США напомнили миру о старом способе менять баланс сил Либералы раскалывают Америку с новой ненавистью 21 августа 2019, 11:02

Фото: Jose Luis Gonzalez/Reuters

Текст: Петр Акопов

Версия для печати •

В закладки •

Постоянная ссылка •

•

Сообщить об ошибке • Противники Трампа думают о том, как не допустить его переизбрания в 2020 году. Вместо так и не сработавшего «русского следа» решено сосредоточиться на расизме. Раскручивание этой темы неизбежно приведет к усилению противостояния в американском обществе, которое все больше поляризуется. Но это не остановит американских «антифашистов». Предвыборная кампания в США идет уже полным ходом – хотя до выборов еще больше 14 месяцев. Интрига выборов только одна – смогут ли демократы (хотя правильнее говорить о большинстве истеблишмента как такового) придумать, как им предотвратить практически неизбежное переизбрание Трампа. Надежды на яркого кандидата, который сумеет затмить Трампа, нет. В худшем для демократов случае от них будет выдвинут бывший вице-президент Джо Байден, в лучшем – одна из женщин-сенаторов, претендующих сейчас на номинацию, или социалист Берни Сандерс. Победить Трампа собственной популярностью у них не получится. Значит, единственный расчет антитрамписты делают на то, чтобы максимально демонизировать действующего президента, накрутить отвращение к нему до такого градуса, который заставит прийти на выборы и проголосовать против него максимальное количество людей. Ставка сделана на протестное голосование. Бывшая два года основной страшилкой тема «русского вмешательства» умерла еще весной, после выхода отчета спецпрокурора Мюллера, и все попытки гальванизировать труп «русского шпиона Трампа» ни к чему не приводят. На самом деле демократам давно надо было понять или поверить в данные опросов общественного мнения, что «русская сага» неэффективна и уж тем более не сработает на выборах 2020 года. Но они упорно продолжали цепляться за практически мертвую тему. И только в последние месяцы стали признавать, что пора менять повестку. Прекрасным подтверждением этому служит недавняя утечка из газеты New York Times. На днях интернет-портал Slate.com опубликовал стенограмму высказываний ответственного редактора New York Times Дина Бакета на встрече с сотрудниками редакции: «В начале работы администрации Трампа NYT освещала дело о российском вмешательстве. Мы настроены продолжить освещать эту историю. За эту работу мы получили две Пулитцеровские премии. И я думаю, что мы сделали это лучше, чем кто-либо другой. Но затем последовал доклад Роберта Мюллера, в котором специальный прокурор не смог доказать, что предвыборная кампания Трампа 2016 года была скоординирована с Россией. Полагаю, после этого Дональд Трамп немного ободрился в политическом плане. Я думаю, что сейчас ситуация изменилась. Мы выстроили работу нашего отдела новостей, чтобы охватить одну историю, и мы сделали это действительно хорошо. Теперь мы должны перегруппироваться, перекинуть ресурсы и переставить акценты, чтобы показать другую историю. Я думаю, что мы должны измениться. The New York Times должна написать более подробно о внутренних проблемах США, теме расизма и других видах дискриминации». То есть бессмысленно дальше писать о связях Трампа с Путиным. Не потому, что это не читают (хотя и это есть – но началось значительно раньше и не мешало антитрамповским СМИ посвящать «русской саге» большую часть своих материалов), а потому, что нужно перейти к теме расизма Трампа. Президент США, естественно, тут же отреагировал на утечку, заметив, что «провальная The New York Times поймана на утечке, они переходят от своего фальшивого русского сговора к расизму и охоте на ведьм». На эту тему Тема «расизма Трампа» не совсем новая – она обыгрывалась американскими медиа и в ходе предвыборной кампании 2016 года, особенно после волнений в Шарлотсвилле два года назад. Тогда там произошли столкновения между радикальными правыми и антифа, после которых Трамп мужественно отказался осудить только одну из сторон, то есть правых. В последние месяцы разговоры о трамповском расизме занимают все больше места в повестке американских медиа. И признание редактора The New York Times лишь подтверждает совершающийся на наших глазах поворот. Трампа будут демонизировать как страшного расиста. Учитывая, что доля небелых избирателей лишь растет, да и среди белых, особенно в штатах Западного и Восточного побережий, хватает приверженцев политкорректности и всяческой поддержки любых меньшинств, расчет делается на то, что все они придут и проголосуют за любого кандидата от демократов, лишь бы остановить Трампа. Но каковы будут доказательства трамповского расизма? Понятно, что большинство американских радикально правых и реальных расистов выступают за Трампа. Но они не составляют не то что основной, но и сколько-нибудь внушительной части его электората (не говоря уже о том, что радикальные расисты чаше всего просто не ходят на выборы, на дух не переваривая современное американское государство как таковое). Попытка приравнять Трампа к небольшой части его избирателей явно жульническая и может привести к обратному результату. Так уже было в 2016 году, когда Хиллари Клинтон назвала половину сторонников Трампа позорными отбросами, «расисты, сексисты, гомофобы, ксенофобы, исламофобы – всего не перечесть». Это лишь подстегнуло основной трамповский электорат прийти на выборы и проголосовать за своего кандидата. Так что теперь Трампа будут обвинять в личном расизме, подкрепляя это примерами из жизни. За время своего президентства Трамп не допускал ни одного расистского высказывания, даже в том весьма расширенном смысле, который сейчас вкладывают в этот термин американские борцы с «белым доминированием». Но ему все равно припоминают все, что можно – от пренебрежительного упоминания об африканских странах до нападок на политических оппонентов (например, сомнений в том факте, что Обама родился на территории США). Настоящим праздником для борцов с расизмом Трампа стали его высказывания в адрес «прогрессивных» женщин-конгрессменов. В прошлом месяце Трамп обрушился с критикой на левых демократок – группу во главе с представительницей Нью-Йорка Александрией Окасио-Кортес. То, что ранее «прогрессистки» на все лады ругали самого Трампа, никого не волнует: пресса и Конгресс возбудились лишь после нападок президента. Но что такого сказал, точнее, написал в своем «Твиттере» Трамп? Не называя никого по имени, он лишь возмутился тем, что «прогрессивные» женщины-демократы из Конгресса, которые приехали из стран, правительства которых являются полной катастрофой, худшими, самыми коррумпированными и неспособными во всем мире, теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством». И добавил: «Почему бы им не вернуться и не помочь восстановить полностью разрушенные и охваченные преступностью места, откуда они родом?» Трампу тут же указали, что три из четырех конгрессвумен родились в США. Хотя понятно, что он и не имел в виду всех, а подразумевал конкретно двух – родившуюся в Сомали Ильхан Омар и Рашиду Тлаиб с палестинскими корнями. Окасио-Кортес выросла в семье иммигрантов из Пуэрто-Рико, а это хоть не входящая в США, но уже очень давно ассоциированная с ними территория. Палестина и Сомали действительно переживают тяжелые времена (во многом, впрочем, по вине США, но тут это неважно). И замечание Трампа касалось именно этого, а не цвета кожи Омар и Тлаиб. Но нет – все же понимают, на что он намекает! Как и в случае с мексиканскими мигрантами – не смейте даже думать, что Трамп борется с нелегальной миграцией или хочет понизить уровень преступности в Штатах, нет, он просто ненавидит латиноамериканцев. В итоге палата представителей даже приняла специальную резолюцию, «решительно осуждающую расистские высказывания президента Дональда Трампа, которые узаконили и укрепили боязнь и ненависть по отношению к новым американцам и людям с цветной кожей». Спустя буквально 10 дней после этого Трамп снова сделал подарок своим левым противникам. Он написал, что может признать леворадикальную группировку террористической организацией: «Рассматривается возможность объявить ANTIFA, сумасшедших трусливых леворадикалов, которые бьют людей по голове бейсбольными битами (только тех, кто не может дать сдачи), террористической организацией вместе с MS-13 (уличная банда, считающаяся одной из наиболее опасных в США) и другими. Полиции будет легче делать свою работу». Что тут началось! Антифа борются с фашистами-расистами, а Трамп их хочет запретить, какой ужас. На самом деле радикальные леваки из антифа ничем не отличаются от любых других радикалов – так же агрессивны и склоны к насилию. То, что они исповедуют «прогрессивные» взгляды, не дает никакого оправдания провокациям и разгромам студенческих кампусов тех, кого они считают «фашистами» и «расистами». Тем более что сам ярлык «расиста» вешается на кого угодно. В минувшие выходные Трамп снова повторил свои слова про антифа – накануне возможных столкновений между ультраправыми и ультралевыми в Портленде. Реакция либеральной публики опять была самая истеричная: наложился еще и недельной давности массовый расстрел в Эль-Пасо, виновник которого оставил манифест с поддержкой миграционной политики Трампа. Вот что, например, написала у себя в «Фейсбуке» некая Сюзетт Соммер из Сиэтла (17 тысяч подписчиков). Перечислив своих родственников-антифашистов – дедушка во Франции, тесть в Норвегии – и родню, сражавшуюся на фронтах Второй мировой, Соммер называет себя антифашисткой и восклицает: «Мысль о том, что у нас есть фашисты, нацисты, авторитарные и продажные предатели, которые прямо сейчас находятся у власти и разрушают нашу демократию, сжигает меня. Тот факт, что республиканцы сотрудничают с Путиным, чтобы уничтожить нашу демократию, зовет нас на битву, которую мы должны выиграть. Битву с внутренними предателями. Они буквально продали нас. Представьте, что бы сказали наши вооруженные силы времен мировых войн. Если бы они знали, как низко опустилась Республиканская партия». Ответ содержится в картинке, иллюстрирующей этот пост – фото американского солдата Второй мировой с надписью «Мы не голосовали за фашистов. Мы стреляли в них». Взгляды 68-летней Соммер разделяет не только молодежь из радикальных уличных групп, но и немало представителей либеральной интеллигенции и истеблишмента. Достаточно вспомнить, с какой ненавистью говорят о Трампе голливудские звезды или профессора престижных университетов. Семена ненависти, в сеянии которых они обвиняют Трампа, на самом деле разбрасывают либеральные медиа и элиты, три года подряд называющие Трампа угрозой обществу, женоненавистником, врагом мигрантов, предателем, русской марионеткой и расистом. Провоцируя углубление и так существующего в Америке раскола – имущественного, социального, расового – они подрывают не позиции Трампа, а собственную страну. Популярные материалы Что дает звание героя России? Китай заявил США протест и пригрозил санкциями Сенатор: США годами врали про оборонительный характер системы ПРО

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях