Киев захотел «ответить» на «Бессмертный полк» антисталинской акцией

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил украинцам в качестве «ответа» на акцию «Бессмертный полк» выйти на улицы с портретами жертв времен сталинских репрессий.

В Facebook он заявил, что можно провести акцию «с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий». По его мнению, такая акция станет «адекватным ответом», который позволит отобразить «полноту картины в человеческом и историческом измерениях».

Отметим, что против акции «Бессмертный полк» выступают и власти Белоруссии, но там просто хотят проводить ее под своим именем, как «Беларусь помнит». Климкин же предлагает в принципе отказаться от акции, направленной на сохранение памяти о поколении Великой Отечественной войны.