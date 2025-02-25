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Осужден замглавы подрядчика за хищение 7 млрд рублей на судоверфи «Звезда»
В Ленинском райсуде Владивостока вынесен приговор замдиректору ЗАО «Росдорснабжение» по финансам по делу о хищении более 7 млрд рублей у судоверфи «Звезда» при строительстве цеха.
Преступное сообщество, в которое входил обвиняемый А. Тихонов, похитило 4,3 млрд рублей, направленных на закупку и установку оборудования для расширения мощностей завода «Звезда», установил суд, передает РИА «Новости».
Также было зафиксировано завышение стоимости актов выполненных работ на 2,8 млрд рублей.
Тихонов и его сообщники использовали служебное положение для хищения и отмывания денег через инфраструктурные организации. Они также заключили кредитный договор с АО АКБ «Новикомбанк» на 500 млн рублей, не планируя его погашение. В результате суд обязал Тихонова возместить материальный ущерб ОАО «ДВЗ Звезда» и ООО «РТ-Капитал», правопреемнику «Новикомбанка».
Судья приговорил Тихонова к девяти годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в коммерческих организациях на два года и ограничением свободы на год и шесть месяцев. Он также был признан виновным в совершении мошенничества в сфере кредитования, но освобожден от наказания по этому эпизоду в связи с истечением срока давности.
Сам Тихонов оставался в международном розыске пять лет, скрываясь от следствия.
ДВЗ «Звезда» известно как ведущее предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственное на Дальнем Востоке, занимающееся модернизацией атомных подводных ракетоносцев.
Ранее в феврале гендиректора ООО «Диона» Аслана Петросяна обвинили в мошенничестве на многомиллионных контрактах Минобороны, предусматривающих поставку стройматериалов для дорожных проектов.