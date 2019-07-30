Трамп предупредил Китай о жестких условиях торговой сделки после своего «переизбрания»

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если до его возможного переизбрания на пост главы государства соглашение по торговле с Китаем не будет заключено, то условия сделки будут более жесткими.

«Моя команда сейчас ведет с ними переговоры, но они всегда меняют сделку в свою пользу», – пожаловался Трамп в своем Twitter.

Он добавил, что Пекин, возможно, ожидает результатов президентских выборов в США, чтобы узнать, не станет ли главой государства «сонный Джо» (Джо Байден).

«В таком случае они могли бы заключить большую сделку, такую, как в последние 30 лет, и продолжить грабить США, еще больше и успешнее, чем когда-либо прежде», – отметил президент.

Он отметил, что в случае его победы на выборах соглашение будет более жестким, чем то, о котором ведутся переговоры сейчас, либо соглашения не будет вовсе.

«У нас на руках все карты, [которых] у наших прошлых лидеров вовсе не было», – добавил Трамп.

Напомним, в конце июня Китай и США по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа договорились возобновить торговые переговоры.

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