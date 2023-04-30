Кто и за что уволил Такера Карлсона

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30 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:42  |  vz.ru
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Как российские технологии прорывают санкции Запада

Атомная станция «Аккую» находится на финальных стадиях подготовки к пуску АО "Аккую Нуклеар"/ТАСС
Российский и турецкий лидеры приняли участие в торжественной церемонии по случаю загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую». Этот проект имеет высочайшее значение, в том числе для России. Запад поставил задачу вытеснить российские технологии с мирового рынка, однако в итоге все происходит наоборот.  Подробности...
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Чего добивается Польша грабежом посольства России

Польша украла деньги у российского посольства Ирина Полина/ТАСС
Польша все активнее входит в конфронтацию с Россией. На этот раз в Варшаве решили изъять все деньги со счетов российского посольства и торгпредставительства. Чем продиктован такой шаг, какие краткосрочные и среднесрочные цели преследует Польша, чем ответит Москва и возможны ли дипломатические отношения между странами в дальнейшем?  Подробности...
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ПАСЕ пожелала смерти детям Донбасса

ПАСЕ обвиняет Россию в геноциде за спасение детей из зоны СВО Сергей Аверин/РИА Новости
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в принятой резолюции назвала перемещение детей с украинской территории в Россию геноцидом. По данным европейских политиков, речь идет о якобы 19 тыс. «незаконно вывезенных» детях, которые в реальности были спасены из-под обстрелов украинской армии. В чем логика этого решения, насколько оно соотносится с защитой прав человека и как России отвечать на подобного рода резолюции? Подробности...
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Интриги США у границ Китая послужат на пользу России

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель во время визита в США Rod Lamkey/CNP/Global Look Press
Опасность ядерного столкновения у восточных границ России усилилась – и это прямо следует из договоренностей, достигнутых между США и Южной Кореей. Речь идет о том, что американские корабли – носители ядерного оружия, включая атомные подводные лодки, смогут заходить в южнокорейские порты. Такого не было десятилетиями. Как ни парадоксально, для России в этом есть даже некая выгода. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Олимпиада нам нужна, но не путем унижения страны

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
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Для русских естественно быть имперцами

Пётр Колчин
Пётр Колчин, политолог
Ответственность нашей страны выходит далеко за пределы современной России. Русский солдат и стоит на пути тех, кто желает ввергнуть постсоветское пространство в хаос. И каждый российский школьник невольно отмеряет границы Русского мира от Бреста и Кишинева. Подробности...
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На новых территориях придется отделять агнцев от козлищ

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Если человек воевал в Донбассе и убивал жителей региона – и получит в Таврии, или в ЛДНР, или в любом другом регионе России какую-то государственную должность или депутатский мандат – это будет выглядеть, как предательство. Подробности...
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США вернули Мадуро его миллионы

За что убрали Такера Карлсона

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В Туве открыли крупнейший в России буддийский монастырь

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    Кто и за что уволил Такера Карлсона

    За увольнением журналиста стоит не Байден, а кое-кто более могущественный
    		  
    30 апреля 2023, 11:25
    Фото: Zuma\ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Такер Карлсон - самый популярный телеведущий США, неожиданно уволившийся с самого популярного консервативного канала - записал первое обращение в новом статусе. В нем нет прямых ответов на вопрос, что стало причиной его изгнания с Fox News, но есть прозрачные намеки на человека, которого даже Джо Байден называет «самым опасным в мире».

    «Пусть меня за это уволят, но я от своего не отступлюсь», - заявил в интервью каналу Redacted телеведущий Такер Карлсон. Через несколько дней его действительно уволили с Fox News - основного рупора республиканцев и консерваторов Америки.

    Формально стороны расстались пусть внезапно, но полюбовно. Какие-либо подробности замалчиваются, что породило самые разные слухи и спекуляции - вплоть до той, где Карлсон «прижат к стенке» внутренним компроматом, включая обвинения в «харасссменте». В реальности ведущий наверняка получил роскошный «золотой парашют», а молчание о внутренних разногласиях - традиционное условие получения «золотых парашютов», вот он и молчит.

    В любом случае, и для него, и для работодателя это существенная потеря, и если правда добровольная, то из серии выстрелов в собственную ногу. Карлсон лишился наиболее крупной и влиятельной площадки из тех, на которых мог бы выступать. А Fox News потерял миллиард капитализации и 50% рейтинга, - вот что такое «шоу Такера Карлсона».

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о Карлсоне и его значении для Америки. В двух словах этого не объяснишь, поэтому многие российские журналисты, сообщая об увольнении американского ведущего, уточняли, что он известный критик политики Джо Байдена. Могло сложиться впечатление, будто за это и уволили.

    На самом деле увольнять Карлсона из Fox за то, что он ругает Байдена, это как увольнять Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз» за то, что он там играет в хоккей. Карлсон десятилетиями не ругал даже, а топтал и Байдена, и его предшественников-демократов. За успехи в этом деле на республиканском Fox News платят большие деньги, и Карлсону как лучшему из лучших платили по 30 млн долларов в год.

    Поэтому более реалистичная причина ухода - конфликт Карлсона не с Байденом, а, наоборот, с Дональдом Трампом, который тоже якобы имел место быть. Трамп сейчас однозначный фаворит Республиканской партии, а человеком слывет чрезвычайно обидчивым.

    Только версия c местью Трампа тоже - чушь. Негативные последствия ухода Карлсона для Fox были предсказуемы, а потому этот уход должен был быть санкционирован лично Рупертом Мердоком, владельцем Fox и многих других медийных активов в англосаксонском мире, отстаивающих позиции консерватизма. Байден называет его самым опасным человеком на планете - и знает, о чем говорит.

    Мердок сам в контрах с Трампом, более того, сделал явную ставку на списание своего прежнего фаворита в утиль сразу после того, как во многом из-за трамповых ошибок республиканцы получили крайне огорчительные для них результаты на выборах в Конгресс прошлой осенью. Но с тех пор неистовый миллиардер воспрял и подтвердил лидерство в партии, чему немало способствовал уголовный процесс над ним. А промежуточный выгодополучатель этой ситуации - Байден, которому возвращение Трампа в большую политику помогает в претензиях на второй президентский срок.   

    Впрочем, рассуждения о том, кто тут кому больше помогает, это «спор о тени осла». Якобы это выражение восходит к афинскому оратору Демосфену: на одном из диспутов его речь встретили скукой, и он вспомнил спор о том, может ли арендатор осла как транспортного средства спасаться в его тени в горячий полдень. Ответа на этот вопрос афиняне так и не узнали, поскольку Демосфен, вернув себе внимание публики, горько заметил - про тень осла вы слушать готовы, а про важные проблемы нет.

    Забавно, что в своем первом выступлении после ухода с Fox News Карлсон буквально повторил Демосфена: о всякой чуши в США готовы дебатировать, но по действительно важным проблемам дискуссия - это табу.

    Это его выступление набрало в полтора раза больше просмотров, чем выступление Байдена с выдвижением на новый срок. Карлсон не сказал ничего конкретного, но, как это с ним часто бывает, наговорил достаточно, чтоб можно было составить общую картину, в данном случае - картину его увольнения.

    Главные злодеи в ней - некие американские боги, превратившие США в однопартийное государство. Но эти боги «не вечны», «их мозги мертвы», а «лжецы, заставляющие честных людей замолчать, ослабевают»         

    В столь хтоническом образе угадывается не 80-летний Байден, а 92-летний Мердок. Разнообразные источники приписывают ему намерение склонить американских республиканцев поближе к центру - подальше и от Трампа, и от несносного Карлсона, который слишком себе на уме и нажил злейших врагов в обеих основных партиях, находящихся в режиме жесткого противостояния с Россией.

    Во времена холодных войн профессионалов своего дела в США часто увольняют за то, что «слишком русские». Это случай пока не Овечкина, но Карлсона.

    Когда он говорил в интервью «пускай уволят, но я не отступлюсь», он имел в виду обвинения «в работе на Путина» в свой адрес. Мол, делайте, что хотите, но я не буду утверждать, что Россия взорвала свои «Северные потоки», это чушь собачья.

    Когда теперь он перечисляет табуированные в «однопартийной Америке» темы для дискуссий, то первой идет «война». Надо думать, имеется в виду участие США в конфликте на Украине, что поддерживается обеими партиями, но не Карлсоном.

    Его неприятие «американской военщины», то есть участия США в вооруженных конфликтах по всему миру, серьезно отличает Карсона от традиционных республиканцев и того центризма, за утверждение которого борется Мердок. В том числе и поэтому уходу Карлсона больше всех обрадовались в Пентагоне , критика которого для традиционных консерваторов США за гранью дозволенного.

    Вашингтонский двухпартийный консенсус, в который Карлсон не вписывался, подразумевает и колоссальные военные расходы, и борьбу США за сохранение статуса единственной сверхдержавы, и противостояние России на Украине. Положение Мердока в этом консенсусе - скала, твердыня, неуязвимое божество. Тот же Карлсон уж на что правдоруб, а фамилию его истинного обидчика приходится угадывать за эскападами в духе «правда все равно победит».

    Наверное, победит. И у самого Карлсона дела наверняка сложатся вполне удачным для него образом. Возможно, уйдет в Newsmax, возможно, создаст собственный ресурс, который бросит в поддержку третьей силы - тех, кто тоже не вписывается в вашингтонский консенсус. Его первое выступление в новом, но пока неипроясненном статусе можно расценивать и как политическую заявку на борьбу с «однопартийной Америкой».

    Но не стоит забывать, что в американской системе «третья сила» зарождалась уже не раз. Какой бы она ни была - от отпетых расистов до прогрессивных либералов, всегда казалось, что «теперь-то пришло время третьей силы», а ее время так и не пришло. Вашингтонский консенсус, роль Мердока в котором гораздо значительнее, чем у Байдена, пережил всех своих внутренних врагов. Вся надежда в основном на то, что он навернется в противостоянии с одним из внешних.

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