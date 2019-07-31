Трамп решил победить на выборах 2020 года за счет расизма, России и раболепства

Президент США Дональд Трамп рассчитывает выиграть на выборах главы государства в 2020 году за счет новой стратегии, включающей в себя три «р»: расизм, Россию и раболепство республиканцев. Об этом пишут западные СМИ.

Материал издания Salon представлен в переводе ИноТВ.

В 2016 году стратегия Республиканской партии включала в себя три «г»: Господь, геи и гранаты, пишет автор статьи. В 2020 году Трамп намерен переизбраться с помощью трех «р»: расизма, России и раболепства республиканцев, говорится в материале.

Таким способом глава государства надеется получить поддержку колеблющихся штатов на Среднем Западе и США и победить в голосовании коллегии выборщиков, несмотря на поражение в народном голосовании.

Издание напоминает, что недавно Трамп выступил с расистскими комментариями в адрес четырех женщин из Конгресса США, политик полагает, что белый национализм позволяет ему получить политические очки.

На минувших выходных президента вновь обвинили в расизме за его высказывания в адрес конгрессмена-афроамериканца, который представляет Балтимор. Трамп назвал округ Каммингса, большая часть жителей которого афроамериканцы, «отвратительным, полным крыс и грызунов бардаком».

По мнению Salon, обвинения Трампа в адрес пытавшегося отстоять честь Балтимора активиста Эла Шарптона в «ненависти к белым» свидетельствуют о том, что за расистской риторикой «стоит белый национализм».

Политический блогер Хезер Дигби Партон отмечает, что Трампу также «поможет Россия», которая якобы помогала ему в 2016 году.

Трамп поддержал «российское вмешательство» для своего переизбрания, добившись ухода с поста директора национальной разведки Дэна Коутса, говорившего об угрозе со стороны России, пишет автор.

Республиканец Джон Рэтклифф, кандидат на этот пост, которого президент видит наиболее подходящим претендентом на должность, не раз критически отзывался о расследовании спецпрокурора по «вмешательству России» Роберта Мюллера.

Продвижение Рэтклиффа демонстрирует «раболепство» Республиканской партии перед ним, отмечает Salon. Многие сопартийцы пытаются оправдать расистские высказывания Трампа, поясняет издание.

Ранее Трамп заявлял, что в случае, если до его возможного переизбрания на пост главы государства соглашение по торговле с Китаем не будет заключено, то условия сделки будут более жесткими.