Трамп собрался объявить американских антифашистов террористической организацией

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в Белом доме рассматривается возможность признать движение американских антифашистов террористической организацией.

«Рассматривается возможность объявить ANTIFA («Антифа», движение американских антифашистов), сумасшедших трусливых леворадикалов, которые бьют людей по голове бейсбольными битами (только тех, кто не может дать сдачу), террористической организацией вместе с MS-13 (уличная банда «Эм-эс-13», считающаяся одной из наиболее опасных в США) и другими. Полиции будет легче делать свою работу», – написал американский лидер в своем Twitter.

Ранее в июле посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов выразил глубокое разочарование тем, что неонацистские организации, «прячущиеся» за первой поправкой к Конституции США, устанавливают памятники «героям» этнических чисток, нацистским коллаборационистам, причастным к Холокосту».

Напомним, США и Украина неоднократно голосовали против российского проекта резолюции ООН по борьбе с героизацией нацизма.

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