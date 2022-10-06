Россия сделала ставку на борьбу с американским расизмом

Взгляд
6 октября, четверг  |  Последнее обновление — 17:34  |  vz.ru
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Западные СМИ: Россия и Саудовская Аравия нанесли прямой удар по Байдену

России удалось предотвратить крах своей нефтяной промышленности, пишет The Wall Street Journal REUTERS/Evelyn Hockstein
Новая сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти символизирует провал внешней политики США на Ближнем Востоке и ставит под сомнение способность Белого дома сократить доходы России от продажи энергоресурсов. К такому выводу пришли западные СМИ, анализируя соглашение нефтедобывающего картеля, которое вызвало гнев в Вашингтоне.  Подробности...
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В ряду союзников России есть два ослабевших звена

Связь с Ираном для России теперь важна как никогда прежде Vahid Salemi/AP/ТАСС
США проверяют на прочность ту международную архитектуру, которая позволяет России выдерживать конфликт с Западом. В ход идут как новые интриги, так и привычный метод разгона цветных революций. В данный момент под ударом находятся сразу два важных союзника России – Иран и Республика Сербская. Выстоят ли? Подробности...
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Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»

Украинские умельцы прикрутили на американскую HMMWV свой боевой модуль с автоматическим оружием, превратив нелетальный «Хаммер» в боевую машину кадр из видео
Спецоперация на Украине выявила еще один нюанс современных войн – активное использование в боевых действиях легкой бронетехники. Она скоростная и маневренная, быстрее танков преодолевает большие расстояния, помимо автоматических пушек и пулеметов может оснащаться противотанковыми и зенитными ракетами. Почему Украина использует их в большей степени, чем российская армия?  Подробности...
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НАТО готовится вооружать Молдавию

Молдавия просит у Запада помощь в создании полноценных вооруженных сил @MDAarmy
Несмотря на угрозу замерзнуть предстоящей зимой из-за долгов перед Газпромом, Кишинев может начать создание своей армии. Сейчас у обладающей нейтральным статусом Молдавии есть декоративная армия, состоящая из нескольких тысяч человек. Однако НАТО готово создать Молдавии полноценные вооруженные силы. Сколько времени и средств на это потребуется и как Кишинев планирует решить в этом случае проблему Приднестровья? Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Почему Украина позволяет себе хамить папе Римскому

Александр Чаусов
Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
В очередной раз после призывов к мирному урегулированию конфликта на Украине со стороны папы Римского украинские политики и политизированные граждане высказали свою резкую критику в адрес римского первосвященника. Подробности...

Цифровизацию армии стоит начать с военкоматов

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Мобилизация при задействовании уже массово применяемых IT-технологий и тех данных, которые уже собраны и активно используются, могла бы выглядеть настолько фантастически эффективной, что спустя всего сутки-двое все уже были бы на боевых постах и снабжены всем необходимым. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Пора отказаться от двойного послания обществу

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Мы все время ругаем Запад. Но у Запада есть одно преимущество – там никакой шизофрении нет. Паранойя есть, а шизофрении нет. Провозгласив нас врагами, там готовы зачистить все, связанное с Россией. Подробности...
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Одиннадцать самоубийц в НАТО

Нефтяной удар по США и Европе

Доказательство русофобии

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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
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    Россия сделала ставку на борьбу с американским расизмом

    Антиамериканская пропаганда советского времени вновь актуальна
    		   6 октября 2022, 17:00
    Фото: t.me/rsnsn
    Текст: Станислав Борзяков

    Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что страны Запада поражены «прямым, откровенным, грубым» расизмом, с которым Россия мириться не станет. Другими словами, борьба с расизмом – это наш способ противодействия Западу, что следовало и из речи Владимира Путина. Во времена СССР был накоплен огромный опыт такой борьбы, конечной целью которой был распад США.

    «Будем развиваться так, чтоб не зависеть ни от каких расистов, а зависеть только от себя и тех людей во всем мире, которые полагаются на нас».

    Эта фраза главы МИД – очередное подтверждение разворота внешней политики России в том, что касается проблемы расовых противоречий. Первым и базовым подтверждением стала речь президента в Георгиевском зале Кремля, в рамках которой Владимир Путин, помимо прочего, обращался к народам мира через головы их правительств. Если точнее, к народам – жертвам неоколониализма, расизма, экономических издержек противостояния Запада с Россией etc.

    Вплоть до недавнего времени Владимир Путин воздерживался от того, что можно было бы расценить как публичное вмешательство во внутренние дела других государств. Возможно, исходил из принципа «не желай другому того, чего не допускаешь в отношении себя». Но теперь, как сказал он же в той же речи, «маски сброшены»: между Россией и Западом идет вторая холодная война.

    Как и в первую холодную войну, Москва пытается привлечь на свою сторону пострадавших от западного империализма и раскачать лодку геополитического противника.

    От борьбы с расизмом как способа ведения внешней политики в Кремле отказались порядка сорока лет назад. В том числе потому, что он себя, как казалось многим, дискредитировал – «отъев» ресурсов, не привел к видимым результатам, что раздражало.

    Это раздражение памятно по анекдотам типа «на вопрос американца о зарплате советского инженера следует отвечать: «Зато у вас в Америке негров линчуют».

    В реальности далеко не всякую политику следует признавать сугубо ошибочной в том случае, если она не принесла результата в конкретный исторический момент. Сложись звезды чуть иначе, ставка могла и сыграть.

     Говоря о попытке привлечь черных на русскую сторону, нужно разделять два аспекта – апелляцию к «странам третьего мира» и к «жертвам расизма» на территории противника. В первом случае Советский Союз наделал немало ошибок, некритично подбирая себе союзников в постколониальных государствах. Казалось, что племенным вождям достаточно сфотографироваться с томиком Карла Маркса, чтобы к ним вылетели советские военные советники с гуманитарной помощью.

    Теперь многое иначе. Но о свержении западного миропорядка в «странах третьего мира» газета ВЗГЛЯД подробно писала ранее. Сейчас речь о внутриамериканских расовых проблемах, попытка сыграть на которых во времена СССР была равносильна ставке американцев на национализм в окраинах советской империи.

    Их задача по развалу вражеского государства была в итоге выполнена, наша – нет. Но попробовать стоило – и не только потому, что чернокожих в США действительно линчевали.

    Теперь уже мало кто помнит тот масштаб проблем, с которыми столкнулось американское государство из-за расизма его граждан. Меж тем в какие-то моменты самим американцам казалось, что дело идет к неминуемому распаду США.

    В 1968 году конференция афроамериканских активистов в Детройте провозгласила наличие в США «черной нации», которой, исходя из Устава ООН, положено право на самоопределение.

    Вслед за этим, по примеру отцов-основателей, активисты подписали Декларацию о независимости Республики Новая Африка. От США предполагалось отделить несколько южных штатов – тех, где из-за плантаторского прошлого была велика доля чернокожих: Миссисипи, Луизиана, Джорджия, Алабама.

    Это, помимо прочего, так называемый библейский пояс, самый богомольный в Америке край. А также штаты с максимальной концентрацией вооруженного населения, в том числе – самых настоящих расистов, в 1960-х еще чрезвычайно буйных. Эти люди готовились сопротивляться «черному расколу» всеми доступными им способами.

    То есть это история не столько про сепаратизм, сколько про гражданскую войну, от которой Америку уберегло прежде всего ФБР, обрушившее на чернокожих активистов все свои резервы в рамках программы COINTELPRO. Но это была по-настоящему опасная для США история, поэтому в лидеров «черной революции» (по части лозунгов, кстати, социалистической) инвестировали противники Америки по всему миру.

     Например, президент самопровозглашенной Новой Африки Роберт Уильямс, начинавший в «отрядах самообороны» черных гетто, пользовался протекцией Кубы и Китая, где впоследствии скрывался от ФБР. Также кубинский лидер Фидель Кастро вывел на международную арену лидера «Черных пантер» Малколма Икса, организовав ему встречи с президентами Египта и других африканских стран.

    Икс представлял радикальную ветвь гражданского движения чернокожих – «расистов наоборот», считавших, что мира с белыми американцами быть уже не может, возможно только размежевание. По популярной среди его сторонников версии, убийство Малколма Икса тоже на совести ФБР.

    Еще одной задачей, успешно решенной американскими властями, стала раскрутка альтернативного проекта – Мартина Лютера Кинга, отстаивавшего принципы единой «разноцветной» нации. Тогда же стал постулироваться термин «афроамериканец» как антитеза «африканцу» – отдельной политической нации, желавшей уйти в раскол.

    В общем, дело обстояло гораздо серьезнее, чем могло показаться по борьбе советских ткачих за свободу Анджелы Дэвис – будущего члена ЦК Компартии США.

    Довольно серьезно обстоит оно и теперь, полвека спустя. Настолько серьезно, что превышение полномочий при задержании Джорджа Флойда и его последующая смерть спровоцировали протесты, поджоги и бунты под лозунгами сопротивления «внутреннему расизму Америки». В некоторых мегаполисах полиция неделями не могла восстановить контроль над районами самопровозглашенного анархизма.

    За год до провозглашения Республики Черная Африка нечто подобное прокатилось по полутора сотням городов США. Просто об этом уже успели забыть.

    Разница в том, что у нынешних американских властей, согласно их партийной шахаде, на заявление типа «у вас в Америке негров линчуют» может быть только одна реакция: потупить глаза и каяться. С движением BLM грешно даже спорить. Пусть попробуют поспорить с Путиным, который по вопросам расового насилия говорит примерно то же самое.

    История сложилась так, что в здании Капитолия стоило бы открыть выставку советских плакатов на тему американского расизма, а на церемонии открытия показывать фильм Александрова «Цирк», снятый тогда, когда чернокожих в кинотеатры Диксиленда еще не пускали.

    В области прогресса межрасовых отношений Россия опережает США на десятилетия и имеет полное право об этом напоминать. Особенно теперь, когда Америка решила Россию уже не поучать, а проучить под предлогом защиты «мира, основанного на правилах» (которых, как заметил Владимир Путин, никто не видел).

    Если США считают, что эти «правила» подразумевают финансирование российских врагов, включая неонацистов, сепаратистов и радикальную оппозицию, значит, мы можем делать то же самое и в их случае тоже.

    Только без поддержки неонацистов, разумеется. Россия, в отличие от Америки, на стороне антифашизма – и весь мир должен об этом помнить. 
     
     
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