Пушков ответил на оскорбительное заявление Порошенко о «Бессмертном полке»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на заявление президента Украины Петра Порошенко об участниках акции «Бессмертный полк».

Соответствующую запись Пушков опубликовал в Twitter.

Сенатор предложил Порошенко, назвавшему участников «Бессмертного полка» «ряжеными», поискать таковых «среди любезных его сердцу участников факельных шествий и наследников дивизии СС «Галичина».

Он указал также, что слова украинского лидера демонстрируют цинизм, который «не имеет пределов».

«Против «Бессмертного полка» он бессилен. Да и народ Украины уже вынес ему свой вердикт», – подчеркнул Пушков.

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Ранее Петр Порошенко заявил, что «преодоление нацизма 74 года назад – это не повод водить ряженые «полки бессмертных» по всему миру».