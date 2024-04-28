Посол Армении в ЕС назвал самоубийством подрыв интересов России на Кавказе

Посол Армении в ЕС Балоян: Попытки подорвать интересы России на Кавказе будут самоубийственными

Tекст: Вера Басилая

Балаян заявил, что только люди с богатым воображением могут всерьез полагать, что Ереван попытается нанести ущерб интересам Москвы на Южном Кавказе. По его словам, такие попытки станут для Армении самоубийственным шагом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

Посол считает, что сближение Армении с ЕС не угрожает России, а отношения Еревана с Евросоюзом продиктованы национальными интересами страны. По его словам, Армении необходимо строит образцовые отношения с ЕС, что не исключает и дальнейшие добрососедские отношения с Россией.

Балаян также опроверг спекуляции о «повороте Армении на Запад» за счет России, вызванные активизацией усилий Еревана по соблюдению западных санкций против Москвы.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью британским СМИ заявил, что не знает, зачем его стране оставаться в составе ОДКБ.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «наглыми» и «беспардонными» действия США и ЕС, направленные на отрыв Армении от сотрудничества с Россией.