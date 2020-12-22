Быть угнетенным выгодно, но опасно

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22 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 09:59  |  vz.ru
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Британия испортила рублю конец года

На курс рубля повлияла вероятность нового локдауна в Европе Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Предпоследний понедельник года стал неприятным днем для российской валюты. Казалось, что рубль сломает предновогоднюю традицию и сможет укрепиться к концу года. Ситуация так и развивалась, пока не вмешался неожиданный фактор в виде нового «черного лебедя». Подробности...
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«Брать пример с Путина должны все мировые лидеры»

«Лидеры Запада не имеют такого лидерского потенциала, как Путин», – считает Хаукссон кадр из видео
«Все восемь миллиардов жителей планеты – в одной лодке, нам угрожают одни и те же вызовы. Если лидеры Европы считают, что в их странах есть подлинная демократия, то им стоило бы во время прямых линий Путина сидеть рядом с ним», – сказал газете ВЗГЛЯД исландский журналист Хаукур Хаукссон, комментируя свое предложение во время пресс-конференции российского лидера – создать мировой «круглый стол». Подробности...
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Как Суворов толкнул Османскую империю в пропасть

Неприступную крепость Измаил Суворову удалось взять всего за несколько часов Черединцев Валентин/
Фотохроника ТАСС
Ровно 230 лет назад, 22 декабря 1790 года, русская армия под командованием генерала Суворова штурмом взяла крепость Измаил. Взятие Измаила стало тем грузом, что склонил чашу весов в пользу мира, который в ходе той затяжной войны так ждала Россия. И условия которого в итоге сделали Россию хозяином Крыма и Северного Причерноморья. Подробности...
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Чем ошибка Британии с мутацией COVID-19 грозит России

Британия потеряла контроль над мутацией коронавируса Frank Augstein/АР/ТАСС
Правительство Британии призналось в потере контроля над новым вариантом COVID-19. Как заявляют в Лондоне, мутация коронавируса стала причиной 60% новых случаев заражения граждан. Из-за этого власти страны вводят жесткий локдаун, а более 20 государств мира приостановили авиасообщение с Британией. Действительно ли очередная мутация коронавируса столь заразна и чем она опасна для россиян? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Быть угнетенным выгодно, но опасно

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В американском Портленде славян – выходцев из бывшего СССР – официально исключили из белой расы и признали цветными. Вы будете смеяться, но в сложившейся идеологической атмосфере это проявление дружелюбия и даже отчасти здравого смысла. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Самое идиотское шоу этого года устроил английский премьер

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Каждый раз думаешь, что ничего абсурднее и глупее учудить не смогут. Но каждый раз открываются бездны. Еще весной говорил, что англичане борются с эпидемией в стиле шоу Бенни Хилла, но с «новым штаммом» они подняли свое героическое сопротивление до лучших историй Монти Пайтона. Подробности...

15 цифровых напастей в грядущем году

Александр Малькевич
Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
На самом деле общество давно окунулось в пучину информационных страстей и слабо представляет себе, как бороться с проблемами, порожденными кратно умножившимся объемом информации и слабостью инструментов управления этой информацией. Подробности...
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Большая пресс-конференция Владимира Путина

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Донбассу поможет опыт войны в Боснии

Грузия хочет рулить всем Кавказом

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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Сколько вы планируете потратить на новогодние подарки?
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    Сергей Худиев

    Быть угнетенным выгодно, но опасно

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		22 декабря 2020, 09:06

    В американском Портленде славян – выходцев из бывшего СССР – официально исключили из белой расы и признали цветными. Вы будете смеяться, но в сложившейся идеологической атмосфере это проявление дружелюбия и даже отчасти здравого смысла.

    То, что славяне – не белые, утверждается в исследовании, предпринятом Университетом Портленда, на основании которого Коалиция цветных общин признала славян своими – небелыми. Вот что говорится в тексте, опубликованном университетом: «Несколько необычно считать славянское сообщество «цветным», потому что обычно оно считается «белым», и во всех базах данных рассматривается как часть «белого» сообщества. 

    Так чем вызвано такое изменение? Славяне, прибывшие в США, сталкиваются с теми же формами дискриминации и исключения, как поляки, ирландцы, итальянцы много поколений назад. Эти сообщества переживали проблемы, связанные с языком, поисками работы, образованием и социальной изоляцией.

    Славянское сообщество, подобно им, сталкивается с барьерами на пути к равенству достатка и возможностей. В результате Коалиция цветных сообществ формально признала славянское сообщество цветным. Жизненный опыт славянского сообщества во многом совпадает с опытом других цветных групп населения».

    В самом деле, русские и украинские иммигранты, хлынувшие в США сразу после распада СССР, не имели никакого отношения ни к геноциду индейцев, ни к плантационному рабству, ни к законам Джима Кроу, ни к линчеваниям – и уж точно не были наследниками богатств, приобретенных беспощадной эксплуатацией черных рабов.

    Фото: Marie Psaila/ТАСС

    Их недоуменный вопрос «а мы-то тут причем?», который они задавали всякий раз, когда белая кожа навлекала на них обвинения во всех этих исторических злодеяниях, наконец получил официальный ответ – ни при чем. Вы больше не привилегированные белые эксплуататоры, а иммигранты, с трудом пытающиеся устроиться в чужой культуре. Что, согласимся, гораздо более разумно и справедливо.

    Другое дело, что говорить о «белых привилегиях» в нынешней Америке это вообще анахронизм – в каком смысле «белая рвань» из «ржавого пояса» привилегированна по отношению к чернокожим студентам из Йеля? Но то, что абсурдные обвинения в «белой привилегированности» сняты хотя бы с одной группы людей, уже хорошо – даже если для этого очевидных европеоидов надо записать в «цветные». «У себя в Портленде мы сами решаем, кто тут белый» – в наши дни это проявление некоторого благоразумия. Но сам этот случай показывает парадоксальную ситуацию «обратного расизма», которая складывается в нынешних США. 

    Десятилетия назад представители различных этнических групп добивались признания себя «белыми» – это было важно для получения гражданства. Одним из наиболее известных случаев был процесс Бхагата Сингха Синда, сикха аристократического происхождения, который долгое время жил в США, служил в американской армии во время Первой мировой войны, имел научную степень по богословию и английской литературе и читал лекции по метафизике. Синд указывал на то, что антропологически индийцы относятся к европеоидной расе – но суд отказал ему, постановив, что «общепринятое определение «белого человека» не включает в себя индийцев – и таким образом, они не могут получить гражданство».

    Хотя все выходцы из Европы – включая итальянцев, ирландцев и славян – юридически всегда считались белыми, это не мешало «внутрибелому» расизму на уровне массовых предрассудков и политической риторики.

    «Нативисты» (так назывались противники иммиграции) протестовали против прибытия в их чудесную страну «подонков Европы», которые считались носителями криминала, политического экстремизма и всевозможных пороков. Расовые теории, популярные в XIX и начале ХХ века, не только проводили резкую грань между белыми и «цветными», но и выстраивали градацию внутри белой расы – представители «тевтонской расы», то есть выходцы из Англии, Германии и Скандинавии, ценились высоко, в то время как жители Южной и Восточной Европы воспринимались как люди второго сорта, не слишком желанные на американских берегах. Ирландцы, массово бежавшие в США от голода в своей стране, считались опасными буйными пьяницами.

    В том, что выходцы из Европы с вполне светлой кожей могли сталкиваться с отношением, которое трудно было описать иначе, как расистское, не было ничего необычного. Со временем, однако, белые иммигранты постепенно обживались и ассимилировались, этнические предрассудки отмирали, и потомки тех, кого третировали нативисты, сами превращались в надменных белых, с презрением косящихся на «цветных». Но американский расизм – явление, уже прочно оставшееся в прошлом. Публичные изъявления расовой неприязни давно сделались неприличными и губительными для карьеры.

    Сейчас наоборот – гораздо выгоднее записаться в «угнетенное меньшинство». И это верный признак того, что расизм в США можно считать мертвым. Люди, у которых есть хотя бы малейший выбор, не захотят оставаться в группе, которая действительно подвергается угнетению. Если бы «белые американцы» до сих пор были доминирующей (за счет других) этнической группой, белокожие выходцы из бывшего СССР прилагали бы все усилия, чтобы к ней присоединиться – как, впрочем, они и делали еще некоторое время назад.

    То, что «системным расизмом» называется сейчас, едва ли имеет отношение к реальному расизму столетней давности. Не существует законов, которые поражали бы кого-либо в правах из-за его этнического происхождения. Люди, питающие расистские предрассудки на бытовом уровне, есть всегда и везде – но вот как массовое настроение, способное сильно повлиять на условия жизни, англосаксонский расизм едва ли жив.

    «Системным расизмом» в наши дни называют фактически проблему социального неравенства – если вы родились в бедной семье в неблагополучном районе, семья, которую вы создадите, тоже будет бедной и жить в том же районе. И это не вопрос цвета кожи.

    Выходцам из бывшего СССР приходится труднее, чем американцам с таким же цветом кожи – по очевидным причинам. Чтобы преуспеть в чужой культуре, среди другого языка и обычаев, нужно редкое сочетание упорства и таланта – потому что у вас нет связей, вы не играли в детстве с детьми нужных людей, вы и общаетесь-то в основном со своими. Но эти трудности – никак не результат расизма; иммигрант неизбежно оказывается в более трудном положении, чем местный уроженец, и едва ли стоит видеть в этом чью-то злую волю.

    Однако вряд ли можно посоветовать славянам записываться в «угнетенные меньшинства». Идеология wokeism'а, которая призывает представителей меньшинств осознать свой угнетенный статус и развернуть борьбу за свои права, едва принесет самим «меньшинствам» что-либо, кроме вреда.

    Ее главная особенность – отрицание личной ответственности человека за его благополучие, глубокий пессимизм в отношении возможности личных достижений. Обычные для Америки ценности и представления – «упорно трудись, преодолевай трудности, создавай и береги репутацию, и будешь вознагражден» – объявляются ложью, придуманной «белыми эксплуататорами». Как бы ты ни старался, системный расизм все равно не даст тебе подняться. Пока эта система не разрушена – бороться за личный успех бессмысленно.

    Но если вы не верите в ценность упорного личного труда – вы обречены терпеть неудачи, оставаться на дне и исполняться горечью и злобой в отношении каких-то других людей, которых вы считаете виновными в своих бедах. А это, в свою очередь, сделает вас легкой добычей демагогов, призывающих разрушить несправедливую систему. Мы это уже проходили в 1917 году – только у нас «угнетенные» выделялись по классовому, а не этническому признаку. Впрочем, американская политическая система намного более гибкая, чем в дореволюционной России – и она просто перехватывает и использует в своих интересах те движения, которые потенциально могли бы ей угрожать.

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    «Борьба против системы» моментально превращается в инструмент контроля со стороны этой самой системы. Последние выборы, в которых «борцы за права меньшинств» только помогли привести к власти абсолютно белого, очень богатого и насквозь коррумпированного Джо Байдена, ставленника преобладающе белой политической элиты, служат тому иллюстрацией. Играя во все эти игры, выиграть невозможно – так что лучше смиренно принимать то, что кому-то в жизни повезло больше, и стремиться улучшить свое положение и положение своей семьи честным и упорным трудом.

    Люди, которые записывают вас в «угнетенные меньшинства», могут быть вполне дружелюбны – но им лучше сказать «нет, спасибо». 


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