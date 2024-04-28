Нигде в мире юбилей философа Канта не отмечается с таким размахом, как в России. Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.3 комментария
ВС России освободили Новобахмутовку в ДНР
Минобороны: ВС России освободили Новобахмутовку в Донецкой народной республике
Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил России освободили населенный пункт Новобахмутовка Донецкой народной республики, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Семеновка ДНР, также отражены десять контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 71-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ возле Новгородского, Очеретино, Новобахмутовки, Нетайлово и Бердычей ДНР.
Потери ВСУ – до 380 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина и пять автомобилей.
Кроме того, в уничтожены две американские 155-мм гаубицы М777, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin», два 105-мм буксируемых орудия М101, три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковое орудие МТ-12 «Рапира».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об освобождении Первомайского, Богдановки и Новомихайловки в ДНР.