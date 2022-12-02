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2 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 21:46  |  vz.ru
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Federico Gambarini/DPA/Global Look Press
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NurPhoto/Reuters
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Для технологического прорыва России пригодится сталинский подход

Обеспечить технологический суверенитет России должны молодые ученые REUTERS/Marko Djurica
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Страны Восточной Европы превратились в «украинский Урал»

Восточная Европа, используя советские производственные линии, насыщает ВСУ боеприпасами Сергей Аверин/РИА Новости
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    Трамписты дотроллились до гитлеризма

    Канье Уэст в своей маске, Алекс Джонс и Ник Фуэнтес
    		   2 декабря 2022, 20:45
    Фото: Briana Sanchez/American-Statesma/Global Look Press, кадры из видео
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Один из наиболее популярных и богатых музыкантов мира Канье Уэст признался в симпатиях к Гитлеру, а также назвал себя «пророссийским». Сделал он это в компании людей, которых в США тоже считают «пророссийскими» и поносят за «работу на Кремль». Какие выводы сама Россия должна сделать из этого громкого скандала?

    В студии, где произошло почти историческое событие, сидели трое. Про каждого стоит рассказать отдельно.

    Рассказывать про Канье Уэста странно, но для политического издания вне англосаксонского мира необходимо: хип-хоп – это все-таки музыка не для всех, хотя в случае Канье – для многих. Он – один из наиболее популярных и титулованных артистов мира, признан критиками живой легендой и сколотил огромный капитал (в том числе как дизайнер одежды). Это Элвис Пресли или Майкл Джексон XXI века.

    При этом он человек модерна, когда личность художника также является его произведением. Это «произведение» – бретер и тролль, претендующий на мессианство и ведущий свою паству против элит. Для рэпера, называвшего себя сначала «богом», а потом «голосом, который выбрал бог», нормально выскакивать на сцену с мнением, что ту или иную музыкальную премию вручили «не тому», а если «тот» – это сам Канье, истерики точно не избежать.

    Уэст представляет собой значительно больше, чем просто человек-скандал, но скандалы – его стихия. Для таких «королей», как он, важно не только вести за собой, но и вести против других. Двадцать лет назад, когда это еще не было модным, Уэст стал главным голосом еще не существовавшего тогда движения BLM. Теперь, когда BLM стал мейнстримом, он носит футболки «белые жизни важны» и поддерживает Дональда Трампа. 

    Точнее, поддерживал его раньше. В 2020-м Канье выдвинул в президенты собственную кандидатуру, пообещав выплачивать по миллиону долларов каждому ребенку, который родится в США в будущем. В президентских выборах 2024 года он также планирует участвовать, а Трампа пригласил к себе кандидатом в вице-президенты. По слухам, миллиардер был взбешен, но пусть терпит – у Уэста миллиардов больше.

    Визави «короля» и бывшего «бога» в студии – Ник Фуэнтес, которого правильнее всего назвать блогером и политическим активистом, лидером сетевого движения гройперов. Гройперы атакуют, провоцируют и высмеивают своих врагов – BLM, ЛГБТ, феминисток и других леваков, но, в отличие от прочих интернет-троллей, имеют амбиции на внедрение своей повестки в Республиканскую партию.

    Разумеется, этих неполиткорректных хохмачей называют расистами, фашистами, националистами, антисемитами, сексистами, гомофобами etc. Это так и не так. Гройпером может быть как ироничный интеллектуал, ведущий культурную войну против табу и запретов, так и самый настоящий радикал с заведомо неприемлемыми для общества взглядами. Обстоятельства не предполагают какую-либо чистку рядов тех, кто объединился против чистки рядов со стороны либерального мейнстрима.

    У Фуэнтеса интересное чувство юмора и он часто говорит разумные вещи. В том числе и тогда, когда говорит их назло своим оппонентам. Но среди его высказываний полно и таких, какие трудно обозначить иначе, кроме как расизм и антисемитизм. По отношению к традиционным республиканцам он контркультура, ультраправый, неприемлемый.

    А собрал этих двоих в одном месте популярный в определенных кругах техасский радийщик Алекс Джонс. В России его знают хуже, чем первого гостя, но лучше, чем второго. В силу того, что Джонс – еще один враг Демпартии и современных либералов, но также и «ястребов», и самой идеи американского гегемонизма. Он из тех, кто хвалит Россию за традиционные ценности и любит философа Александра Дугина, поэтому к нему нередко обращаются за комментариями консервативные СМИ РФ.

    При этом обычно умалчивается, что в первую очередь Джонс – адепт теорий заговора, включая совершенно безумные. Как Уэст или Фуэнтес, он тролль со своей «фишкой», в картине мира которого трансгендеры – проект ЦРУ по сокращению человечества, а законспирированным лидером ИГИЛ* (запрещено в России) является Барак Обама.

    На это не обращают внимание, потому что по другим вопросам неудержимая конспирология Джонса находит отклик и в русских сердцах. Например, он любит доказывать, что американцы не были на Луне, а 11 сентября 2001 года сами себя взорвали. Для американских ушей все это тоже троллинг и ультраправый активизм, направленный против американского государства (которое, по мнению Джонса, имеет сейчас слишком много антиконституционной власти). Аккаунты радиоведущего из большинства крупных социальных сетей уже давно удалены без возможности восстановления.

    В своих авторских шоу Джонс своим очень узнаваемым хриплым голосом собеседует всех, кто готов к нему прийти. Это не всегда правые, заходят и левые, по большей части оригиналы или откровенные фрики. При этом ведущий достаточно известен и скандален для того, чтобы к нему заглянул не только Фуэнтес, но и сам Канье Уэст.

    Повод для встречи в том, что недавно Уэст и Фуэнтес ужинали с Трампом. Кроме того, интересно собрать в одной студии черную «звезду» и белого националиста, чтобы убедиться, что у них много общего.

    Почти историческим этот эфир сделало то, что Уэст в черной маске, закрывающей все лицо, признался в симпатиях к Гитлеру и назвал себя наци, который тем не менее любит евреев. При этом все в студии сошлись в том, что они – американцы с пророссийскими взглядами, а в Америке власти насаждают сатанизм.

    Более чем за 75 лет не нашлось ни одного селебрити, кто посмел бы выразить респект усатому фюреру. Наци в культурной элите, конечно, были, особенно в послевоенную эпоху, но исходили из того, что «нацизм испорчен Гитлером».

    И почему-то не удивляет, что таким зигующим селебрити стал именно черный.

    Во-первых, еще в 1960-х наиболее радикальные борцы за права чернокожих в США принимали ислам как «истинно африканскую религию» и вслед за другими исламскими активистами поносили Израиль. Как следствие, антисемитизм довольно распространен в чернокожем сообществе. Высказывания «на грани» ранее позволял себе и Уэст, хотя позиционирует себя как христианина.

    Во-вторых и в-главных, черным в США теперь позволено гораздо больше, чем белым, – и в плане того, что они говорят, и в плане «недопустимых» слов, которые при этом употребляют. Но осанна лично Гитлеру – это, повторимся, что-то почти историческое, одинаково неприемлемое в Америке, Европе и России, что Уэст, неоднократно попадавший в журналистские сотни наиболее влиятельных людей мира, постепенно начинает ощущать на себе.

    Трамп, вопреки своему обыкновению, уже оправдывается за ужин с этой парочкой. Сделка Уэста по покупке Parler – социальной сети, которую создал Трамп после своей блокировки в Twitter, – расторгнута. А Илон Маск, прежде разблокировавший во все том же Тwitter Трампа, теперь заблокировал Уэста. Одной из последних записей музыканта стало изображение, на котором нацистская свастика сливается с могендовидом.    

    Теперь последуют споры о том, действительно ли Уэст наци (некоторые левые в США были согласны с этим заранее) или это продолжение троллинга от человека, который действительно стал культурным феноменом, но из-за веры в собственную мощь и исключительность перестал видеть границы.

    Но для России, всуе помянутой этой специфической троицей в положительном смысле, не важно, к чему это ближе – к чистосердечному нацизму или эпатажу вроде фиолетового плаща из крокодиловой кожи, вышитого пехом панды. Мораль можно вывести уже сейчас. 

    Она в том, что от этой троицы российским медиа нужно держаться подальше или, по крайней мере, не интересоваться их мнением по актуальным вопросам международной политики.

    Для журналистов велик соблазн поговорить с американцем, который против Байдена, Зеленского, пентагоновской военщины, русофобии и трансгендеров, а к специальной операции на Украине относится с пониманием. Но это персонажи из совсем другого мира. У нас есть общие враги, но культурная парадигма борцов с «вашингтонским болотом» – это такой постмодернизм, половина которого противоречит УК РФ в его нынешней редакции.

    Это больше относится к Фуэнтесу и постоянному гостю «Царьграда» Джонсу, чем к Уэсту, который при прочих равных фигура самодостаточная. Но подчас достаточно послушать еще что-то, помимо их мнения о Демпартии и СВО, чтобы найти хорошее даже в новом «железном занавесе», который разделил Россию и Америку.

    Все-таки мы сейчас слишком разные. Лучше какое-то время повариться в собственном соку и проститься с иллюзией, будто в американском информационном пространстве остались люди, которые «за нас» или «думают, как мы».

    Иногда они вообще не думают. Просто троллят, врагам назло.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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