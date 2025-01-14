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СК завел дело о хищении 215 млн рублей при работах на объектах Балтфлота
Военные следователи возбудили уголовное дело о хищении более 215 млн рублей при ремонте объектов теплового хозяйства Минобороны на объектах Балтийского флота.
Подозреваемым по делу проходит индивидуальный предприниматель Армен Амбарцумян, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного военного следственного управления СК.
По версии следствия, в июне 2022 года при исполнении гособоронзаказа по ремонту объектов теплового хозяйства Минобороны заключило госконтракты с ФГБУ «ЦЖКУ Минобороны России» на выполнение работ на объектах Балтфлота на сумму более 215 млн рублей. В качестве субподрядчика к работам привлекался Амбарцумян.
В декабре ФСБ провела масштабные обыски на трех заводах в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, связанном с хищением 811 млн рублей при выполнении гособоронзаказа.