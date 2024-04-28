В Белом доме рассказали, что позволит избежать операции в Рафахе

ЕС призвал Россию отменить решение по Bosch и Ariston

В ЕС отреагировали на решение о передаче во временное управление компаний из Европы

Tекст: Кристина Цыцура

«Евросоюз призывает Россию отменить эти меры и найти взаимоприемлемые решения в сотрудничестве с затронутыми европейскими компаниями», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Напомним, что 27 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО «Газпром бытовые системы» российских «дочек» компаний Ariston и BSH Hausgerate (марки – Bosch и Siemens).



Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему было принято такое решение и стоит ли Москве реагировать на недовольство им в западных странах.