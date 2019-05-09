Порошенко оскорбительно отозвался об акции «Бессмертный полк»

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк».

Он заявил, что «преодоление нацизма 74 года назад – это не повод водить ряженые «полки бессмертных» по всему миру», передает «112 Украина».

По его словам, Украина за пять лет нашла собственный сценарий празднования Дня Победы, приближенный к общеевропейской традиции.

Порошенко считает, что несколько поколений украинцев выросли на «тщательно отретушированной версии Великой Отечественной войны», передает RT.

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8 мая на Украине состоялась акция «Первая минута мира».

Напомним, на Украине захотели дать антисталинский «ответ» на акцию «Бессмертный полк». В России считают, что совместная победа в Великой Отечественной войне объединяет Россию и Украину.

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