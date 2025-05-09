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    Как медики и фармацевты приближали Победу
    Путин и Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы
    The Washington Post назвала парад Победы провалом для Запада
    Полиция в Киеве задержала женщину за пилотку с красной звездой (видео)
    Посольство США опубликовало пост о Дне Победы с благодарностью к русским
    Лукашенко назвал парад Победы в Москве лучшим в истории
    El Pais: Парад Победы в Москве показал миру, что Путин не одинок
    В Литве надругались над 9 Мая с помощью мусорных баков и герба Украины
    Западные СМИ назвали парад Победы в Москве грандиозным
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева День Победы – самый важный праздник на войне

    Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов У концепции «мягкой силы» истек срок годности

    Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский возненавидел День Победы

    9 Мая на Украине прекратили праздновать именно при Зеленском – на это не решился даже Порошенко. Вероятно, День Победы вызывает у Зеленского ненависть примерно так же, как у вероотступника вызывает неприязнь всё, что связано с его прежней религией, от которой он отрекся.

    8 комментариев
    9 мая 2025, 16:57 • Новости дня

    Американский режиссер Стоун стал гостем парада Победы в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский режиссер Оливер Стоун посетил военный парад в Москве, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

    Он наблюдал за парадом с трибуны, где также находились руководитель администрации президента Антон Вайно, мэр Москвы Сергей Собянин, помощники президента России Николай Патрушев и Алексей Дюмин, а также спецпредставитель президента по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов, передает РИА «Новости».

    Ранее Стоун сообщил о своих планах посетить парад в честь 80-летия Великой Победы в Москве.

    Выступая на марафоне «Знание. Первые», режиссер назвал решающим вклад России в Победу. Во время марафона президент России Владимир Путин обсудил со Стоуном вопросы, связанные с историей и современной ролью России.

    9 мая 2025, 13:20 • Новости дня
    Западные СМИ назвали парад Победы в Москве грандиозным
    Западные СМИ назвали парад Победы в Москве грандиозным
    @ Виталий Белоусов/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Международные издания подробно осветили празднование юбилея Победы в Москве, подчеркнув значимость торжеств и присутствие многочисленных иностранных гостей.

    Особое внимание зарубежных СМИ при освещении 9 Мая привлек масштабный военный парад на Красной площади и участие в мероприятиях 80-летия Победы глав иностранных государств, в том числе председателя КНР Си Цзиньпина и президента Бразилии Лулы да Силвы, сообщает РИА «Новости».

    Газета Independent написала о грандиозности парада, а CNN отметил, что в этом году Россия отказалась от сдержанности, вернув прошлый размах торжествам. Западные и азиатские издания подчеркнули, что присутствие иностранных делегаций, особенно Китая, стало символом единства и противостояния западной изоляции.

    По мнению газеты New York Times, российские власти превратили юбилейный парад в демонстрацию мирового влияния и предзнаменование победы в украинском конфликте. Немецкое издание Spiegel сосредоточило внимание на современном вооружении российской армии и патриотическом настрое москвичей. Telegraph и Conversation обратили внимание на роль парада в укреплении патриотизма среди граждан России, считая праздник важным для воспитания нового поколения.

    Washington Post и телеканал NHK указали, что Москва с помощью международных гостей и демонстрации военной мощи показала свое несогласие с западной политикой изоляции. Sky News и Figaro отметили, что масштаб парада и визит высокопоставленных лиц стали вызовом западным странам и свидетельством формирования антизападного фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, 80-ю годовщину Победы на Красной площади транслировали ведущие мировые медиа, включая СМИ из Британии, Германии, Китая и Японии. Для иностранных журналистов после парада Победы организовали дегустацию традиционной солдатской кухни, которую многие с нетерпением ждали.

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    9 мая 2025, 13:01 • Новости дня
    Жители эстонской Нарвы пришли смотреть трансляцию парада Победы в Ивангороде

    Tекст: Валерия Городецкая

    В эстонской Нарве горожане собрались, чтобы наблюдать за трансляцией московского парада Победы с берега российского Ивангорода.

    Местные жители пришли посмотреть на торжественное мероприятие на Нарвский променад, который находится недалеко от моста Дружбы, соединяющего Россию и Эстонию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mash.

    В прошлом году жители эстонского города Нарва собрались на набережной, чтобы хотя бы через реку посмотреть концерт в честь Дня Победы, который проходил в российском Ивангороде. В 2023 году жители Нарвы также вышли на набережные, чтобы послушать митинг-концерт ко Дню Победы из Ивангорода в Ленобласти.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    9 мая 2025, 12:40 • Новости дня
    Лукашенко назвал парад Победы в Москве лучшим в истории
    Лукашенко назвал парад Победы в Москве лучшим в истории
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошедший на Красной площади в Москве, лучшим из тех, которые он видел.

    Он отметил: «Самый лучший парад, который вы проводили в Российской Федерации. В советских парадах я участия не принимал – зеленым был. А все российские парады я видел. И могу сказать, что это самый сильный парад». Слова белорусского лидера приводит агентство БелТА, передает ТАСС.

    Лукашенко также ответил на замечания о численности техники и воздушного эшелона, указав, что сейчас «время военное» и не стоит ожидать переброски всей техники с фронта для участия в мероприятии. Он подчеркнул, что на параде были показаны новые образцы техники, которые также закупила Белоруссия.

    Президент добавил, что аналогичный парад состоится в Минске вечером в тот же день, поскольку ему было важно присутствовать в Москве на торжестве. На параде в Москве Лукашенко присутствовал вместе со своим сыном Николаем.

    Ранее Путин выразил удовлетворение прошедшим на Красной площади парадом в честь 80-летия Победы, особое внимание уделив его организации и праздничной атмосфере.

    Глава Немецкого совета за конституцию Ральф Нимайер восхитился масштабом московского парада и отметил важность участия молодежи и ветеранов в мероприятии.

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    9 мая 2025, 15:52 • Новости дня
    В Литве надругались над 9 Мая с помощью мусорных баков и герба Украины

    Мэр Вильнюса разместил мусорные баки «для гвоздик и советской ностальгии»

    В Литве надругались над 9 Мая с помощью мусорных баков и герба Украины
    @ @valdas.benkunskas

    Tекст: Вера Басилая

    Мусорный бак «для гвоздик и советской ностальгии» установила мэрия Вильнюса на месте возложения цветов ко Дню Победы.

    Мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас опубликовал в социальных сетях фотографию мусорных контейнеров, предназначенных для «гвоздик, свечей и советской ностальгии», передает Ura.Ru.

    На контейнерах размещена соответствующая надпись, а над ней – герб Украины. В подписи к фотографии Бенкунскас отметил, что подготовлено «подходящее место для символов дани для всех ностальгирующих по временам рядом с русскими». Его пост вызвал бурную реакцию среди российских пользователей.

    Жители Нарвы собрались на границе, чтобы смотреть трансляцию парада Победы в Ивангороде.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему прозападная идеология оказалась несовместимой с сохранением памяти о Победе.

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    9 мая 2025, 16:24 • Новости дня
    Президент Бразилии объявил о возвращении к совместным планам с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время переговоров с Владимиром Путиным сообщил, что его приезд в Москву спустя 15 лет символизирует возвращение России и Бразилии к совместным планам.

    Лула да Силва подчеркнул, что Бразилия нацелена на комплексное сотрудничество с Россией, включая развитие контактов в области культуры, науки и технологий, передает ТАСС. Он добавил, что намерен обсудить с Россией и вопросы военного взаимодействия, а также сотрудничество в космической сфере.

    Лидер Бразилии также отметил возможности для развития коммерческих отношений между двумя странами, заявив о наличии потенциала для роста торговли и укрепления экономических связей, передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Кремль для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее Путин встретился в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом, главой Кубы Мигелем Диас-Канелем, лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

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    9 мая 2025, 15:30 • Новости дня
    Песков назвал приезд Вучича и Фицо в Москву героизмом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приезд президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы является настоящим «актом героизма», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, лидеры проявили мужество, открыто продемонстрировав свою суверенную волю и уважение ко Дню Победы, несмотря на явное давление со стороны других государств, передает ТАСС.

    «Акт героизма, действительно, потому что настолько продемонстрировать свою суверенную волю отдать должное памяти, Дню Победы, несмотря на вот это неприкрытое оголтелое давление, это, конечно, достойно самой высокой оценки», – сказал Песков в эфире «Первого канала».

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко лично пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на праздничных торжествах по случаю Дня Победы в Москве и назвал его молодцом за визит в российскую столицу.

    Фицо рассказывал о запрете Эстонией пролета спецборта над своей территорией для его визита на празднование окончания Второй мировой войны. Он прибыл в Россию накануне, совершив перелет по удлиненному южному маршруту.

    Вучич встретился с Фицо в Москве и назвал встречу братской. По прибытии в Москву сербский лидер записал обращение с Красной площади и подчеркнул, что его не волнует мнение других государств относительно своего приезда.

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    9 мая 2025, 14:52 • Новости дня
    El Pais: Парад Победы в Москве показал миру, что Путин не одинок

    El Pais: Парад Победы в Москве показал миру, что Путин «не одинок»

    El Pais: Парад Победы в Москве показал миру, что Путин не одинок
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Крупнейший за последние годы парад Победы в Москве, который собрал 30 зарубежных лидеров, среди которых был председатель КНР Си Цзиньпин, показал миру, что президент России Владимир Путин не одинок, сообщает испанская газета El Pais.

    Испанская газета El Pais пишет, что проведенный в Москве парад Победы показал поддержку президента России Владимира Путина со стороны иностранных лидеров, передает ТАСС.

    Издание обратило внимание, что на трибуне рядом с Путиным находились почти три десятка руководителей государств, включая китайского лидера Си Цзиньпина.

    «Путин показал миру и россиянам, что он не одинок», – говорится в публикации.

    Издание отдельно отметило присутствие на параде президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента Сербии Александра Вучича, несмотря на негативную реакцию со стороны Брюсселя и Киева.

    El Pais также подчеркнуло, что парад в Москве стал демонстрацией силы, а в шествии по Красной площади приняли участие воинские подразделения стран, лидеры которых приехали на торжества. Всего в столице собрались 30 иностранных лидеров для участия в мероприятиях ко Дню Победы.

    Ранее глава Немецкого совета за конституцию Ральф Нимайер восхитился масштабом московского парада и отметил важность участия молодежи и ветеранов.

    Международные издания осветили празднование юбилея Победы в Москве и подчеркнули значимость торжеств и присутствие иностранных гостей.

    Войска дружественных стран ранее прошли парадом по Красной площади.

    Президент России Владимир Путин провозгласил славу народу-победителю и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата вместе с иностранными лидерами.

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    9 мая 2025, 15:45 • Новости дня
    Песков рассказал об участии военных из КНДР в мероприятиях на Красной площади

    Tекст: Вера Басилая

    Командиры подразделений КНДР, участвовавших в освобождении Курской области, приняли участие в мероприятиях на Красной площади в Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, командиры северокорейских подразделений, сражавшихся в Курской области, присутствовали на Красной площади, передает ТАСС.

    Он уточнил, что речь идет о высшем офицерском составе, командовавшем участием корейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области.

    После парада Победы Владимир Путин отдельно пообщался на Красной площади с представителями военных из КНДР. Песков отметил, что этот факт был проявлением вежливости и признания героических заслуг корейских бойцов, принимавших участие в освобождении региона, передает РИА «Новости» .

    Песков подчеркнул, что общение президента с военнослужащими из КНДР имело символический характер и отражало уважение к их вкладу в исторические события.

    Ранее президент России Владимир Путин пообщался с военнослужащими из КНДР после окончания парада Победы на Красной площади.

    Ким Чен Ын поздравил Россию с Днем Победы.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту о значительном участии военнослужащих из КНДР в освобождении приграничных районов Курской области.

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    9 мая 2025, 13:49 • Новости дня
    Лукашенко назвал Фицо молодцом за приезд на юбилей Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белорусский лидер Александр Лукашенко лично пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на праздничных торжествах по случаю Дня Победы в Москве.

    В ходе беседы Лукашенко выразил признательность Фицо за его присутствие на мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, передает ТАСС.

    «Молодец! Сказал приеду – приехал!» – заявил Лукашенко своему коллеге. Видеозапись их диалога была опубликована Telegram-каналом «Пул Первого».

    Ранее Фицо рассказал о запрете Эстонией пролета спецборта над своей территорией для его визита на празднование окончания Второй мировой войны.

    Накануне словацкий премьер приехал в Москву на празднование 80-летия Победы, совершив перелет по удлиненному южному маршруту.

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    9 мая 2025, 11:53 • Новости дня
    Путин с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
    Путин с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
    @ Кирилл Зыков/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ознаменование 80-летия Победы в Москве прошла церемония возложения цветов к мемориалу, в которой участвовали руководители 30 зарубежных государств.

    В Москве президент России Владимир Путин вместе с лидерами 30 иностранных государств почтили память советских воинов-освободителей, передает ТАСС. Участники церемонии возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

    Для большого числа гостей подготовили специальный венок, украшенный алыми и георгиевскими лентами. Каждый из участников церемонии также получил букет темно-красных роз, чтобы индивидуально выразить уважение павшим.

    Вдоль мемориала выстроился почетный караул с флагами частей, принимавших участие в боях Великой Отечественной войны. Под звуки метронома все присутствующие почтили память павших минутой молчания.

    По завершении церемонии сводный расчет почетного караула прошел торжественным маршем под мелодию «Баллады о солдате».

    Ранее Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовали ветеранов Великой Отечественной войны, находившихся на трибунах во время парада в Москве.

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    9 мая 2025, 12:32 • Новости дня
    Немецкий политик восхитился парадом Победы и мудростью Путина

    Немецкий политик Нимайер восхитился парадом Победы в Москве и мудростью Путина

    Tекст: Евгения Караваева

    Глава Немецкого совета за конституцию Ральф Нимайер выразил восхищение масштабом московского парада и отметил важность участия молодежи и ветеранов в мероприятии.

    Политик особо отметил присутствие на мероприятии молодых курсантов и ветеранов, подчеркнув, что это символ преемственности борьбы за свободу и против фашизма между поколениями, сообщает РИА «Новости».

    Нимайер заявил: «Я очень впечатлен и тронут, в особенности участием молодых курсантов, а также присутствием некоторых ветеранов. Я восхищен мудростью президента Путина – провести этот парад так, что он продвигает миролюбивый новый миропорядок, а не миропорядок, основанный на войне и разъединении. Мы, немцы, хотим присоединиться к нашим российским братьям и сестрам в праздновании 9 Мая как дня освобождения».

    По словам политика, участие представителей разных возрастов демонстрирует, как память о Победе и борьбе против фашизма сохраняется и передается следующим поколениям. Нимайер также добавил, что для него, как для немца, важно помнить, что Победа означает конец страданий, и выразил гордость за возможность присутствовать на этом событии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, войска дружественных стран прошли парадом по Красной площади. Президент России Владимир Путин провозгласил славу народу-победителю и вместе с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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    9 мая 2025, 15:02 • Новости дня
    Отец Путина был награжден по приказу автора прорыва блокады Ленинграда
    Отец Путина был награжден по приказу автора прорыва блокады Ленинграда
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В годы Великой Отечественной войны отец президента России Владимир Путин был награжден медалью «За боевые заслуги» по приказу маршала Леонида Говорова, автора прорыва блокады Ленинграда, следует из архивных документов.

    Приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России, был подписан Маршалом Советского Союза Леонидом Говоровым, командующим Ленинградским фронтом, и генерал-лейтенантом Владимиром Богаткиным, передает ТАСС.

    Владимир Путин – старший участвовал в боях в Ленинградской области и был ранен в ногу на знаменитом плацдарме «Невский пятачок» во время Великой Отечественной войны.

    Медали «За боевые заслуги» Владимир Путин – старший был удостоен за бой на «Невском пятачке». В архивных документах отмечается: «Приказ войскам Ленинградского фронта. От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество награждаю: медалью "За боевые заслуги" красноармейца Путина Владимира Спиридоновича… (бывшего) стрелка 330 стрелкового полка 86 стрелковой дивизии – ныне инвалида Отечественной войны».

    Маршал Говоров с 1942 года руководил операцией «Искра» по прорыву блокады Ленинграда, которая началась 12 января 1943 года. Советские войска смогли прорвать блокаду 18 января 1943 года, а полностью сняли ее 27 января 1944 года. Говоров также участвовал в битве за Москву, затем командовал операциями в Прибалтике и координировал действия других фронтов. За свою службу он был награжден множеством высших военных орденов СССР, его прах захоронен в Кремлевской стене.

    Владимир Спиридонович Путин был тяжело ранен в сражении на Невском пятачке. Боевой товарищ спас его, переправив под обстрелом на правый берег реки к ближайшему госпиталю.

    Ранее Путин вручил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза.

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    9 мая 2025, 14:15 • Новости дня
    Опубликовано видео атаки дрона на правительство Белгородской области

    Гладков: В результате атаки на здание правительства Белгорода ранены два человека

    Tекст: Евгения Караваева

    Два человека получили ранения в результате удара беспилотника по зданию правительства Белгородской области в День Победы, губернатор региона Вячеслав Гладков опубликовал видео атаки.

    По информации из Telegram-канала Гладкова, при атаке дрона пострадали замгубернатора региона Александр Лоренц и сотрудник Росгвардии.

    Губернатор сообщил, что росгвардеец получил слепое осколочное ранение бедра. Его доставили в госпиталь, где оказывают медицинскую помощь. Замгубернатора Лоренц находился рядом со зданием в момент атаки. Позже после возложения цветов к Вечному огню его осмотрели в областной больнице. У Лоренца диагностировали сотрясение мозга и акубаротравму, лечение он продолжит амбулаторно.

    Сначала сообщалось, что жертв и пострадавших нет. Несмотря на произошедшее, праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, продолжаются.

    За период объявленного режима тишины украинские войска более 5 тыс. раз нарушили условия перемирия, применяя артиллерию, танки, минометы и беспилотники.

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    9 мая 2025, 15:22 • Новости дня
    Путин и Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы

    Ушаков: Путин и Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы

    Путин и Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил об обмене поздравлениями между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом по случаю Дня Победы.

    По его словам, поздравления были переданы через помощников обоих лидеров, передает ТАСС.

    «Через своих помощников президент России и президент США обменялись поздравлениями по случаю нашего общего праздника», – сказал Ушаков Первому каналу.

    Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин пока не поздравлял президента США с 80-летием Победы.

    Ранее глава США заявил, что считает Америку ключевой силой в разгроме фашизма во Второй мировой войне. Он принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Трампа в гиперболизации роли США во Второй мировой войне.

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    9 мая 2025, 13:33 • Новости дня
    Путин поднял тост за поколение победителей на приеме в честь 80-летия Победы
    Путин поднял тост за поколение победителей на приеме в честь 80-летия Победы
    @ Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Кремле прошел торжественный прием по случаю 80-летия Победы, где президент России Владимир Путин поднял тост за прославленное поколение победителей, подчеркнув единство всех ветеранов.

    Путин произнес тост за прославленное поколение победителей, торжество правды и справедливости на торжественном приеме в Кремле по случаю 80-летия Победы, передает ТАСС. Глава государства отметил: «Предлагаю тост за прославленное поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за процветание наших стран и народов».

    Также Путин подчеркнул, что все ветераны Великой Отечественной войны для России – родные, где бы они ни жили. По его словам, «мы преклоняемся перед этим великим поколением. Где бы они сейчас ни жили, на каком бы языке ни говорили, они для нас всегда свои и родные. Мы – одна большая семья победителей».

    Напомним, после парада Победы президент России Владимир Путин подошел к участнику Великой Отечественной войны Ивану Лыткину и обнял его.

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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