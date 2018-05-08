Власти Юрмалы запретили шествие «Бессмертного полка»

Юрмальская дума запретила проведение 9 мая акции «Бессмертный полк».

Запрет на проведение «Бессмертного полка» дума Юрмалы объяснила неправильно оформленной заявкой на проведение публичного мероприятия, передает РИА «Новости» со ссылкой на организатора акции в Юрмале Яниса Кузинса.

«Я иду в суд, что оспорить это решение. Запрет незаконен», – сказал он.

Ранее акции «Бессмертный полк» прошли в Чехии, Ирландии, Египте и Австралии. Впервые шествие прошло в Загребе. В Германии 9 мая пройдут более 20 маршей.