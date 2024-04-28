В ДНР объяснили значение освобождения Новобахмутовки

В Казахстане прокомментировали данные о передаче самолетов для нужд ВСУ

Астана опровергла продажу списанных истребителей Киеву

Tекст: Александра Юдина

Согласно информации на сайте компании, распространяемая информация не соответствует действительности, все торги по реализации авиационной техники проведены в соответствии с законодательством, при этом иностранные компании к торгам не допускались.

Отмечается, что списанная техника ликвидируется и вывозится с территории предприятия только в виде лома цветных металлов.

Ранее Австралия отказалась отдать старые вертолеты для ремонта и передачи Киеву и предпочла их утилизировать.