Акция «Бессмертный полк» состоялась в Ирландии

Взгляд
7 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 20:08  |  vz.ru
Разделы

США нашли новый способ надавить на Украину и Порошенко

Американцы начали игру в протекционизм с УкраинойФото: Global Look Press
Американский президент Дональд Трамп лишил Украину права на беспошлинный ввоз 155 украинских товаров. В качестве причины указано: Киев не может адекватно защитить права на интеллектуальную собственность. Украина еще недавно не обратила бы особого внимания на такой выпад. Но теперь каждый доллар, вырученный от экспорта, на счету. Это политическая пощечина лично Петру Порошенко, считают эксперты. Подробности...
Перейти а раздел…

Четвертый срок Путина открывает новый этап в жизни России

Прошлая церемония вступления Владимира Путина в должность президентаФото: Родионов Владимир/ТАСС
7 мая Владимир Путин в четвертый раз принесет присягу президента России. Ровно 18 лет назад прошла его первая инаугурация – с тех пор Россия действительно сильно изменилась. Но и в следующие шесть лет страна и мир вокруг нас будут меняться всё более быстрыми темпами.  Подробности...
Перейти а раздел…

У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
Перейти а раздел…

Американских учителей заменили гастарбайтерами

Презрение к учителю – малооплачиваемому специалисту непрестижной профессии – стало в США нормойФото: Rick D’Elia/ZUMA/Global Look Press
Школьное образование в США продолжает скатываться в острый кризис. Низкие зарплаты привели к оттоку преподавателей, и теперь многие штаты вынуждены приглашать учителей из-за границы. Однако дешевый труд гастарбайтеров проблемы не решит. Быть учителем в современной Америке означает страдать от безденежья, не видеть перспектив и терпеть постоянные унижения. Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Игры казаков и разбойников в автозаках

Сергей Худиев, публицист, богослов
Отроки Навального в глаза не видели советской школы, но они ведут себя как усердные пионеры и октябрята, не пропустившие ни одной политинформации. Подробности...

Как русские всё испортили, а я лично пострадала от Второй мировой

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Я спросила, знает ли она, что такое блокада Ленинграда, Курская битва, Сталинград. Она слышала только последнее название и в несколько неожиданной связи: «Кажется, там вас и освободили американцы?..» Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев

Дудю и Собчак не даёт покоя звание «лучшего интервьюера»

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Юрий Дудь – символ передовой хайп-журналистики, звезда «Ютуба», и Ксения Собчак, недавний кандидат в президенты, также журналистике не чуждый, подвергли ироническим комплиментам материал канала «Культура» почти месячной давности. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
    Перейти а раздел…

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 39 комментариев

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

      Перейти а раздел…

      У российского президента появился российский лимузин

      Установившаяся после распада СССР традиция использовать в качестве представительского автомобиля машину зарубежного производства наконец-то прервана. Президент России пересел в лимузин отечественного производства
      Подробности...

      Владимир Путин в четвертый раз стал президентом России

      В Большом Кремлевском дворце состоялась инаугурация избранного президента России Владимира Путина. Высший государственный пост российский лидер занимает уже в четвертый раз. Победу на выборах Путин одержал с рекордной поддержкой
      Подробности...

      В городах России состоялись первомайские манифестации

      В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
        • Поддерживаю, затрагивает

        • Поддерживаю, не затрагивает

        • Не поддерживаю, затрагивает

        • Не поддерживаю, не затрагивает

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Норвегия отказалась реагировать на претензии Украины из-за карты с российским Крымом
          Путин подписал указ о национальных целях до 2024 годаМедведев нашел себе целую группу новых заместителейВ Грузии начинается новый этап борьбы с «российской пропагандой»В Киеве объявили о планах борьбы за возвращение Крыма
          Выяснилось истинное отношение военных США к ракетам «Кинжал»Лесник Батманов посмертно удостоен звания Героя РоссииПоместные церкви Украины выступили против «автокефалии»Здания Кургана к 9 Мая украсили плакатами с ошибками
          Глава контрразведки Чехии попал в немилость из-за «Новичка»Минобороны показало работу робота-сапера «Уран-6»НАСА заявило о проблемах с доставкой грузов на МКС из-за антироссийских санкцийАмериканцы оценили уровень вестернизации постсоветских стран

          Главная тема


          США делают шаг для подготовки к войне в Европе

          инаугурация президента


          Симоньян покоробили селфи на фоне Путина

          армия и вооружение


          Окраску знаменитых российских ракетоносцев решено изменить

          «у канадского специалиста»


          Медведева прояснила ситуацию с выступлениями за сборную России

          «Когда Крым станет украинским»


          Ганапольский рассказал о планах Киева на Крымский мост

          армия и вооружение


          Минобороны показало возможности новейшего ударного беспилотника

          путаница в СМИ


          Захарова разъяснила ситуацию с приглашением Грибаускайте на инаугурацию Путина

          «кто живет рядом с вами?»


          Хабенского «кровно» заинтересовал вопрос о «тупых» зрителях

          против мирного населения


          Украина готовит на Юге России особую диверсионную операцию

          Самоликвидация ЕТА


          Владимир Добрынин: На смену «европейскому террору» пришел «террор в Европе»

          Патриотизм Ксении Собчак


          Антон Крылов: Образ России в виде не то выжившей из ума старухи, не то бешеной собаки

          «смертельно обиделись»


          Елена Кондратьева-Сальгеро: Как русские всё испортили, а я лично пострадала от Второй мировой

          на ваш взгляд


          Является ли происходящее в Армении цветной революцией?

          Акция «Бессмертный полк» состоялась в Ирландии

          7 мая 2018, 19:24

          Текст: Яна Белоусова

          Версия для печати

          Уже четвертый год подряд жители Дублина поддерживают международную акцию «Бессмертный полк», мы хотим почтить память своих погибших на войне родных, – рассказала газете ВЗГЛЯД председатель координационного совета соотечественников в Ирландии Елена Стешенко.

          Оргкомитет по подготовке международного шествия «Бессмертный полк» запланировал торжественную церемонию, посвященную памяти участников Второй мировой войны и Дню Победы. Началом церемонии должно было стать возложение цветов к мемориалам в знак почтения памяти всех погибших. Мероприятие было намечено у мемориального комплекса Glasnevin Cemetery, где, в частности, похоронен 41 ирландский солдат, погибший во Второй мировой войне.

          «У нас уже традиционно каждый год проходит автопробег, в котором проехали колонной 400 машин. Позже состоялся митинг, на котором выступил посол России Юрий Филатов, выступили соотечественники. В рамках акции «Бессмертный полк» мы делаем общую фотографию. Это и «семейный праздник», он продолжается пением песен, приготовлением шашлыков и развлечениями для детей. Участников акции насчитывается около двух тысяч», – рассказала Стешенко.

          На конференции, которая также запланирована в рамках акции «Бессмертный полк» в конфернц-зале музея Glasnevin пообещали выступить профессор военной истории Maynooth University Дэвид Мерфи, который намерен рассказать об участии СССР и Ирландии в войне, а также Кейт Ньюманн – писательница, автор книги «Близость льда – Арктические конвои» об истории ирландцев, участвовавших в караванах британского флота, возивших вооружения для советской армии по ленд-лизу в Мурманск и Архангельск. Кроме того, должны выступить ученики русских школ Ирландии.

          Напомним, в Ирландии международная акция «Бессмертный полк» проводится с 2015 года. Количество участников в 2017 году превысило 2 тысячи. Помимо самого шествия, в Дублине тогда состоялся и автопробег, посвященный Дню Победы. Торжественный проезд совершили машины, украшенные георгиевскими лентами, флагами России, СССР и бывших союзных республик.

          В этом году акция «Бессмертный полк» уже прошла также в Йоханнесбурге, Торонто, Стамбуле, Манчестере, Мадриде, Стокгольме, Сеуле, Вашингтоне и других городах разных стран.

          В понедельник акция состоялась также в Австралии. «Больше 170 человек сегодня, за два дня до Победы, в день инаугурации Президента России, собрал наш «Бессмертный полк» – соотечественники России, эмигранты разных волн и поколений собрались в этот день почтить память Поколения Победителей», – рассказала ранее газете ВЗГЛЯД координатор акции «Бессмертный полк» в Брисбене (Австралия) Мария Плотникова.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............