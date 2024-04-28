Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.8 комментариев
В ДНР объяснили значение освобождения Новобахмутовки
Кимаковский: Освобождение Новобахмутовки усилит поддержку наступления в Красногоровке
Освобождение Новобахмутовки под Авдеевкой в ДНР позволит усилить поддержку российских подразделений, которые штурмуют Красногоровку, сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.
По его словам, взятие Новобахмутовки дает возможность российским артиллеристам поддерживать штурмовиков Красногоровки, давление на противника усилилось. Положение ВСУ на авдеевском участке фронта «стремительно ухудшается», передает ТАСС
Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении Новобахмутовки в ДНР.