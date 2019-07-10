Антонов призвал США поддержать усилия России по борьбе с прославлением нацизма

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в своей статье в американском журнале The National Interest призвал Вашингтон поддержать в ООН усилия Москвы, направленные на борьбу с прославлением нацизма.

Дипломат напомнил, что Россия ежегодно представляет в ООН резолюции против прославления нацизма, однако США и Украина продолжают голосовать против них, передает ТАСС.

«Каждый год Россия представляет резолюцию ООН по борьбе с героизацией нацизма, неонацизма и других практик, которые способствуют распространению современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Во всем международном сообществе есть только две страны, которые все еще голосуют против – США и Украина. Канада нашла в себе силы пересмотреть свою позицию, теперь настала очередь Вашингтона», – сказано в статье.

«Вызывает глубокое разочарование то, что неонацистские организации, «прячущиеся» за первой поправкой к Конституции США (гарантирует, в том числе, свободу слова), свободно эксплуатируют и устанавливают памятники «героям» этнических чисток, нацистским коллаборационистам, причастным к Холокосту», – добавил российский посол.

Он отметил, что «общая история должна играть объединяющую роль». «Мы никогда не должны забывать, что наши народы сражались вместе во время Второй мировой войны, память о жертвах нацизма должна всегда оставаться в сердцах и умах будущих поколений», – написал Антонов.

По его словам, «Россия всегда бурно реагировала на попытки переписать историю и прославлять нацизм и будет продолжать это делать».

«В XXI веке нельзя позволить существовать такому позорному явлению, как марши нацистов и их сторонников на улицах европейских городов», – говорится в публикации.

Как отмечает Антонов, на Украине, в странах Прибалтики и в Польше важно остановить снос памятников воинам, сражавшимся с фашизмом. «Политика толерантности по отношению к неонацистам недопустима», – подчеркнул дипломат.

Напомним, в воскресенье Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма.

Ранее президент России Владимир Путин призвал бороться с героизацией нацизма.