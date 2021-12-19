Роль СССР в убийстве Кеннеди по-своему велика

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Старт «Северного потока – 2» затянули на три года

Изначально Газпром планировал запуск нового газопровода в 2019 году Stefan Sauer/DPA/Global Look Press
Назван новый срок запуска «Северного потока – 2». Решения о выдаче сертификата оператору газопровода Nord Stream 2 AG не будет даже в первом полугодии 2022 года, заявил немецкий регулятор. Хотя еще летом у экспертов была надежда на запуск проекта в начале или в середине зимы. Теперь официально сроки перенесены на лето–осень 2022 года. Как и кому удалось задержать «Северный проект – 2» почти на три года?  Подробности...
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Новый канцлер Германии начал портить отношения с Россией

Новому канцлеру Германии предстоит выяснить, как дружить с Россией, не ругаясь с Западом Wolfgang Kumm/Global Look Press
Олаф Шольц стал канцлером Германии около недели назад, но за это время Берлин трижды оскандалился в отношениях с Россией. В среду из ФРГ выслали российских дипломатов, связав это с делом грузино-чеченского боевика Хангошвили. А в четверг YouTube по требованию Берлина заблокировал новый канал RT DE на немецком языке. Затем стало известно об остановке сертификации «Северного потока – 2» минимум на полгода. Кто заставляет Шольца ухудшать отношения с Россией? Подробности...
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Как самые странные русские броненосцы спасли Одессу от Турции

Так выглядели эти легендарные корабли Михаил Озерский/РИА Новости
Ровно 150 лет назад, 17 декабря 1871 года, в Санкт-Петербурге состоялась закладка самого странного корабля в истории военного судостроения – броненосца «Новгород». Он был сделан абсолютно круглым. Зачем автор этого проекта, знаменитый «беспокойный адмирал» Андрей Александрович Попов, принял такое решение – и почему оно стало спасительным для Одессы?  Подробности...
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Антиваксеры раскачивают политическую стабильность Прибалтики

Алдис Гобземс активно отыгрывает антиваксерскую повестку Saeima/flickr.com
Русское население Латвии в восторге от нового для страны политика – а все потому, что он требует отменить обязательную вакцинацию и проводит массовые митинги по этому поводу. Звучат слова «он хочет перемен... горит за вас и ваших детей... Красиво, ярко, незабываемо». Кто такой Алдис Гобземс, почему он против вакцин – и есть ли у него и его единомышленников шансы возглавить Латвию? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Поражение – это повод для гордости

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Сохранившееся преклонение перед победой и страх перед поражением во многом до сих пор служит причиной терзающего современной русское общество посттравматического расстройства, связанного с утратой былого «величия» при СССР. Подробности...

«Верденская мясорубка» породила более ужасные формы войны

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В битва при Вердене французы потеряли около 400 тысяч человек, из которых 163 тысячи убитыми. Немцы – примерно 350 тысяч, из которых погибло 143 тысячи. По меркам Второй мировой, вроде, немного. Но во времена Вердена люди еще не знали, что будет твориться в будущем. Подробности...
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Признают ли американцы русские «красные линии»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва предложила США и НАТО ознакомиться с двумя документами. Эти документы должны предотвратить войну. И, как бы жестко ни были составлены эти документы, они не являются ультиматумом – скорее, жесткой позицией, вокруг которой может идти диалог. Подробности...
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Роль СССР в убийстве Кеннеди

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    Роль СССР в убийстве Кеннеди по-своему велика

    Опрос CBS 1998 года показал, только 10% американцев полностью доверяют выводам спецслужб по делу Кеннеди
    		   19 декабря 2021, 11:50
    Фото: Tom Dillard/Dallas Morning News
    MCT/ABACA/Reuters
    Текст: Дмитрий Бавырин

    В США рассекретили полторы тысячи документов по делу об убийстве Джона Кеннеди. Среди них есть и те, которые считались доказательством возможного участия СССР в этом преступлении. Сейчас, почти 60 лет спустя, это выглядит «кровавым наветом» на Россию. Но у ЦРУ и ФБР действительно были серьезные основания для подозрений в адрес Москвы.

    Во многих городах США, включая маленькие, есть своя улица Вязов – как улица Садовая в городах России. На той из них, что расположена в техасском Далласе (ныне – миллионник), 22 ноября 1963 года был убит президент Джон Кеннеди. До выхода в свет саги про маньяка Фредди Крюгера это было главным кошмаром американцев, связанным с улицей Вязов.

    Как и всякий кошмар национального масштаба, он породил теории заговора разной степени фантастичности, многие из которых живы до сих пор. Как и любые другие теории заговора, связанные с трагедией, их можно было бы использовать для сиюминутных политических и внешнеполитических целей – убийство большого человека неоднократно в истории становилось поводом для войн, включая Первую мировую войну. 

    Смерти Кеннеди могло хватить на Третью мировую войну, если бы Вашингтон обвинил в произошедшем Советский Союз. Сейчас, когда в США рассекретили новую порцию огромного массива документов, связанных с Кеннеди, может показаться, что тень на Москву бросают задним числом: в СМИ акцентируют те бумаги, которые были частью версии о «советском следе».

    В реальности ничего нового и сколь-либо интересного эти документы не дают. И американцам нужно отдать должное: они никогда не пытались спекулировать на смерти самого любимого своего президента и не пытались вмешать СССР в это убийство. Но если б захотели, то могли. 

    Официально подозреваемый в убийстве всегда был только один – Ли Харви Освальд. По законам США мертвых нельзя судить и признавать преступниками, однако в случае с убийством Кеннеди имеется вердикт пусть не суда, но специальной государственной комиссии с председателем всемогущего Верховного суда во главе – так называемой комиссии Уоррена. В нее, помимо прочих, входили такие известные в России люди, как бывший глава ЦРУ Аллен Даллес и будущий президент Джеральд Форд. Последний впоследствии учредит еще одну комиссию во главе со своим вице-президентом Рокфеллером, она проверит ту теорию заговора, которая касалась заговора ЦРУ, но тоже ничего подозрительного не найдет.

    Теория с участием ЦРУ в убийстве популярна среди американцев, но многочисленные антикоммунисты в глубинном народе упирали именно на «советский след». Их трудно винить - советские люди делали бы то же самое, если бы Брежнева застрелил человек со столь же оригинальной по местным меркам биографией, как у Ли Харви Освальда.

    Ли Харви Освальд (фото: DPA/Global Look Press)

    Ли Харви Освальд (фото: DPA/Global Look Press)

    Начать необходимо с того, он был марксистом, точнее, называл себя марксистом с юных лет, что не помешало ему поступить на службу в элитный Корпус морской пехоты. Родись он на три-четыре года раньше, встреть совершеннолетие в эпоху маккартизма и шпиономании, - помешало бы обязательно, мог бы даже в тюрьму загреметь. Но на дворе стояла вторая половина 1950-х, поэтому Освальд от сослуживцев получил не донос, а погоняло - Освальдович.

    «Освальдович» был марксистом до такой степени, что решился на переезд в Советский Союз - через Францию и Британию он добрался для Хельсинки, где получил советскую визу. Из рассекреченных теперь документов следует, что визу ему предоставили быстро, что показалось ЦРУ в меру подозрительным.

    В СССР американца приняли хорошо, видимо, полагали, что он может принести какую-нибудь пользу в «холодной войне», например, пропагандистскую. Но в полной мере странному «перебежчику» не доверяли, поэтому поступить в МГУ и остаться в Москве не разрешили, отправив подальше от столичных секретов - в Минск.

    Там Освальд получил жилье и работу токарем за зарплату, в пять раз превышающую стандартную. Там учился русскому языку у инженера Станислава Шушкевича - того самого, кто сорок лет спустя вместе с Ельциным и Кравчуком подпишет приговор Советскому Союзу. Там же женился, пил и резал с тоски вены - Освальда не устраивало, что заработанные в государстве рабочих и крестьян деньги негде и не на что тратить. Так он заново вступил в переписку с американским посольством, от которого совсем недавно требовал выписать его из американских граждан, и отбыл на родину вместе с русской женой через два с половиной года советской жизни.

    Другими словами, он входил в 0,00001% граждан США, которых КГБ было завербовать проще всего.

    Сообщался Освальд с КГБ и после возвращения в Америку. Конкретно - в Мексике, где его метущаяся душа вновь запросила советскую визу. Агенты ЦРУ знали об этом и наблюдали за бывшим морским пехотинцем, о чем также свидетельствуют рассекреченные материалы. Но ничего разоблачительного в этом нет - от сотрудников советского посольства, включая агентов КГБ, давно известен как сам факт разговора с будущим террористом, так и некоторые его подробности.

    В быстрой визе соискателю отказали - предложили написать в Верховный совет СССР и ждать несколько месяцев. Освальд, судя по всему, планировал ждать на Кубе, но Гавана ему визу вообще не дала - как слишком подозрительному «другу». «Другу» - поскольку своих коммунистических симпатий он не пересматривал и в буквальном смысле входил в «общество друзей Кубы», распространяя листовки типа «руки прочь от острова свободы» от имени отделения в своем родном Новом Орлеане, единственным членом которого был.

    Между этими событиями и роковыми выстрелами в Далласе прошло меньше двух месяцев. То, что в президента стрелял именно Освальд, сомнений нет практически ни у кого. Но многие сомневаются в другом выводе правительственных комиссий - что террорист действовал один и без чьего-либо наущения.

    Одна из причин этого - убийство Освальда через два дня после его ареста. При перевозке из полицейского управления ему выстрелил в живот владелец одного из ночных клубов Далласа Джек Руби, внешне похожий на гангстера. Сомнений в его виновности нет вообще - убийство произошло в прямом эфире телевидения на глазах миллионов американцев. Руби мотивировал свой поступок желанием «отмыть честь» Далласа и «избавить от душевных страданий» Жаклин Кеннеди. Впоследствии он был осужден к смертной казни, но умер в 1967-м сам - от болезни легких.

    Каких-либо связей между Руби и СССР выявлено не было. Но с мафией он, судя по всему, сотрудничал, - и мафия потом тоже входила в список «народных подозреваемых», наряду с коммунистами, цэрэушниками, расистами, миллиардером Гарольдом Хантом и другими группами влияния, в которых ненавидели Кеннеди. Причем в Советском Союзе, стоит подчеркнуть, его ненавидели в наименьшей степени - лично к Кеннеди советская пропаганда относилась достаточно ровно, а Хрущев ему искренне симпатизировал и даже направил на похороны в Вашингтон Анастаса Микояна, который знал убитого президента лично. Ни одна другая страна соцлагеря своих представителей не прислала.

    В Политбюро, зная о превратностях биографии Освальда, опасались, что убийство президента США могут повесить на Москву, что стало бы «казусом белли» - поводом для объявления войны.

    Такой «казус» в Вашингтоне искали - и как раз при Кеннеди. Согласно документам, рассекреченным пятнадцать лет назад, по инициативе «ближнего круга» в Белом доме обсуждался сценарий провокации, по которому бомбардировщик, замаскированный под советский, должен был атаковать одну из баз НАТО в Европе. Кеннеди от этой идеи категорически отказался, а к моменту его смерти искать формальный повод было поздно - СССР уже ликвидировал стратегическое отставание и располагал межконтинентальными ядерными ракетами, поэтому алкаемая вашингтонскими «ястребами» «война с коммунизмом» обещала стать самоуничтожением человечества.

    Для тех конспирологов в США, кто не верит правительству и до сих пор подозревает, что рукой Освальда двигала Москва, это является последним доказательством «советского участия», якобы скрытого Вашингтона от американцев именно для того, чтобы избежать апокалипсиса.    

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