Сервис «Бессмертный полк онлайн» запустили в преддверии Дня Победы

Социальный интерактивный проект #ЖИТЬ третий год подряд в преддверии Дня Победы запускает сервис «Бессмертный полк онлайн»; сервис дает возможность получить уникальный, специально созданный видеоклип с виртуальным участием родственника-ветерана Великой Отечественной войны.

Российский продюсер Игорь Матвиенко, который выступил инициатором и автором проекта #ЖИТЬ, рассказал, что данный сервис «позволяет поделиться гордостью за подвиг своего предка с многомиллионной аудиторией социальных сетей», следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Он отметил, что ежегодно в день празднования Дня Победы «миллионы россиян выходят на улицы с портретами своих старших родственников – ветеранов, тружеников тыла, детей войны, всех тех, кто внес свой вклад в завоевание великой Победы».

Принять участие в акции может каждый желающий. Указывается, что это, «в первую очередь, те, кто по каким-то причинам не сможет присоединиться к шествиям Бессмертного полка, которые в День Победы пройдут по всей стране».

Любой пользователь Сети может загрузить на сайте проекта жить.рф фотографию, указать фамилию, имя, отчество воевавшего родственника и свою электронную почту. На указанный адрес поступит ссылка на готовый ролик. Его можно выложить на сайте жить.рф или в социальных сетях.

Сервис «Бессмертный полк онлайн» был впервые запущен в 2017 году, его участниками стали более 80 тыс. человек. В 2019 году акция пройдет с 6 по 15 мая.