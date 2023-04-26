Американцам предложен выбор между третьей мировой и второй гражданской

80-летний президент США Джо Байден выдвинул свою кандидатуру на второй срок. Если участие в выборах будет возможно для него физически, в финале избирательной гонки он наверняка сойдется с Дональдом Трампом. Перспектива выбора из этих двух вызывает у опрошенных американцев в основном изнеможение (38%), страх (29%) и грусть (23%), но есть для них перспективы и похуже.

«Мы закончим третьей мировой войной». Таков прогноз бывшего президента США Дональда Трампа на случай, если действующий президент США Джо Байден переизберется на второй срок. Во вторник хозяин Белого дома официально объявил о намерении это сделать.

Неофициально (планирую, мол) Байден говорил об этом давно, но его вступление в гонку стало для многих сюрпризом. Казалось, если он и сделает это, то позже, потому что сейчас похвастаться нечем, а рейтинги одобрения плавают в районе индивидуального минимума - ниже 40%. Но у президента решили, что ждать более нельзя.

Как и положено сюрпризам, нынешний сопровождают суматоха и растерянность, которые в худшем для Байдена случае перерастут в разброд и шатание. Перспективы его победы несколько сомнительны: согласно опросам, более трети его избирателей 2020-го года не готовы повторить свой выбор в 2024-м.

В то же время, стоит признать, первую важную победу Байден и его окружение уже одержали. Дело шло к тому, что Байдена будут отговаривать от участия в гонке в пользу, мягко скажем, более молодого и свежего кандидата: в партийной элите больше тех, кого интересует сохранение контроля за Белым домом, чем сохранение президентом конкретного Байдена.

Форсировав события и выдвинувшись в авральном порядке, Байден избавил себя от многих неприятных разговоров и обнулил акции тех однопартийцев, кто был против его выдвижения, но желал договориться «на берегу» - с выбором преемника и без раскола партии. Теперь раскола не избежать. Вопреки традиции «второго срока», у действующего президента, скорее всего, будет много конкурентов на праймериз, что для него, возможно, даже хорошо - конкуренты могут и затоптать друг друга.

«Окно возможностей», в которое оперативно запрыгнула команда подчас заторможенного лидера, открылась для нее и для него из-за уголовного процесса над Дональдом Трампом. Не потому, что он ударил по репутации главного соперника или как-то ослабил его, а ровно наоборот. Рейтинг Трампа вырос, он теперь легко обходит в опросах всех потенциальных конкурентов на республиканских праймериз, пожертвования потекли к нему рекой.

Для уверенного выдвижения на второй срок Байдену нужен в качестве соперника Трамп и никто, кроме Трампа. Потому что, во-первых, только Трампа с его грузом ошибок и недостатков он сможет победить, а, во-вторых, в политической культуре США считается мощным доводом против скептиков в среде союзников чеканное «победил его однажды, сделаю это снова».

У Трампа, несмотря на почти столь же почтенный возраст и общую одиозность, тоже есть шанс на второй срок, однако не предпочтительный. Главным кандидатом от республиканцев он наверняка станет, но будущее кампании во многом поставлено в зависимость от насыщенности процесса над ним.

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Если кандидата затаскают по допросам и заседаниям, ему станет не до шоу на стадионах и выступлений на митингах, до которых он большой мастер. Если одного процесса окажется недостаточно, не беда - готовится второй. Трампа хотят обвинить в сексуальном насилии над журналисткой, которое якобы произошло 30 лет назад. У таких обвинений есть срок давности, но прокуратура наглухо демократического Нью-Йорка объявила что-то вроде годовой акции - «сроки действия больше не действуют», если удастся доказать обвинения в суде.

В любом случае, юридические расходы обвинительницы взяли на себя спонсоры Демпартии: если она проиграет, она ничего не проиграет (обычно горе-заявитель должен оплачивать убытки отбившегося ответчика).

Насилие - это гораздо серьезнее, чем взятка порноатрисе (т.е. предмет уже идущего процесса над Трампам). Но все равно - так себе удар по репутации кандидата в силу того, что на этой репутации клейма негде ставить: Трамп не сможет стать скандальнее, чем он есть. Так что новый процесс - покушение не на его «доброе имя», а на его нервы, время и свободу маневра, что в суме может оставить Байдена в Белом доме.

И тогда - третья мировая война. Если верить Трампу.

Можно не верить. Любовь Трампа к громким (иногда заведомо невыполнимым) обещаниям и апокалиптическим прогнозам - одна из сотни причин, по которым его не любят на Родине. Но откровенно грязная игра, которую против него вели и ведут, его в некотором смысле оправдывает.

Он борется против «начала третьей мировой», как его соперники (тот же Байден, а до него Клинтон) боролись с ним как с «фашисткой угрозой», «опасным фанатиком» и «круглым идиотом». Ни тем, ни другим, ни третьим он при всех своих недостатках не является. Глядишь, с той же логикой и с третьей мировой войной как-нибудь пронесет.

А может - не принесет. Байден идет по пути конфронтации с двумя ядерными державами - Россией и Китаем. Основное противостояние с Китаем, но оно пока не горячее, теоретически с этого пути еще можно свернуть. А вот в случае с Россией Байден точно никуда не свернет - из-за инерции и того, что

выход США из украинского конфликта станет его признанием в некомпетентности и в том, что десятки тысяч украинцев погибли зря, а десятки миллиардов долларов потрачены впустую.

И ладно бы это обернулось крахом его карьеры - на девятом десятке и на втором президентском сроке это несущественная потеря. Но это станет для него еще и крахом всей политической жизни длиной в полвека. Так уж вышло, что бой с нами у Байдена - один из главных и последних, а потому стал делом принципа.

Трамп не обременен личными обидами на Москву, коррупционными интересами детей в Киеве и другими заморочками предшественника, но есть подозрение, что шанс ему был дан единожды, и сопротивление системы окажется сильнее. Пускай однажды ему удалось ее победить, дальнейшее показало, что для смены внешнеполитического курса США у Трампа не хватает то ли сил, то ли полномочий, то ли талантов, но взяться всему этому неоткуда.

Идеальный для России вариант - развитие событий в том направлении, чтобы Байден становился менее дееспособным, чтобы борьба с Трампом становилось более провокационной, чтобы перед американцами ставились ультиматумы в духе «жизнь или смерть» (то есть «мы или они»), чтобы умножалась энтропия, а консервативная половина Америки ненавидела и презирала либеральную, как и наоборот.

Тогда третьей мировой войны не будет, а будет, если не одумаются, вторая гражданская война в США. Если выбирать из этих двух вариантов (а демократы так и предлагают выбирать - или мы, или Трамп и новая гражданская), второй для мира гораздо дешевле и предпочтительнее.Герой Никиты Михалкова в фильме «Статский советник» подписывал свои письма к революционерам СДД - «сожрите друг друга». Учитывая нынешние отношения России и США, лучше воззвания не придумать, к кому его ни обращай - хоть к байденовской реакции, хоть к трамповскому сопротивлению.

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