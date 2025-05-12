Начальник филиала Военно-строительной компании получил три года за взятку

Tекст: Дарья Григоренко

Кроме того, ему назначен штраф в два миллиона рублей и наложен арест на имущество на сумму более шести миллионов рублей, передает РИА «Новости».

Военные следователи уточнили, что в 2021 году между госзаказчиком и ООО «ТехноИнвестПсков» был подписан контракт на строительство объектов для Санкт-Петербургского кадетского корпуса пансиона воспитанниц Минобороны России. Контроль за выполнением работ возлагался на Гильфанова.

В августе 2022 года Гильфанов получил от представителя подрядной организации взятку в размере одного миллиона рублей за подписание актов приемки выполненных работ. Как подчеркивается в сообщении, доказательства были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ленинском райсуде Владивостока вынесли приговор замдиректора ЗАО «Росдорснабжение» по финансам по делу о хищении более 7 млрд рублей у судоверфи «Звезда» при строительстве цеха.

Минобороны и Генпрокуратура обратились в суд с иском против изобретателя Владимира Германа из-за патента на способ пеленгации цели радиолокационной системой, имеющий статус «секрет производства». Бывшего начальника военного представительства Минобороны подозревают в мошенничестве и получении взятки на сумму 811 млн рублей при выполнении гособоронзаказа на ростовском заводе.