперь в их рядах есть яркое исключение – Роберт Кеннеди-младший. 

    Около месяца назад он выдвинулся кандидатом в президенты и сейчас является главным конкурентом действующего президента Джо Байдена в борьбе за партийную номинацию.

    Возможно, главным конкурентом он и останется: рейтинг поддержки Кеннеди-младшего в среде демократов превышает 20%, что немало. А если ему сильно повезет, он даже вышибет действующего главу государства из гонки. В США подобное редко, но бывает, а предыдущий такой подвиг совершил не кто-нибудь, а отец кандидата – Роберт Кеннеди-старший.

    Когда его старший брат – Джон Кеннеди избрался президентом, Роберт стал генеральным прокурором США. И оказался в итоге одним из тех немногих, кто уберег планету от ядерной войны: именно Боб Кеннеди выступил переговорщиком с американской стороны при неофициальных консультациях с послом СССР Анатолием Добрыниным в дни Карибского кризиса.

    После убийства президента Кеннеди страну возглавил вице-президент Линдон Джонсон, которого оба брата терпеть не могли, – он в их команде оказался для получения голосов южан. Несмотря на это, Джонсон победил потом на выборах под лозунгом «продолжим дело Кеннеди» и осуществил многие из тех реформ, к которым убитый президент только подступался. А вот переизбраться на фоне разнообразных протестов (прежде всего, антивоенных и расовых) не смог: показал плохой результат на праймериз и снялся с гонки, чтоб не проиграть их потом Роберту Кеннеди. Президентом США в 1968 году должен был стать именно он, но его убили, как и брата.

    Кеннеди-младший не сомневается в официальной версии гибели отца от рук палестинского террориста, а вот в официальную версию убийства дяди не верит. Он вообще немного конспиролог, и в основном его конспирология направлена против американских корпораций, прежде всего нефтяных, оружейных, финансовых и фармацевтических. То есть тех, которые многие американцы искренне ненавидят.

    Своим популизмом и бузотерством он несколько напоминает Дональда Трампа, по некоторым вопросам они – вроде как «природные» политические антагонисты – полностью совпадают. Но на выборах 2008 и 2016 годов Кеннеди поддерживал Клинтон, и для демократов он в целом «свой» – принадлежит к их элите по праву рождения.

    Потеряв отца в 14 лет, на следующий год Кеннеди вылетел из школы – за хулиганство и наркотики. Потом он все-таки получил, как и положено в этой семье, блестящее образование и поступил на госслужбу, с которой впоследствии вылетел – и тоже из-за наркотиков. На счету Кеннеди-младшего есть приговор за хранение героина и тысячи часов общественных работ.

    Однако после 30 лет он взялся за ум и стал преуспевающим адвокатом с профилем на защите окружающей среды. Тогда-то транснациональные нефтяные корпорации и стали его главным врагом. К чести прошедшего реабилитацию наркомана, он выпил у них немало крови, чем полностью реабилитировался в глазах семьи и общества. Стал тем «рыцарем», какими считали старших Кеннеди: помогать простым рыбакам Гудзона в их борьбе против циничных денежных мешков и в США благородное призвание.

    В остальном Кеннеди-младший почти не лез в политику, если не считать его редких статей в различных СМИ – для настоящих политиков довольно-таки смелых. В них он вдохновленно критиковал Пентагон и Госдеп вне зависимости от того, к какой партии принадлежал президент. При Никсоне он возмущался операцией ЦРУ по установлению в Чили диктатуры Пиночета, при Буше – войной в Ираке и пытками в Гуантанамо, при Обаме – войной с Башаром Асадом в Сирии, при Байдене – противостоянием с Россией на Украине (им пока только устно, но для демократа в США и это практически бунт). 

    Отдельное направление его публицистики – противостояние отца и дяди пентагоновским «ястребам», спецслужбам, оружейным баронам и прочим, кого Кеннеди обвиняет в попытке развязать мировую войну.

    Стоит думать, что все эти группы лиц ненавидят его почти так же, как старших Кеннеди.

    Фарма и чиновники американского здравоохранения добавились к числу врагов Кеннеди во время пандемии. Он стал не только противником ограничительных мер (это было более-менее типично хотя бы для республиканца), но и транслятором самых разных теорий заговора с рефреном «ни в коем случае не вакцинируйтесь». И так увлекся, что другие видные члены клана Кеннеди написали открытое письмо, смысл которого в том, что Бобби – замечательный человек и эко-активист, но как будто с ума сошел.

    Теперь, когда актуальность коронавирусной проблемы спала и конфликт Кеннеди с наукой подзабылся, он больше не выглядит сумасшедшим, когда рассуждает об Украине или трансгендерах в спорте. Совсем наоборот: глядя на сверхприбыли энергетических компаний и длинные кредитные линии обслуживающих ВСУ оружейников, американцы способны предположить, что Кеннеди-младший в среде демократов – один из наиболее вменяемых, и все эти годы говорил про ТНК и оружейное лобби по большей части правду.

    Поэтому у него действительно есть шанс потеснить Байдена и стать кандидатом от Демпартии на выборах президента. В большей степени даже не поэтому, а потому, что Байден – это Байден. Компания Gallup зафиксировала новый антирекорд популярности: только 37% американцев одобряют работу президента.

    Кроме того, сколь-либо перспективного третьего кандидата попросту нет, возможно, и не появится. Бесспорно другое: теперь Кеннеди будут «топить» силами не только команды Байдена, но и аппарата Демпартии. Уважаемая фамилия не защитит: впереди множество историй про «паршивую овцу» великого семейства, оторвавшегося от реальности наркомана и вредного для всей страны фантазера.

    Кеннеди-младший нажил себе слишком много врагов среди наиболее опасных и влиятельных деятелей своей страны, где многим знакомо понятие «проклятье Кеннеди». Большинство понимает под этим что-то мистическое, но можно предложить и другую трактовку: самые яркие и смелые члены клана уходят из жизни именно тогда, когда пытаются опередить время и бросают вызов внутреннему устройству вашингтонской госкорпорации – настоящему проклятью Америки.

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