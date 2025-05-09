Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
Американский режиссер Стоун стал гостем парада Победы в Москве
Американский режиссер Оливер Стоун посетил военный парад в Москве, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Он наблюдал за парадом с трибуны, где также находились руководитель администрации президента Антон Вайно, мэр Москвы Сергей Собянин, помощники президента России Николай Патрушев и Алексей Дюмин, а также спецпредставитель президента по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов, передает РИА «Новости».
Ранее Стоун сообщил о своих планах посетить парад в честь 80-летия Великой Победы в Москве.
Выступая на марафоне «Знание. Первые», режиссер назвал решающим вклад России в Победу. Во время марафона президент России Владимир Путин обсудил со Стоуном вопросы, связанные с историей и современной ролью России.