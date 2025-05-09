Американский режиссер Стоун стал гостем парада Победы в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

Он наблюдал за парадом с трибуны, где также находились руководитель администрации президента Антон Вайно, мэр Москвы Сергей Собянин, помощники президента России Николай Патрушев и Алексей Дюмин, а также спецпредставитель президента по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов, передает РИА «Новости».

Ранее Стоун сообщил о своих планах посетить парад в честь 80-летия Великой Победы в Москве.

Выступая на марафоне «Знание. Первые», режиссер назвал решающим вклад России в Победу. Во время марафона президент России Владимир Путин обсудил со Стоуном вопросы, связанные с историей и современной ролью России.