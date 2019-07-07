Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ на заседании в воскресенье отклонил предложенную Россией резолюцию «О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью», которая в том числе предусматривала призыв к противодействию героизации членов «Ваффен СС».

Против документа проголосовали 25 членов национальных делегаций, за его принятие выступили 11 парламентариев. 13 делегатов воздержались, передает ТАСС.

Автором резолюции выступил депутат Госдумы Артем Туров. Он напомнил, что Нюрнбергский трибунал признал преступными как саму СС, так и ее составные части.

В проекте говорится, что ПА ОБСЕ должна была выразить глубокое беспокойство «распространением теории превосходства по признаку расы, национальности, религии или культуры, в том числе в регионе ОБСЕ», а также признать, что неонацизм – «опасное современное явление», бороться с которым должны политики.

Раскритиковали документ, в частности, делегации Литвы, Великобритании, Украины. Они считают, что в тексте должно было присутствовать осуждение коммунизма.

Американская делегация, которая также выступила против резолюции, заявила, что Россия якобы сама не признает «свой агрессивный национализм на Украине и в Грузии».

Член делегации России, депутат Госдумы Алексей Корниенко заявил в ходе заседания, что критики проекта, вероятно, вообще его не читали. «Это говорит о том, что им совершенно наплевать на то, что сейчас в Европе происходит возрождение неонацизма, а по сути дела – фашизма», – добавил он.

Ранее в воскресенье комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) принял резолюцию с призывом к России отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии, а накануне – резолюцию о непризнании Крыма частью России.