В России отреагировали на кощунство Порошенко по поводу «Бессмертного полка»

|
9 мая, четверг | Последнее обновление — 13:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В Киеве задержали организатора аналога «Бессмертного полка»
Разделы
Почему Прибалтике мешает дешевое российское электричество
Сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за получение российского паспорта
Авиароботы превращают летчиков в недоучек
Иран выдвинул ультиматум России, Китаю и ЕС
«Суперджет» сгорел при посадке
В День Победы лучше не спорить, а помнить
Дмитрий Грунюшкин, писатель
День Победы – наш общий праздник. В этот день правильно быть вместе и отметить его достойно. Испортить праздник и без нас есть желающие. А все эти информационные волны – пусть плещутся. На волнах плавает известно что. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Гонка вооружений рекламодателей и потребителей
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Культура бывает элитарная, массовая и сверхмассовая. Если первые две как-то обсуждаются, то сверхмассовая культура – за пределами какого бы то ни было интереса. А зря. Ведь именно она влияет абсолютно на всех. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Почему нам нужен «Институт национального будущего»
Николай Гурьянов, журналист
Я мечтал бы однажды пройтись по улице Деникина, свернуть на Колчаковскую и на Каппелевской улице постоять под каплями дождя. Я действительно считаю, что города с такими улицами были бы куда лучше, чем сейчас. Но – нельзя. Подробности...
Обсуждение: 95 комментариев
Как нанайцы били Гитлера
Обсуждение: 14 комментариев
Кому мешает Георгиевская ленточка
Обсуждение: 5 комментариев
В Нью-Йорке прошел бал Met Gala
В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном бельеПодробности...
Обсуждение: 7 комментариев
«Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человекПодробности...
Появились первые фото внедорожника Aurus
Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис МантуровПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook