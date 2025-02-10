Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.2 комментария
Экс-сотрудника Минобороны обвинили в хищениях на подшипниковых заводах
Бывшего начальника военного представительства Минобороны подозревают в мошенничестве и получении взятки при выполнении гособоронзаказа на ростовском заводе на сумму 811 млн рублей, сообщили в УФСБ по Ростовской области.
Уголовное дело возбуждено в связи с хищением средств гособоронзаказа на подшипниковых заводах, в том числе на ростовском ООО «10-ГПЗ», передает ТАСС со ссылкой на спецслужбу.
По данным ведомства, экс-начальник военного представительства подозревается в завышении цен на продукцию заводов для госзаказчиков. В результате его действий ущерб составил 811 млн рублей. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел.
Сотрудники ФСБ провели обыски у руководителей трех подшипниковых заводов. Подозреваемый, будучи начальником 547-го военного представительства, согласовал завышенную стоимость продукции, уточнили в ведомстве.
Суд принял решение об его аресте.
Ранее бывшему директору по финансам 10-го подшипникового завода Николаю Борисову предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.