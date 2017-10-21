Почему главная версия убийства Кеннеди вызывает сомнения

55 лет назад в Далласе, штат Техас, был убит 35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди, один из самых противоречивых, удивительных и популярных политиков в истории этой страны. А его убийство стало главной Меккой конспирологов всех мастей. Каковы основные конспирологические версии этого преступления и почему они выглядят полной чушью?

Общую канву событий знает практически каждый подросток.

В рамках подготовки к президентским выборам 1964 года президент Кеннеди с супругой Жаклин в сопровождении вице-президента Линдона Джонсона и агентов Секретной службы прилетел в Даллас из другого техасского города Хьюстона. Техас был для Кеннеди проблемной зоной, и на прошлых выборах он победил там своего конкурента Никсона только благодаря Линдону Джонсону, местному уроженцу и сенатору от этого штата. За эту помощь на юге страны Джонсон и получил должность вице-президента, несмотря на резкую разницу между его убеждениями и взглядами Кеннеди.

22 ноября в 11.35 по местному времени Борт №1 приземлился в Далласе, и после короткой церемонии встречи кортеж отправился в центр города. Президент с первой леди ехали в открытом лимузине, чтобы иметь возможность приветствовать многочисленных жителей Далласа, собравшихся по пути следования кортежа. В лимузине также находились губернатор Техаса Джон Конналли с женой Нелли, а также два сотрудника Секретной службы – водитель Уильям Грир и телохранитель Рой Келлерман.

Двигаясь по Мэйн-стрит, кортеж въехал в район Далласа под названием Дили Плаза и повернул направо, на Хьюстон-стрит. В этот момент Нелли Конналли повернулась к Джону Кеннеди и сказала: «Мистер президент, согласитесь, что Даллас вас любит», на что Кеннеди ответил: «Разумеется». Это важная деталь, и о ней позже. На следующем перекрестке лимузин свернул налево, на Элм-стрит.

После того как лимузин проехал мимо расположенного на углу Хьюстон-стрит и Элм-стрит массивного здания школьного книгохранилища, ровно в 12.30 он был обстрелян из автоматического оружия. Президент получил два несовместимых с жизнью ранения – в шею и в нижнюю правую часть затылка, отвезен в госпиталь Паркленд, где после попыток реанимации скончался в 13.00. Одна из пуль прошла навылет и тяжело ранила в спину губернатора Конналли.

Примерно в 13.10 патрульный полицейский Типпит остановил на улице в полутора километрах от места убийства подозрительного мужчину. После короткого разговора мужчина убил Типпита четырьмя выстрелами в упор из револьвера и попытался скрыться.

Ли Харви Освальд (фото: JFK Collection/Zuma/Global Look Press)

Примерно в 13.40 мужчина был замечен уборщиком соседнего магазина Джонни Брюером. Незнакомец зашел в соседний Театр Техаса, не заплатив за вход, и контролер театра с подачи уборщика позвонил в полицию. Когда приехал наряд, мужчина вышел к нему со словами «Ну все, это конец» и ударил офицера. Его обезоружили, скрутили и доставили в отделение полиции, чтобы предъявить обвинение в убийстве патрульного Типпита.

В отделении он назвался Ли Харви Освальдом, и капитан полиции Уилл Д. Фриц сказал, что это сотрудник книжного склада, объявленный пропавшим без вести (missed without trace, то есть объявлен в розыск), и он подозревается в убийстве президента Кеннеди. Освальда арестовали и предъявили обвинение в двух убийствах.

Освальда допрашивали всю ночь и весь следующий день – субботу, 23 ноября, в помещении Департамента полиции Далласа. Он все отрицал, включая убийство патрульного Типпита, утверждал, что арестован только потому, что «жил в Советском Союзе» и его хотят «сделать козлом отпущения» (patsy). Освальд отрицал даже очевидные факты, подтвержденные показаниями свидетелей и документальными уликами о месте его нахождения в момент убийства, и несколько раз требовал адвоката.

В воскресенье, 24 ноября, Освальда повели через подвал здания полиции для перевода в окружную тюрьму Техаса. Это событие освещалось в прямом эфире национальным телевидением, в частности телеканалом CBS. Во время перехода из толпы журналистов выскочил Джек Руби, владелец местного ночного клуба с неоднозначной репутацией, и на глазах у всей страны выстрелил Освальду в живот.

В 13.00 предполагаемый убийца 35-го президента умер в той же больнице, что и его жертва, Джон Кеннеди.

Джек Руби (Джейкоб Леон Рубинштейн) был задержан на месте, давал очень путаные показания, объяснял свой поступок желанием «оградить миссис Кеннеди от переживаний во время судебного процесса», был приговорен к смертной казни, но через три с небольшим года умер в тюрьме от рака легких, не дождавшись решения по апелляции.

В первые же дни по распоряжению вице-президента Линдона Джонсона Секретная служба и ФБР развернули лихорадочную деятельность. 80 командированных в Даллас агентов ФБР провели более 25 тысяч допросов и составили 2300 докладов на 25400 страницах. Через неделю была сформирована специальная комиссия по расследованию убийства президента Кеннеди, которую возглавил председатель Верховного суда Эрл Уоррен (в историю она и вошла как «комиссия Уоррена»).

Через год она предоставила Сенату окончательный доклад, согласно которому Ли Харви Освальд был убийцей-одиночкой с расстроенной психикой, руководствовавшимся неустановленными мотивами. Находясь на шестом этаже здания книгохранилища, где он работал грузчиком, Освальд совершил три выстрела по лимузину президента из итальянского карабина Каркано М91\38 калибра 6,5 мм за промежуток примерно 5 секунд и один раз промазал. Дело было закрыто.

Сомнения и критика

Впоследствии выводы комиссии Уоррена бесчисленное количество раз подвергались разнообразной критике. Написаны тонны книг, подвергающие сомнению позицию комиссии Уоррена, особенно в плане «одиночества» Освальда.

Стало общим местом полагать, что президент Кеннеди был убит в результате разветвленного заговора (а то и нескольких параллельных заговоров), в которых участвовали ЦРУ, ФБР, КГБ, кубинские «контрас», вице-президент Линдон Джонсон, ультраправые, Ку-Клукс-Клан и итальянская мафия – нужное подчеркнуть.

А психически неуравновешенный Освальд стал лишь «маньчжурским кандидатом» – объектом психологической манипуляции.

Также распространенным конспирологическим утверждением стало участие в убийстве нескольких киллеров одновременно, а не только одного Освальда.

Инициативный прокурор Нового Орлеана Джим Гаррисон начал расследование в пику комиссии Уоррена и «раскрыл» собственный заговор, обвинив в убийстве Кеннеди местного банкира Клэя Шоу и бывшего пилота гражданской авиации Дэвида Ферри. Настырный Гаррисон довел дело до суда, но проиграл. Шоу был оправдан, а прокурор Гаррисон в 1971 году был обвинен в получении взяток от владельцев игровых автоматов, его карьера была сломана. В эту историю масла в огонь подлила внезапная смерть Дэвида Ферри еще до оправдательного вердикта суда.

И это только версии, опиравшиеся на явные нестыковки в срочном расследовании ФБР и в бумагах комиссии Уоррена и имевшие хоть какое-то объективное основание на жизнь. Существовали и совсем экзотические и чудовищные версии, причем и с ними приходилось считаться. Например, писатель Майкл Эддоус утверждал, что во время пребывания Освальда в СССР его подменили на специального агента КГБ, который и убил Кеннеди.

Версия с инопланетянами, мстившими за гибель своих собратьев в Розуэлле, была более аргументированной, но русской вдове Освальда Марине Прусаковой (Марина Освальд Портер) пришлось дать разрешение на эксгумацию его тела для проведения экспертизы. Обследование эксгумированного трупа, как и дополнительное исследование стоматологических карт, подтвердили, что похоронен именно Освальд, а не таинственный агент КГБ.

Тем не менее в США существует сплоченная секта «исследователей», едва ли не каждый год производящая все новые версии случившегося. Набор аргументов там один и тот же, просто их можно по-разному трактовать и расставлять в нужном порядке. Практически все эти «аргументы» – плод дилетантского мышления и некритичного отношения к первичным данным.

Странная пуля?

Главный из них – якобы странное поведение пули, ранившей президента в шею, а затем поразившей губернатора Конналли. Широкое хождение получила на коленке нарисованная схема рассадки всех действующих лиц в лимузине, согласно которой пуля должна была резко изменить траекторию, чтобы ранить Конналли именно под тем углом, под которым она вошла губернатору в спину. Появился термин «magic bullet» («волшебная пуля»), который впоследствии зажил самостоятельной жизнью.

«Странная», невозможная траектория, вместе со странным поведением тела президента во время второго выстрела (его голова дернулась назад, как будто пуля попала в него спереди) стали основанием для утверждения, что стрелков было несколько и они якобы одновременно открыли огонь по лимузину с трех сторон.

На самом же деле авторы «схемы рассадки» подошли к делу максимально по-дилетантски. Лимузин был рассчитан на четырех человек, а ехало в нем шестеро. Непосредственно перед выстрелом губернаторша Нелли Конналли обернулась к президенту и сказала, что его «очень любят техасцы». Кеннеди и так сместился к самому краю заднего сиденья, ему было очень неудобно, у него болела спина от контузии, полученной во время Второй Мировой войны, а тут он еще повернулся вбок, чтобы приветствовать восторженные толпы любящих техасцев.

При этом супруги Конналли сидели не на полноценных креслах, а на приставных, которые были расположены ниже уровня задних сидений, на которых расположились Джон и Жаклин Кеннеди. Таким образом, если учесть все эти детали и нарисовать правильную схему, то никакой «волшебной пули» не наблюдается. Но конспирологи до сих пор предпочитают рисовать более удобную для их версии схему, согласно которой все четверо ровно сидят как манекены на своих местах и на одном уровне по отношению друг к другу. Кроме того, пройдя через тело Кеннеди, пуля сильно потеряла в скорости. А для того чтобы дознаться до правды, всего лишь надо было знать реальную и необычную конструкцию лимузина.

Снайпер ли Освальд?

Второй по значимости аргумент конспирологов – скорость стрельбы. Якобы Освальд просто не мог за пять секунд выпустить по движущейся мишени три пули и двумя попасть.

Убийство Ли Харви Освальда Джеком Руби (фото: David F. Smith/AP/ТАСС)

Освальд служил в морской пехоте именно снайпером, но его показатели стрельбы были далеки от идеальных по принятой тогда в КМП шкале оценок, хотя и превышали показатели тех морпехов, кто не проходил специальной снайперской подготовки. Иначе говоря, он не был «отличником боевой подготовки», но владел оружием заметно лучше среднестатистического солдата.

Подозрение вызывала и позиция стрелка, которую легко могли вычислить агенты Секретной службы. Но Освальд действовал очень профессионально. Он не стрелял по лимузину в самый выгодный момент, когда он двигался ему навстречу по Хьюстон-стрит и делал поворот. Именно в этом случае телохранитель Келлерман и другие сотрудники Секретной службы, ехавшие за лимузином, могли бы заметить винтовку по бликам из окна, поскольку по бытовавшим тогда инструкциям смотрели не по сторонам и вверх, а только вперед. Освальд пропустил лимузин на Элм-стрит и стал стрелять в спину с расстояния примерно 50 метров, когда его позицию уже никто не наблюдал.

В конце концов в Армии США провели специальные испытания в Лаборатории баллистических исследований. Они взяли трех человек с примерно такой же подготовкой по программе морской пехоты, что была у Освальда (двух военных, одного гражданского), вручили им итальянский карабин, с которым те ранее дела не имели, и заставили стрелять по трем мишеням, находившимся на расстоянии от 50 до 80 метров (примерно это расстояние проехал лимузин за 5 секунд обстрела, удаляясь от позиции стрелка).

Результатом были шесть из шести попаданий по первой мишени, два из шести – по второй и пять из шести – по третьей. В первой серии три стрелка затратили 4,6, 6,75 и 8,25 секунды соответственно, во второй – 5,15, 6,75 и 8,25 секунды. Это идеально соответствует хронике и хронометражу преступления, хотя и не является прямым доказательством против Освальда. Это лишь экспертиза, то есть косвенная улика.

«Признание Ханта»

Беда большинства конспирологических версий в том, что они или допускают в цепочку рассуждений совершенно непроверенные данные, или попросту верят всем сказанным словам, в том числе и людям с крайне сомнительной репутацией. Ярчайший пример – так называемое «признание Ханта».

Бывший агент ЦРУ Говард Хант был одним из ярких участников Уотергейтского скандала, одним из организаторов переворота в Гватемале в 1954 году и еще многих непристойностей. В январе 2007 года Хант умер, и почти сразу же его сын издал книгу, в которой, со слов его отца, утверждалось, что заказчиком убийства президента Кеннеди был Линдон Джонсон, а организаторами – оперативники ЦРУ. Непосредственно стрелял якобы «француз на травяном холме». «Травяной холм» – это искусственная возвышенность по пути следования кортежа президента на Элм-стрит, где в теории могла располагаться позиция для стрелка. А под «французом» имелся в виду корсиканский наемный киллер мафии Люсьен Сарти, в то время фигура легендарная.

Зачем все это понадобилось сыну Говарда Ханта – примерно понятно. Но Люсьен Сарти был убит в 1972 году в Марселе во время разборок периода «великой героиновой революции» и допросить его нельзя. А верить на слово Говарду Ханту, да еще и в посмертном изложении, просто невозможно.

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Человек, всю жизнь промышлявший тайными операциями самого низкого морального уровня, – не тот персонаж, которому можно верить на слово. Тем не менее «показания Ханта» решили проверить с использованием современных технологий. Он утверждал, что находился в толпе людей вместе с другим агентом ЦРУ Фрэнком Стурджессом, изображая бомжей. Ранее проходила информация, что на Дили Плаза крутились какие-то три подозрительных бомжа, которых задержали, допросили и отпустили. Конспирологи считают, что это часть плана по сокрытию улик.

Но еще в 1989 году полиция Далласа рассекретила документы того времени, из которых исходило, что, да, бомжи были. И у них есть имена и фамилии. На 1989 год двое из них оказались еще живы и охотно подтвердили, что их сперва задержали, а затем отпустили. И это не Хант и Стурджесс. Затем провели компьютерный анализ фотографий толпы на Дили Плаза с помощью технологии распознавания лиц, и опять же не нашли там ни Ханта, ни Стурджесса.

В 1994 году в убийстве Кеннеди признался некто Джеймс Файлс, мелкий мафиозо, отбывавший к этому времени пожизненный срок за убийство полицейского. Он сказал, что ему якобы приказал убить президента Чарльз Николетти, один из боссов клана Джанкано. А сколько еще психопатов являлось с повинной, не знают даже архивы.

Странности в деле Руби

Одной из самых важных конспирологических позиций, если подходить к ним объективно, остается поведение не Освальда, а Джека Руби. Он совершил абсолютно немотивированный самоубийственный поступок, которым навсегда отрезал реальное следствие от выяснения мотивов поведения Освальда и вообще дальнейшего расследования.

Поступок Руби – единственное, что реально связывает конспирологические версии с фигурами теоретических заказчиков убийства президента Кеннеди.

Бесконечные раскопки в биографии Руби ничего не дали, поскольку любые версии, построенные на совпадениях, выглядят слабо. «Освальд был знаком с А, А был знаком с Б, с которым Руби пересекался в 1950 году в Майами» – это не система аргументов, а ерунда.

От самого Руби следствие так и не смогло добиться внятного объяснения. Руби сперва говорил что-то о переживаниях Жаклин Кеннеди, потом – что он «оправдал город Даллас в глазах американцев», а затем и вовсе перестал давать осмысленные показания. Все эти «мотивы» кажутся абсолютно неправдоподобными, но Руби продолжал утверждать, что он «сделал это ради Джеки (Жаклин Кеннеди)». Но при этом он не мог не понимать, что электрический стул ему гарантирован. «Объявленное самоубийство» сильно не вяжется с психологическим портретом бывшего боксера по кличке Спарки и владельца ночного клуба с дурной репутацией.

Следствие установило, что утром дня убийства Освальда Руби употреблял фенметразин – так называемый рекреационный искусственный химический препарат, весьма популярный в то время в богемных кругах. Его, например, активно потребляли «битлы», а Пол Маккартни чуть ли не открыто его рекламировал.

Изначально фенметразин производился как средство для похудания, поскольку напрочь подавлял аппетит, но не имел таких разрушительных побочных эффектов, как амфетамины, и не вызывал резкого привыкания. В начале 60-х химические наркотики только входили в моду и некоторые продавались совершенно открыто в лекарственных целях. Полностью изымать из продажи фенметразин стали только во второй половине 60-х.

Джек Руби (фото: Ferd Kaufman/AP/ТАСС)

ФБР и следствие тогда не имели никакого опыта в обращении с химическими наркотиками, и потому даже не попытались выяснить, зачем Руби понадобилось глотать таблетки, подавляющие базовые инстинкты, включая потребность в пище и самосохранение.

Задним числом, уже после смерти Руби, следствие посчитало, что он мог знать о своем смертельном диагнозе и страдал от болей, для чего ему и понадобился фенметразин. Представление Руби о том, что он болел раком и жить ему осталось недолго, объясняет и его самоубийственный поступок. Его адвокаты заодно напоминали, что в семье Руби были случаи психических расстройств. Но сторонники конспирологических версий полагают, что Руби не умер в той же самой больнице «Паркленд» от эмболии легочной артерии, как производной от последней стадии рака легких, а был устранен как важный свидетель.

Специальный комитет по терроризму в 1979 году высказался так: «Стрельба Руби в Освальда не была спонтанным актом, в том, что он делал, есть, по крайней мере, некоторые преднамеренности. Кроме того, комитет считает, что маловероятно, что Руби вошёл в подвал полиции без посторонней помощи, хотя помощь могла быть предоставлена без какой-либо информации о намерениях Руби... Комитет беспокоят, по-видимому, незапертые двери по маршруту и удаление охранников с территории гаража и с ближайшей лестницы незадолго до стрельбы... Существует также свидетельство того, что департамент полиции Далласа скрывает соответствующую информацию от комиссии Уоррена, касающуюся доступа Руби на место перевода Освальда».

Тем не менее даже это утверждение Спецкомитета по терроризму выглядит как уступка конспирологическим версиям, поскольку не содержит никакой доказательной базы. Да, были открыты двери, но там шастала толпа журналистов и просто зевак. Элементарные меры безопасности не соблюдались просто потому, что это 1963 год и никто понятия не имел, какие меры безопасности надо предпринять в такой ситуации.

Был ли заговор?

А теперь серьезно.

Нет никаких объективных данных, указывающих на наличие заговора. Не просматривается к тому же и ни одного реального мотива.

С детства психически нестабильный неудачник с кашей в голове, удивительной биографией и неплохой военной подготовкой двумя выстрелами с расстояния от 50 метров убил самого популярного президента США в ХХ веке по одним только ему известным мотивам.

Если бы Ли Харви Освальда не было, то его надо было придумать с его детским домом, псевдокоммунистическими убеждениями, жизнью в СССР, попытками получить политическое убежище на Кубе и вечным стремлением привлечь к себе внимание. Если бы Освальд был бы зациклен с детства не на политике, а, скажем, на девушке, то прожил бы жизнь «обычного» маньяка и серийного убийцы. Но в 14-летнем возрасте ему попались на глаза какие-то книги по марксизму.

Комиссия Уоррена попыталась составить собственный психологический профиль преступника: «Очевидно, что у Освальда была предопределенная враждебность по отношению к окружающей его среде. Ему, кажется, не удалось установить серьёзные отношения с другими людьми. Он был вечно недоволен окружающим его миром. Задолго до убийства он выразил свою ненависть к американскому обществу и действовал в знак протеста против него. Поиски Освальдом того, что он считал идеальным обществом, были обречены с самого начала. Он искал для себя место в истории – роль «великого человека», который был бы признан в своё время.

Приверженность к марксизму и коммунизму, как представляется, была ещё одним важным фактором в его мотивации. Он также продемонстрировал способность действовать решительно и без оглядки на последствия, если такие действия будут способствовать достижению сиюминутных целей.

Этот и многие другие факторы могли сформировать характер Ли Харви Освальда, и возник человек, способный на убийство президента Кеннеди».

Этот профиль вряд ли может претендовать на исчерпывающую характеристику. Тем не менее надо еще раз подчеркнуть, что никаких реальных фактов или улик, указывавших на теорию заговора или на существование сложного конспирологического механизма, попросту нет.

Все до единой теории заговора вокруг убийства Джона Кеннеди строятся исключительно на вольном жонглировании фактами, на домыслах и «показаниях» недостойных свидетелей. Но человечество так устроено, что убийство президента Кеннеди навсегда останется одной из главных загадок ХХ века и бесконечно будет давать повод для написания книг, сценариев и компьютерных симуляторов.