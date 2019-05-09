В России отреагировали на кощунство Порошенко по поводу «Бессмертного полка»

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал преступным заявление президента Украины Петра Порошенко, назвавшего участников акции «Бессмертный полк» «ряжеными».

«Порошенко – это предатель украинского народа. Мы неоднократно были этому свидетели. Он обязательно ответит за все свои преступные заявления и поступки. Этот военный преступник обязательно будет осужден и понесет заслуженное наказание за разграбление страны и гражданскую войну», – заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет РИА «Новости».

Депутат призвал не обращать внимания на столь «подлые» высказывания.

«Мы всегда будем помнить о героизме и мужестве тех, кто ковал Великую Победу, и сделаем все зависящее, чтобы ни одна нога супостата не ступила на нашу землю», – пообещал Шеремет.

Глава заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева, комментируя заявление Порошенко, отметила, что руководство современной Украины живет во лжи, намеренно искажая правду о массовом героизме советских людей в годы ВОВ.

«Мне просто жаль этих людей. Когда Севастополь был в составе Украины, они разрушали настоящую правдивую историю и делали так, будто никакого массового героизма не было, что это выдумки ветеранских организаций и советской историографии. Это совершеннейшая неправда ... Остается только пожалеть этих людей, они живут во лжи и неправде», – сказала она.

Алтабаева убеждена, что на Украине многие хотели бы выйти с портретами своих родных, но не делают этого по политическим мотивам.

«Пройдет время и все станет на свои места. Память о войне никогда не будет стерта из памяти людей, которые живут на территории стран бывшего СССР», – убеждена Алтабаева.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на оскорбительное заявление президента Украины Петра Порошенко об участниках акции «Бессмертный полк».

Президент Украины Петр Порошенко во время памятной акции «Первая минута мира», посвященной годовщине окончания Второй мировой войны, заявил, что преодоление нацизма 74 года назад – это «не повод водить ряженые «полки бессмертных» по всему миру».