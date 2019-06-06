Президент Владимир Путин назвал важным сохранение исторической памяти о мировых войнах и противостояние героизации нацистов.

«Мы не должны ни в коем случае позволить кому-либо извращать историю и делать из ложных героев настоящих», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.

По его словам, в ряде столиц Восточной Европы, на Украине, в Прибалтике «разгуливают люди со свастикой». «Почему там происходит героизация нацизма?» – спросил Путин. Он заметил, что с этим в Европе борются только активисты еврейского движения. «Все остальные помалкивают почему-то, исходя из сегодняшних сиюминутных соображений. Это безобразие, это мерзко просто», – сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что забывать об уроках Второй мировой войны значило бы предавать память близких, отцов и дедов, павших на полях сражений. По его словам, необходимо помнить о героях Сопротивления в самой Германии и Европе в целом, о молодых солдатах, погибших во время высадки в Нормандии или при сопровождении конвоев из Великобритании в Мурманск.

«Что касается того, как нам строить отношения сегодня – это само собой разумеется: надо только иметь в виду уроки этого печального трагического прошлого, чтобы не забывать об этом, чтобы не допустить повторения подобного. Я думаю, что мы в состоянии это сделать, если будем относиться друг к другу с уважением», – резюмировал президент.

Напомним, противники России безосновательно утверждают, что Москва якобы пытается «приватизировать общую победу». В частности, об этом заявлял бывший президент Украины Петр Порошенко. Однако Россия всегда подчеркивала, что победа во Второй мировой войне объединяет страны.