Почему Лукашенко запретил «Бессмертный полк»?

Сообщения о том, что в Белоруссии запрещают акцию «Бессмертный полк», а в Казахстане используют вместо георгиевской голубую ленту, вызывают возмущение в России. Почему наши ближайшие друзья не хотят праздновать вместе с нами, спрашивают люди, чего боятся власти соседних стран? Ответы на эти вопросы приведут к неожиданно оптимистичным выводам.

У России нет никого ближе Белоруссии – то есть еще существует Украина, но ситуация как внутри незалежной, так и в наших отношениях с ней сейчас совершенно ненормальна. Отчасти и поэтому все, что касается отношений с Белоруссией, воспринимается в России очень чутко. И новость о том, что в Минске запрещают «Бессмертный полк», вызывает искреннее возмущение у читателей.

«Как же так, мы же по сути один народ, да и у власти в Белоруссии не бандеровцы?» Понятно, что часто приходится сталкиваться с совершенно сознательными провокациями в сфере российско-белорусских отношений – когда наши недруги сознательно раздувают из мелких, ничего не значащих трений «проблемы вселенского масштаба» или банально передергивают факты. Но тут-то вроде бы «все правда»?

Не совсем. Если разобраться в сути происходящего, то все выглядит, мягко говоря, по-другому.

Да, в Минске не выдали разрешение на проведение акции «Бессмертный полк». Мингорисполком отказал в проведении мероприятия на основании того, что в это же день в белорусской столице пройдет уличная акция «Беларусь помнит».

При этом организаторы все равно обещают провести шествие, на котором люди будут нести портреты своих воевавших родственников – пускай и в рамках общего митинга на площади Победы. Так что, по сути, «Бессмертный полк» в Белоруссии будет, как и в прошлые годы.

Фактически республиканские власти просто хотят проводить его под своим именем, как «Беларусь помнит».

С чем это связано? Конечно, с нежеланием лишний раз демонстрировать зависимость Белоруссии от России – вот, в России придумали, а мы подхватили. В этом нет никакой русофобии, а есть стремление властей маленькой страны подчеркнуть свою независимость от соседней, братской, большой.

Ведь все, включая и Александра Лукашенко, понимают, что России и Белоруссия – это не просто один народ, но и одна страна. В прошлом, в будущем – да и в настоящем. Не потому, что есть Союзное государство, а потому, что общая русская цивилизация объединяет поверх границ и эпох. Но конкретные люди в конкретное время решают конкретные задачи.

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Вот и приходится строить независимость. Не так, конечно, как на Украине, потому что сам Лукашенко, несомненно, русский человек и патриот Великой России, но все же пытаясь всячески демонстрировать свою отдельность. Точно так же, как в Казахстане на «Бессмертном полку» раздают не георгиевские, а голубые, по цвету национального флага, ленточки – чтобы подчеркнуть свою самостоятельность. Плохо ли это для России, угрожает ли это нашему единству?

Нет, это может вызвать грустную улыбку, но не более. Потому что мотивы этих действий понятны. Власти этих союзных и дружественных нам стран хотят одновременно и сохранять историческое единство с Россией, главным символом которого стала великая Победа, и формировать собственные, национальные традиции и символы. Голубая ленточка или отдельное название акции – это проявление такой вот тяги к самостоятельности. Они, с одной стороны, совершенно естественны с точки зрения властей этих государств – если исходить из того, что они хотят, чтобы их страны существовали и в будущем, через много столетий. Но с другой – такие действия наивны, потому что нельзя искусственно разделить целое. И с Белоруссией, и с Украиной, и с Казахстаном Россию связывает не просто общая история – а общая цивилизация, общая жизнь.

Да, в случае с Казахстаном речь идет о другом народе – но переплетение казахов с русскими как на территории этой страны, так и в истории так сильно, что существование казахской государственности возможно только в теснейшей связи с российской. Какую форму эта связь примет, это уже вопрос второй – были и Российская империя, и Советский Союз, есть сейчас Евразийский союз. В любом случае народы бывшего СССР – это не просто соседи, а народы общей судьбы, собравшиеся вокруг русского народа совсем не случайно.

Можно формально разорвать эту связь, как это было сделано в 1991 году, можно попытаться даже стать марионеткой в чужих руках, как это происходит с нынешним руководством Украины – но невозможно победить историю и ее законы. А они целиком на стороне русского народа и его евразийских братьев.

Единое пространство на севере и в центре Евразии сейчас разделено на множество частей, и с высоты человеческого разумения кажется, что эта «геополитическая катастрофа» ужасна и необратима. Но стоит подняться чуть выше и посмотреть на происходящее в большем масштабе времени – как мы увидим, что все это уже было на нашей земле. И сам русский народ периодически слабел, разделяясь под ударами извне и вследствие внутренних распрей, и его отношения с народами Великой степи проходили через разные стадии – но в итоге все срасталось и восстанавливалось. Как бы ни «гадила англичанка», как бы ни старались «партнеры-враги» – русские всегда вставали и восстанавливались. Потому что иначе не создали бы такую большую страну в самых малопригодных для жизни условиях, не отбили бы неоднократных вторжений «двунадесяти языков» – не были бы русскими.

То, что нашим предкам приходилось преодолевать на пути к возрождению сто, двести, четыреста, шестьсот лет назад, из наших дней кажется невозможно тяжелым. Какими будут казаться нынешние трудности и разделение нашим потомкам? Если мы окажемся достойными своего народа поколениями, то нынешнее временное размежевание будут вспоминать как очередной сложный, но далеко не самый критический период русской истории.