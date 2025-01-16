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Экс-директора подшипникового завода обвинили в хищении 800 млн рублей
Бывшему директору по финансам 10-го подшипникового завода Николаю Борисову предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в Следственном комитете.
Борисову инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, связанное с исполнением государственного оборонного заказа, сообщается в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, Борисов похитил 800 млн рублей при выполнении обязательств по контракту. В настоящий момент ведется расследование, направленное на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Отмечается, что в 2021 году ООО «Десятый подшипниковый завод» в ходе исполнения гособоронзаказа заключил свыше 70 договоров поставки подшипниковой продукции на предприятия ОПК на общую сумму не менее 1,5 млрд рублей.
В 2022 году Борисов путем необоснованного завышения цен и подлога документов похитил не менее 800 млн рублей, подчеркнули в СК.
Ранее военные следователи возбудили уголовное дело о хищении более 215 млн рублей при ремонте объектов теплового хозяйства Минобороны на объектах Балтийского флота.