Роль СССР в убийстве Кеннеди по-своему велика
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19 декабря 2021, 11:50
Фото: Tom Dillard/Dallas Morning News
MCT/ABACA/Reuters
Текст: Дмитрий Бавырин
В США рассекретили полторы тысячи документов по делу об убийстве Джона Кеннеди. Среди них есть и те, которые считались доказательством возможного участия СССР в этом преступлении. Сейчас, почти 60 лет спустя, это выглядит «кровавым наветом» на Россию. Но у ЦРУ и ФБР действительно были серьезные основания для подозрений в адрес Москвы.
Во многих городах США, включая маленькие, есть своя улица Вязов – как улица Садовая в городах России. На той из них, что расположена в техасском Далласе (ныне – миллионник), 22 ноября 1963 года был убит президент Джон Кеннеди. До выхода в свет саги про маньяка Фредди Крюгера это было главным кошмаром американцев, связанным с улицей Вязов.
Как и всякий кошмар национального масштаба, он породил теории заговора разной степени фантастичности, многие из которых живы до сих пор. Как и любые другие теории заговора, связанные с трагедией, их можно было бы использовать для сиюминутных политических и внешнеполитических целей – убийство большого человека неоднократно в истории становилось поводом для войн, включая Первую мировую войну.
Смерти Кеннеди могло хватить на Третью мировую войну, если бы Вашингтон обвинил в произошедшем Советский Союз. Сейчас, когда в США рассекретили новую порцию огромного массива документов, связанных с Кеннеди, может показаться, что тень на Москву бросают задним числом: в СМИ акцентируют те бумаги, которые были частью версии о «советском следе».
В реальности ничего нового и сколь-либо интересного эти документы не дают. И американцам нужно отдать должное: они никогда не пытались спекулировать на смерти самого любимого своего президента и не пытались вмешать СССР в это убийство. Но если б захотели, то могли.
Теория с участием ЦРУ в убийстве популярна среди американцев, но многочисленные антикоммунисты в глубинном народе упирали именно на «советский след». Их трудно винить - советские люди делали бы то же самое, если бы Брежнева застрелил человек со столь же оригинальной по местным меркам биографией, как у Ли Харви Освальда.
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Ли Харви Освальд (фото: DPA/Global Look Press)
Начать необходимо с того, он был марксистом, точнее, называл себя марксистом с юных лет, что не помешало ему поступить на службу в элитный Корпус морской пехоты. Родись он на три-четыре года раньше, встреть совершеннолетие в эпоху маккартизма и шпиономании, - помешало бы обязательно, мог бы даже в тюрьму загреметь. Но на дворе стояла вторая половина 1950-х, поэтому Освальд от сослуживцев получил не донос, а погоняло - Освальдович.
«Освальдович» был марксистом до такой степени, что решился на переезд в Советский Союз - через Францию и Британию он добрался для Хельсинки, где получил советскую визу. Из рассекреченных теперь документов следует, что визу ему предоставили быстро, что показалось ЦРУ в меру подозрительным.
В СССР американца приняли хорошо, видимо, полагали, что он может принести какую-нибудь пользу в «холодной войне», например, пропагандистскую. Но в полной мере странному «перебежчику» не доверяли, поэтому поступить в МГУ и остаться в Москве не разрешили, отправив подальше от столичных секретов - в Минск.
Там Освальд получил жилье и работу токарем за зарплату, в пять раз превышающую стандартную. Там учился русскому языку у инженера Станислава Шушкевича - того самого, кто сорок лет спустя вместе с Ельциным и Кравчуком подпишет приговор Советскому Союзу. Там же женился, пил и резал с тоски вены - Освальда не устраивало, что заработанные в государстве рабочих и крестьян деньги негде и не на что тратить. Так он заново вступил в переписку с американским посольством, от которого совсем недавно требовал выписать его из американских граждан, и отбыл на родину вместе с русской женой через два с половиной года советской жизни.
Другими словами, он входил в 0,00001% граждан США, которых КГБ было завербовать проще всего.
Сообщался Освальд с КГБ и после возвращения в Америку. Конкретно - в Мексике, где его метущаяся душа вновь запросила советскую визу. Агенты ЦРУ знали об этом и наблюдали за бывшим морским пехотинцем, о чем также свидетельствуют рассекреченные материалы. Но ничего разоблачительного в этом нет - от сотрудников советского посольства, включая агентов КГБ, давно известен как сам факт разговора с будущим террористом, так и некоторые его подробности.
В быстрой визе соискателю отказали - предложили написать в Верховный совет СССР и ждать несколько месяцев. Освальд, судя по всему, планировал ждать на Кубе, но Гавана ему визу вообще не дала - как слишком подозрительному «другу». «Другу» - поскольку своих коммунистических симпатий он не пересматривал и в буквальном смысле входил в «общество друзей Кубы», распространяя листовки типа «руки прочь от острова свободы» от имени отделения в своем родном Новом Орлеане, единственным членом которого был.
Между этими событиями и роковыми выстрелами в Далласе прошло меньше двух месяцев. То, что в президента стрелял именно Освальд, сомнений нет практически ни у кого. Но многие сомневаются в другом выводе правительственных комиссий - что террорист действовал один и без чьего-либо наущения.
Одна из причин этого - убийство Освальда через два дня после его ареста. При перевозке из полицейского управления ему выстрелил в живот владелец одного из ночных клубов Далласа Джек Руби, внешне похожий на гангстера. Сомнений в его виновности нет вообще - убийство произошло в прямом эфире телевидения на глазах миллионов американцев. Руби мотивировал свой поступок желанием «отмыть честь» Далласа и «избавить от душевных страданий» Жаклин Кеннеди. Впоследствии он был осужден к смертной казни, но умер в 1967-м сам - от болезни легких.
Каких-либо связей между Руби и СССР выявлено не было. Но с мафией он, судя по всему, сотрудничал, - и мафия потом тоже входила в список «народных подозреваемых», наряду с коммунистами, цэрэушниками, расистами, миллиардером Гарольдом Хантом и другими группами влияния, в которых ненавидели Кеннеди. Причем в Советском Союзе, стоит подчеркнуть, его ненавидели в наименьшей степени - лично к Кеннеди советская пропаганда относилась достаточно ровно, а Хрущев ему искренне симпатизировал и даже направил на похороны в Вашингтон Анастаса Микояна, который знал убитого президента лично. Ни одна другая страна соцлагеря своих представителей не прислала.
В Политбюро, зная о превратностях биографии Освальда, опасались, что убийство президента США могут повесить на Москву, что стало бы «казусом белли» - поводом для объявления войны.
Такой «казус» в Вашингтоне искали - и как раз при Кеннеди. Согласно документам, рассекреченным пятнадцать лет назад, по инициативе «ближнего круга» в Белом доме обсуждался сценарий провокации, по которому бомбардировщик, замаскированный под советский, должен был атаковать одну из баз НАТО в Европе. Кеннеди от этой идеи категорически отказался, а к моменту его смерти искать формальный повод было поздно - СССР уже ликвидировал стратегическое отставание и располагал межконтинентальными ядерными ракетами, поэтому алкаемая вашингтонскими «ястребами» «война с коммунизмом» обещала стать самоуничтожением человечества.
Для тех конспирологов в США, кто не верит правительству и до сих пор подозревает, что рукой Освальда двигала Москва, это является последним доказательством «советского участия», якобы скрытого Вашингтона от американцев именно для того, чтобы избежать апокалипсиса.