Акция «Бессмертный полк» прошла в Австралии

Уже третий год подряд в строй брисбенского «Бессмертного полка» встают жители нашего города, собирая друзей, сторонников, заинтересованных в сохранении исторического наследия, – рассказала газете ВЗГЛЯД координатор акции «Бессмертный полк» в городе Брисбен (Австралия) Мария Плотникова.

«Когда мы начинали эту инициативу, мы даже представить не могли, что эта акция памяти можно собрать столько участников, проживающих так далеко от Родины, в Австралии», – заявила Мария Плотникова.

«Больше 170 человек сегодня, за два дня до Победы, в день инаугурации Президента России, собрал наш «Бессмертный полк» – соотечественники России, эмигранты разных волн и поколений собрались в этот день почтить память Поколения Победителей. Торжественную колонну возглавляла австралийская группа историков-реконструкторов «За Родину», которая в некотором смысле является, наверное, жемчужиной нашего штата – настоящая форма советского времени, алое знамя Победы и внешность, и стиль солдат Красной Армии делает шествие поистине уникальным. Профессиональный барабанщик американского происхождения добавил колорита шествию полка, отбивая ритм марша», – рассказала Плотникова.

По ее мнению, «Бессмертный полк» – социально-значимое мероприятие, которое можно и нужно обязательно проводить в разных странах, ведь то чувство единения и сплоченности, которое объединяет людей разных взглядов и возрастов, не сравнить абсолютно ни с чем.

«То вдохновение, эмоциональный подъем, гордость за наших предков, отдавших свою жизнь за мир на Земле, нельзя описать никакими словами. Особенно остро это ощущается здесь, вдали от Родины, когда наша страна переживает столь трудные времена, четко отстаивая позицию честности и справедливости перед мировым сообществом», – продолжила Плотникова.

«Я безмерно рада, что мне и Русскому общественному центру Квинсленда в третий раз выпала такая честь – сплотить и объединить людей нашего «Русского мира» в самый главный для нашего народа праздник – День Великой Победы», – подытожила Плотникова.

Напомним, ранее акция «Бессмертный полк» прошла в Йоханнесбурге, Торонто, Стамбуле, Манчестере, Мадриде, Стокгольме, Сеуле, Вашингтоне и других городах разных стран.