Почему Лукашенко запретил «Бессмертный полк»?

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8 мая, вторник  |  Последнее обновление — 23:26  |  vz.ru
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Новый лимузин Путина окружают спекуляции и тайны

Российский президент получил чисто российский лимузинФото: Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool/Reuters
Впервые в современной России у первого лица государства появился чисто российский представительский лимузин. «Здорово, что русской школе дизайна удалось сделать очень красивый и цельный автомобиль», говорят автомобильные эксперты. При всем при этом машина уже породила сразу несколько загадок, связанных и с ее именем, и с госномером, который использовался при инаугурации президента. Подробности...
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Новая команда Медведева ставит на «оборонку» и цифровизацию

С подачи Владимира Путина Дмитрий Медведев опять стал без пяти минут премьер-министромФото: Михаил Метцель/ТАСС
«Новая-старая» команда Медведева еще полностью не названа, но круг его замов покидают такие тяжеловесы, как Рогозин, Шувалов и Дворкович. Зато его пополнят 48-летний Максим Акимов, ответственный за «цифровизацию», и 61-летний Юрий Борисов – «новый Рогозин» в роли куратора ВПК. «Сбитых летчиков», похоже, не будет – опытные управленцы еще могут занять посты министров или глав госкорпораций. Подробности...
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У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
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Косовский монстр пошел против своих создателей

СБК состоят из бывших боевиков, ничего, кроме рейдов и засад, в жизни не знавшихФото: Visar Kryeziu/AP/ТАСС
МИД России бьет тревогу: Косово создает собственную профессиональную армию из бывших бандитов и террористов. Категорически против этого выступают в Евросоюзе и даже в НАТО, но там больше не в состоянии сдерживать ими же созданного монстра. Тем более что американцы с их военной базой Бондстил, кажется, не против. Что это означает для Европы и для всего остального мира? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Ответ на вопрос о преемнике Путина

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
Мегапроектами нашего прошлого были война, ядерная гонка, космос. Мегапроектом настоящего и будущего становится человек. Что же должно произойти для этого в ближайшие шесть лет? Подробности...
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Восемь причин, по которым День Победы отмечается все более масштабно

Сергей Марков, проректор Академии им. Плеханова, член Общественной палаты, политолог
9 мая отмечается в России очень масштабно. Это вызывает вопросы у западной аудитории: почему все более масштабно, хотя война эта удаляется по времени? Есть несколько причин все более масштабного празднования Дня Победы в России. Подробности...
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Почему американцы запрещают Украине использовать «Джавелины»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Соединённые Штаты запрещают украинским военным использовать ракетные комплексы Javelin, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Данное признание позволяет сделать несколько выводов. Подробности...
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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      В центре Рима, на улице Виа дель Тритоне, сгорел рейсовый автобус. По предварительной версии, причиной происшествия могло быть короткое замыкание. Пассажирам и водителю удалось покинуть автобус
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      Установившаяся после распада СССР традиция использовать в качестве представительского автомобиля машину зарубежного производства наконец-то прервана. Президент России пересел в лимузин отечественного производства
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          Почему Лукашенко запретил «Бессмертный полк»?

          В Минске тоже будут вспоминать Великую Отечественную   8 мая 2018, 22:10
          Фото: Виталий Залесский/РИА «Новости»
          Текст: Петр Акопов

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          Сообщения о том, что в Белоруссии запрещают акцию «Бессмертный полк», а в Казахстане используют вместо георгиевской голубую ленту, вызывают возмущение в России. Почему наши ближайшие друзья не хотят праздновать вместе с нами, спрашивают люди, чего боятся власти соседних стран? Ответы на эти вопросы приведут к неожиданно оптимистичным выводам.

          У России нет никого ближе Белоруссии – то есть еще существует Украина, но ситуация как внутри незалежной, так и в наших отношениях с ней сейчас совершенно ненормальна. Отчасти и поэтому все, что касается отношений с Белоруссией, воспринимается в России очень чутко. И новость о том, что в Минске запрещают «Бессмертный полк», вызывает искреннее возмущение у читателей.

          «Как же так, мы же по сути один народ, да и у власти в Белоруссии не бандеровцы?» Понятно, что часто приходится сталкиваться с совершенно сознательными провокациями в сфере российско-белорусских отношений – когда наши недруги сознательно раздувают из мелких, ничего не значащих трений «проблемы вселенского масштаба» или банально передергивают факты. Но тут-то вроде бы «все правда»?

          Не совсем. Если разобраться в сути происходящего, то все выглядит, мягко говоря, по-другому.

          Да, в Минске не выдали разрешение на проведение акции «Бессмертный полк». Мингорисполком отказал в проведении мероприятия на основании того, что в это же день в белорусской столице пройдет уличная акция «Беларусь помнит».

          При этом организаторы все равно обещают провести шествие, на котором люди будут нести портреты своих воевавших родственников – пускай и в рамках общего митинга на площади Победы. Так что, по сути, «Бессмертный полк» в Белоруссии будет, как и в прошлые годы.

          Фактически республиканские власти просто хотят проводить его под своим именем, как «Беларусь помнит».

          С чем это связано? Конечно, с нежеланием лишний раз демонстрировать зависимость Белоруссии от России – вот, в России придумали, а мы подхватили. В этом нет никакой русофобии, а есть стремление властей маленькой страны подчеркнуть свою независимость от соседней, братской, большой.

          Ведь все, включая и Александра Лукашенко, понимают, что России и Белоруссия – это не просто один народ, но и одна страна. В прошлом, в будущем – да и в настоящем. Не потому, что есть Союзное государство, а потому, что общая русская цивилизация объединяет поверх границ и эпох. Но конкретные люди в конкретное время решают конкретные задачи.

          Вот и приходится строить независимость. Не так, конечно, как на Украине, потому что сам Лукашенко, несомненно, русский человек и патриот Великой России, но все же пытаясь всячески демонстрировать свою отдельность. Точно так же, как в Казахстане на «Бессмертном полку» раздают не георгиевские, а голубые, по цвету национального флага, ленточки – чтобы подчеркнуть свою самостоятельность. Плохо ли это для России, угрожает ли это нашему единству?

          Нет, это может вызвать грустную улыбку, но не более. Потому что мотивы этих действий понятны. Власти этих союзных и дружественных нам стран хотят одновременно и сохранять историческое единство с Россией, главным символом которого стала великая Победа, и формировать собственные, национальные традиции и символы. Голубая ленточка или отдельное название акции – это проявление такой вот тяги к самостоятельности. Они, с одной стороны, совершенно естественны с точки зрения властей этих государств – если исходить из того, что они хотят, чтобы их страны существовали и в будущем, через много столетий. Но с другой – такие действия наивны, потому что нельзя искусственно разделить целое. И с Белоруссией, и с Украиной, и с Казахстаном Россию связывает не просто общая история – а общая цивилизация, общая жизнь.

          Да, в случае с Казахстаном речь идет о другом народе – но переплетение казахов с русскими как на территории этой страны, так и в истории так сильно, что существование казахской государственности возможно только в теснейшей связи с российской. Какую форму эта связь примет, это уже вопрос второй – были и Российская империя, и Советский Союз, есть сейчас Евразийский союз. В любом случае народы бывшего СССР – это не просто соседи, а народы общей судьбы, собравшиеся вокруг русского народа совсем не случайно.

          Можно формально разорвать эту связь, как это было сделано в 1991 году, можно попытаться даже стать марионеткой в чужих руках, как это происходит с нынешним руководством Украины – но невозможно победить историю и ее законы. А они целиком на стороне русского народа и его евразийских братьев.

          Единое пространство на севере и в центре Евразии сейчас разделено на множество частей, и с высоты человеческого разумения кажется, что эта «геополитическая катастрофа» ужасна и необратима. Но стоит подняться чуть выше и посмотреть на происходящее в большем масштабе времени – как мы увидим, что все это уже было на нашей земле. И сам русский народ периодически слабел, разделяясь под ударами извне и вследствие внутренних распрей, и его отношения с народами Великой степи проходили через разные стадии – но в итоге все срасталось и восстанавливалось. Как бы ни «гадила англичанка», как бы ни старались «партнеры-враги» – русские всегда вставали и восстанавливались. Потому что иначе не создали бы такую большую страну в самых малопригодных для жизни условиях, не отбили бы неоднократных вторжений «двунадесяти языков» – не были бы русскими.

          То, что нашим предкам приходилось преодолевать на пути к возрождению сто, двести, четыреста, шестьсот лет назад, из наших дней кажется невозможно тяжелым. Какими будут казаться нынешние трудности и разделение нашим потомкам? Если мы окажемся достойными своего народа поколениями, то нынешнее временное размежевание будут вспоминать как очередной сложный, но далеко не самый критический период русской истории.


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