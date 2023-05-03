Завязавший наркоман стал адекватной заменой Байдену

Президент США Джо Байден идет на второй срок, хотя его рейтинги ставят антирекорды, а физическое состояние удручает. Из-за этого растет популярность его главного конкурента на праймериз с известной всей стране фамилией Кеннеди и иным взглядом на Украину. Могут ли США получить первого в истории президента, который сидел на героине?

Когда Демократическая партия США перенимала повестку «защиты прав трансгендеров в спорте», политтехнологи должны были предупреждать – рискованная это затея. Слишком близко это все от home sweet home простого американца, чтоб избежать негатива, а то и паники.



Казалось бы, желание, например, биологических мужчин выступать в женских командах, сборных и разрядах на том основании, что они считают себя женщинами, это что-то довольно редкое и экзотическое, чтобы волновать американских мещан. В реальности «резануло по живому».

Американцы – спортивная нация. Одни лишь спортивные трансляции били по рейтингам шоу Такера Карлсона (которому, кстати, «защита прав трансгендеров» агрессивно не близка), а каждый любящий родитель стремится отдать ребенка в какую-нибудь секцию. Для выходцев из бедных семей это зачастую вообще единственный путь в хороший колледж, которые ведут охоту не только за интеллектуалами, но и за спортсменами для университетских команд.

В некоторых из колледжей «идентификации» себя как женщины достаточно, чтобы пользоваться женской раздевалкой. Прецеденты с изнасилованиями уже были. Поэтому подобная «защита прав» категорически не нравится половине электората Демпартии, традиционно лояльного к меньшинствам. Одно дело «новая этика», другое – собственные дети.

Однако «защитники прав трансгендеров» не пощадили даже кумира поколения – писательницу Роулинг, поэтому политики-демократы предпочитают с этой темой не связываться, отдав на ее откуп республиканцам, например, губернатору Флориды Рону Десантису. Но теперь в их рядах есть яркое исключение – Роберт Кеннеди-младший.

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Около месяца назад он выдвинулся кандидатом в президенты и сейчас является главным конкурентом действующего президента Джо Байдена в борьбе за партийную номинацию.

Возможно, главным конкурентом он и останется: рейтинг поддержки Кеннеди-младшего в среде демократов превышает 20%, что немало. А если ему сильно повезет, он даже вышибет действующего главу государства из гонки. В США подобное редко, но бывает, а предыдущий такой подвиг совершил не кто-нибудь, а отец кандидата – Роберт Кеннеди-старший.

Когда его старший брат – Джон Кеннеди избрался президентом, Роберт стал генеральным прокурором США. И оказался в итоге одним из тех немногих, кто уберег планету от ядерной войны: именно Боб Кеннеди выступил переговорщиком с американской стороны при неофициальных консультациях с послом СССР Анатолием Добрыниным в дни Карибского кризиса.

После убийства президента Кеннеди страну возглавил вице-президент Линдон Джонсон, которого оба брата терпеть не могли, – он в их команде оказался для получения голосов южан. Несмотря на это, Джонсон победил потом на выборах под лозунгом «продолжим дело Кеннеди» и осуществил многие из тех реформ, к которым убитый президент только подступался. А вот переизбраться на фоне разнообразных протестов (прежде всего, антивоенных и расовых) не смог: показал плохой результат на праймериз и снялся с гонки, чтоб не проиграть их потом Роберту Кеннеди. Президентом США в 1968 году должен был стать именно он, но его убили, как и брата.

Кеннеди-младший не сомневается в официальной версии гибели отца от рук палестинского террориста, а вот в официальную версию убийства дяди не верит. Он вообще немного конспиролог, и в основном его конспирология направлена против американских корпораций, прежде всего нефтяных, оружейных, финансовых и фармацевтических. То есть тех, которые многие американцы искренне ненавидят.

Своим популизмом и бузотерством он несколько напоминает Дональда Трампа, по некоторым вопросам они – вроде как «природные» политические антагонисты – полностью совпадают. Но на выборах 2008 и 2016 годов Кеннеди поддерживал Клинтон, и для демократов он в целом «свой» – принадлежит к их элите по праву рождения.

Потеряв отца в 14 лет, на следующий год Кеннеди вылетел из школы – за хулиганство и наркотики. Потом он все-таки получил, как и положено в этой семье, блестящее образование и поступил на госслужбу, с которой впоследствии вылетел – и тоже из-за наркотиков. На счету Кеннеди-младшего есть приговор за хранение героина и тысячи часов общественных работ.

Однако после 30 лет он взялся за ум и стал преуспевающим адвокатом с профилем на защите окружающей среды. Тогда-то транснациональные нефтяные корпорации и стали его главным врагом. К чести прошедшего реабилитацию наркомана, он выпил у них немало крови, чем полностью реабилитировался в глазах семьи и общества. Стал тем «рыцарем», какими считали старших Кеннеди: помогать простым рыбакам Гудзона в их борьбе против циничных денежных мешков и в США благородное призвание.

В остальном Кеннеди-младший почти не лез в политику, если не считать его редких статей в различных СМИ – для настоящих политиков довольно-таки смелых. В них он вдохновленно критиковал Пентагон и Госдеп вне зависимости от того, к какой партии принадлежал президент. При Никсоне он возмущался операцией ЦРУ по установлению в Чили диктатуры Пиночета, при Буше – войной в Ираке и пытками в Гуантанамо, при Обаме – войной с Башаром Асадом в Сирии, при Байдене – противостоянием с Россией на Украине (им пока только устно, но для демократа в США и это практически бунт).

Отдельное направление его публицистики – противостояние отца и дяди пентагоновским «ястребам», спецслужбам, оружейным баронам и прочим, кого Кеннеди обвиняет в попытке развязать мировую войну.

Стоит думать, что все эти группы лиц ненавидят его почти так же, как старших Кеннеди.

Фарма и чиновники американского здравоохранения добавились к числу врагов Кеннеди во время пандемии. Он стал не только противником ограничительных мер (это было более-менее типично хотя бы для республиканца), но и транслятором самых разных теорий заговора с рефреном «ни в коем случае не вакцинируйтесь». И так увлекся, что другие видные члены клана Кеннеди написали открытое письмо, смысл которого в том, что Бобби – замечательный человек и эко-активист, но как будто с ума сошел.

Теперь, когда актуальность коронавирусной проблемы спала и конфликт Кеннеди с наукой подзабылся, он больше не выглядит сумасшедшим, когда рассуждает об Украине или трансгендерах в спорте. Совсем наоборот: глядя на сверхприбыли энергетических компаний и длинные кредитные линии обслуживающих ВСУ оружейников, американцы способны предположить, что Кеннеди-младший в среде демократов – один из наиболее вменяемых, и все эти годы говорил про ТНК и оружейное лобби по большей части правду.

Поэтому у него действительно есть шанс потеснить Байдена и стать кандидатом от Демпартии на выборах президента. В большей степени даже не поэтому, а потому, что Байден – это Байден. Компания Gallup зафиксировала новый антирекорд популярности: только 37% американцев одобряют работу президента.

Кроме того, сколь-либо перспективного третьего кандидата попросту нет, возможно, и не появится. Бесспорно другое: теперь Кеннеди будут «топить» силами не только команды Байдена, но и аппарата Демпартии. Уважаемая фамилия не защитит: впереди множество историй про «паршивую овцу» великого семейства, оторвавшегося от реальности наркомана и вредного для всей страны фантазера.

Кеннеди-младший нажил себе слишком много врагов среди наиболее опасных и влиятельных деятелей своей страны, где многим знакомо понятие «проклятье Кеннеди». Большинство понимает под этим что-то мистическое, но можно предложить и другую трактовку: самые яркие и смелые члены клана уходят из жизни именно тогда, когда пытаются опередить время и бросают вызов внутреннему устройству вашингтонской госкорпорации – настоящему проклятью Америки.

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