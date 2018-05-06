Участников акции «Бессмертный полк» в Сеуле угостили блюдами из полевой кухни

Акция «Бессмертный полк» и праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, прошли в воскресенье в Сеуле. В парке в районе Синдан развернули самодельную полевую кухню и угостили южнокорейцев необычными для них гречневой кашей и черным хлебом.

В акции приняли участие более двух сотен человек, многие принесли с собой портреты своих родственников – участников ВОВ, передает ТАСС.

Открывая мероприятие, посол России в Южной Корее Александр Тимонин поздравил всех пришедших, в числе которых были не только россияне, но и граждане бывших советских республик, с наступающим Днем Победы. Он отметил важность этой даты, объединяющей людей из многих стран мира, чьи предки внесли вклад в победу над фашизмом.

Организаторы акции «Бессмертный полк», которая прошла в южнокорейской столице уже в третий раз, постарались придать событию больше военного колорита: установили собственноручно изготовленную полевую кухню, из которой посетители могли бесплатно попробовать гречневую кашу с тушенкой. Кроме того, гостям мероприятия выдавали карточки, аналогичные тем, по которым жители блокадного Ленинграда получали хлебный паек.

Также в рамках мероприятия прошла акция «Георгиевская лента».

Участники прошли маршем через парк, после чего на специально оборудованной сцене состоялся праздничный концерт с участием учеников русских школ в Республике Корея. Многие посетители пришли на место проведения «Бессмертного полка» в военной форме или с ее элементами, привели с собой детей.

Как рассказал один из участников шествия, Аркадий Мун, представители корейской диаспоры в СССР во время Великой Отечественной войны не подлежали призыву, «поскольку незадолго до этого они были репрессированы и насильственно переселены с Дальнего Востока в Среднюю Азию, власти относились к ним с подозрением». Однако некоторые из них, рассказал Мун, все-таки сумели попасть на войну, а один этнический кореец даже стал героем Советского Союза.

«Люди в паспортах приписывали к своим корейским фамилиям окончание «баев», таким образом «превращаясь» в казахов и киргизов, и после этого отправлялись на фронт», – поведал он, добавив, что остальные советские корейцы также вносили вклад в победу, они трудились в колхозах Средней Азии, поставляя в войска продовольствие, а промышленности – хлопок и другую продукцию.

«Бессмертный полк» привлек внимание многих южнокорейцев. Прохожие интересовались, почему в парке так много иностранцев в военной форме с оранжево-черными ленточками, а узнав причину, начинали активно фотографироваться на фоне шествия, плакатов и полевой кухни, а также с наиболее колоритными участниками.

Некоторые южнокорейцы пробовали гречневую кашу и черный хлеб. «Вкус необычный, я никогда не пробовала ничего подобного. Совсем не похоже на нашу еду, но вообще это довольно вкусно и, наверное, очень полезно», – сказала 22-летняя студентка Ким Сок Ча. Она призналась, что никогда прежде не слышала о Дне Победы, хотя в общих чертах знакома с историей Второй мировой войны.

«У нас в Корее каждый год широко отмечают День освобождения от японской оккупации, которое произошло 15 августа 1945 года. Но о роли России в этом событии у нас в Южной Корее говорится очень мало», – добавила девушка.

Во время акции «Бессмертный полк», прошедшей в Нью-Йорке в субботу, 5 мая, один из исторических реконструкторов, 32-летний Роб Белл, под аплодисменты окружающих сделал предложение своей девушке Триш ДеАрмонд. А в Сиднее в рамках акции пронесли советский, российский, а также украинский флаги. В некоторых странах в этом году акция «Бессмертный полк» состоялась впервые.