В России открылись пункты оценки для участников отбора на программу «Время героев»

Tекст: Александра Юдина

На сайте «Время героев» указано, что информация об адресах пунктов оценки и порядке записи на комплекс оценочных процедур доступна участникам в личных кабинетах. Участники могут выбрать удобные дату, время и филиал Президентской академии, чтобы пройти тесты.

С 22 апреля ведется запись на тестирование в пункты оценки в Ростове-на-Дону и Симферополе. 15 мая к ним добавятся пункты еще в 43 городах: Москве, Астрахани, Барнауле, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Выборге, Екатеринбурге, Иваново, Казани, Калининграде, Калуге, Кирове, Красногорске, Кургане, Липецке, Мурманске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Орле, Перми, Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пятигорске, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Смоленске, Ставрополе, Тамбове, Твери, Туле, Ульяновске, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске и Чите.

Ректор президентской академии, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров заверил, что возможность доступа к Программе «Время героев» будет обеспечена для всех участников СВО.

«Еще на старте программы мы говорили о том, что сделаем все необходимое для обеспечения требуемых условий для доступа наших героев к образовательной программе. С учетом общего количества заявок, число которых превысило 44 тыс., создание широкой сети центров тестирования было необходимо. Рассчитываем, что это создаст дополнительные удобства для наших военнослужащих», – отметил он.

«Время героев» – программа развития для участников специальной военной операции. Она реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».