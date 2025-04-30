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    Захарова раскрыла появление надписи «Россия рулит» на автомобиле Лаврова в Рио
    Госдеп пригрозил выходом США из переговоров по Украине
    В Киеве создали спецгруппу журналистов для срыва следствия по трагедии в Одессе
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В мире начинается игра в империи

    Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем корейцам наша СВО

    Если весь XX век американцы сдерживали этот конфликт по 38-й параллели, то прямо сейчас он размораживается, и перспектива войны между Северной и Южной Кореей станет неизбежностью. При этом агрессором, скорее всего, выступит именно Южная Корея.

    8 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Большинство христиан никогда не читало Библию

    Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.

    57 комментариев
    30 апреля 2025, 10:51 • Новости дня

    Режиссер Оливер Стоун назвал решающим вклад России в Победу

    Американский режиссер Оливер Стоун и бывший сотрудник ЦРУ Рэй МакГоверн призвали не забывать о главной роли России в Победе в Великой Отечественной войне.

    Выступление американского режиссера Оливера Стоуна прошло на марафоне «Знание.Первые», сообщается на сайте общества «Знание». В ходе диалога он подчеркнул, что всегда будет верить в возможность установления долгого и надежного мира: «Я живу уже почти 80 лет и верю, и буду продолжать верить, что всегда есть возможность установить мир».

    Отвечая на вопросы участников, Стоун отметил, что на Западе нередко умалчивают о решающем вкладе народов России в победу над фашизмом. Он выразил восхищение российскими военными фильмами, назвав их наиболее аутентичными среди мировых работ об этой теме.

    Режиссер также рассказал, что западное кино страдает от цензуры и самоцензуры, часто маскируемых под требования инвесторов. Его собственные фильмы также подверглись ограничениям и сейчас доступны только на отдельных видеосервисах.

    В завершение Стоун дал совет молодым кинематографистам: «Для кино нужно черпать вдохновение прежде всего в любви и сострадании. Настоящая драма рождается из поиска истины».

    В свою очередь во время марафона Знание.Первые в Москве экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн рассказал о значимости анализа истории российско-американских отношений. По его словам, сейчас президенты России и США ведут прямые переговоры, а прежние бюрократические препятствия отступили на второй план. МакГоверн подчеркнул, что президент России и глава МИД вновь говорят о доверии как основе диалога.

    В ходе встречи в Музее Победы на Поклонной горе гость отметил важность 80-летия победы над нацизмом и напомнил о жертвах советского народа во Второй мировой войне.

    «27 млн советских граждан отдали свои жизни во время Второй мировой войны.  Советский Союз нес основное бремя войны, а США в основном поставляли вооружение по ленд-лизу», – заявил он.

    МакГоверн отметил, что 28 апреля отмечается день встречи союзных войск на Эльбе и добавил: «Нет никакой причины, чтобы не объединиться в дальнейшем и сделать наш мир лучше». Он процитировал на русском языке стихотворение Николая Некрасова, чем вызвал аплодисменты зала, и подчеркнул, что при стремлении к сотрудничеству страны могут достичь стабильных партнерских отношений, что важно для глобальной безопасности.

    В завершение встречи он отметил, что негативные медийные вбросы затрудняют налаживание взаимопонимания, но выразил уверенность в возможности возобновления диалога между Россией и США.

    30 апреля 2025, 00:03 • Новости дня
    Путин подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград

    Аэропорт Волгограда официально получил историческое наименование «Сталинград» по указу Путина

    Путин подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин своим указом утвердил присвоение международному аэропорту Волгоград исторического названия без изменения основного международного наименования.

    Подписанный президентом России Владимиром Путиным указ о присвоении международному аэропорту Волгоград исторического наименования «Сталинград» опубликован на сайте пресс-службы Кремля, передает РИА «Новости». В документе отмечается, что мера направлена на увековечение Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

    Согласно тексту указа, международному аэропорту Волгоград присваивается историческое наименование «Сталинград». Одновременно подчеркивается, что это не повлияет на официальное географическое наименование аэропорта, и оно останется прежним.

    В пояснении указано, что присвоение нового исторического наименования не будет являться изменением установленного названия аэропорта, а также не затронет его юридическую составляющую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый российский атомный ледокол получил название «Сталинград».

    В России был создан совет по изучению мнения жителей о переименовании Волгограда в Сталинград.

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    29 апреля 2025, 22:46 • Новости дня
    В США арестовали украинцев за незаконное голосование на выборах

    Двое граждан Украины арестованы за нелегальное голосование в США

    В США арестовали украинцев за незаконное голосование на выборах
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    В США арестовали двух граждан Украины за незаконное голосование на выборах в 2024 году. Об этом сообщила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, уточнив, что аресты произвели в сотрудничестве с DOGE Илона Маска.

    Ноэм подчеркнула, что при президентстве Дональда Трампа нарушители американских законов вынуждены будут нести ответственность.

    «При президенте Дональде Трампе, если вы приедете в нашу страну и нарушите наши законы, вы столкнетесь с последствиями», – подчеркнула министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель американской разведки заявил, что внешние силы не пытаются вмешиваться в выборы президента США, но якобы стремятся повлиять на них и ослабить страну.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на заседании клуба «Валдай» в Сочи о категорическом неприятии Россией обвинений американских спецслужб во вмешательстве в выборы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва решительно отвергает подобные обвинения и считает защиту от вмешательства во внутренние дела приоритетом для Кремля.

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    29 апреля 2025, 20:10 • Видео
    Чем Трамп похож на Ельцина

    Президент США Дональд Трамп преодолел важный рубеж в 100 дней президентства. Теперь традиционное для США политическое перемирие закончено, удары посыплются со всех сторон, а отбивать их нечем – успехов у Трампа нет.

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    30 апреля 2025, 07:43 • Новости дня
    Bloomberg: Путин отклонил предложение США о прекращении огня
    Bloomberg: Путин отклонил предложение США о прекращении огня
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    На переговорах в Кремле американский спецпосланник Стивен Уиткофф предложил президенту России Владимиру Путину остановить боевые действия, однако Москва сочла такую инициативу неприемлемой, пишет Bloomberg.

    По данным агентства, предложение Уиткоффа заключалось в прекращении боевых действий между Россией и Украиной на текущих позициях сторон, передает Bloomberg.

    Российский лидер, как указывают западные источники, отклонил инициативу, поскольку она не устраивает Москву.

    В материале отмечается, что Уиткофф провел длительные переговоры с Путиным в Кремле.

    По мнению одного из собеседников агентства, для достижения прогресса в переговорах необходимо личное общение между Путиным и Дональдом Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул важность усиления уверенности граждан в итоговой победе в ходе спецоперации, назвав это долгом страны, а пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Вашингтон хочет добиться постоянного прекращения огня на Украине после объявления Москвой перемирия в дни 80-летия Победы.

    Коментарии (13)
    30 апреля 2025, 08:35 • Новости дня
    Спецпосланник США Уиткофф назвал Кремль впечатляющим местом
    Спецпосланник США Уиткофф назвал Кремль впечатляющим местом
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В эфире радиостанции WABC спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что оказался под впечатлением от посещения Кремля.

    Уиткофф назвал Кремль «впечатляющим местом» и рассказал о своих ощущениях от встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    Американский спецпосланник подчеркнул, что ни одна из его встреч с Владимиром Путиным не длилась меньше трех часов, а одна из них почти достигла пяти часов.

    По его мнению, российский лидер видит уникальную за десятилетия возможность для России переосмыслить диалог с США.

    Ранее сообщалось, что на переговорах в Кремле американский спецпосланник Стивен Уиткофф предложил президенту России Владимиру Путину остановить боевые действия, однако Москва сочла такую инициативу неприемлемой.

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    29 апреля 2025, 22:13 • Новости дня
    Трамп назвал Россию намного большей военной силой, чем Украину

    Трамп заявил о значительном превосходстве России над Украиной в военной сфере

    Трамп назвал Россию намного большей военной силой, чем Украину
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США подчеркнул крупное военное превосходство России по сравнению с Украиной и выразил стремление завершить конфликт.

    Россия представляет собой очень большую военную силу, в отличие от Украины, заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Гленну Беку, передает РИА «Новости».

    «Россия является очень большой военной силой, а Украина – нет», – отметил Трамп.

    Он добавил, что пытается завершить конфликт на Украине, назвав его «очень плохим», и подчеркнул: «И я в действительности заканчиваю его».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий на встрече с представителем президента США Стивом Уиткоффом.

    Кроме того, Кремль объявил о перемирии по случаю 80-летия Победы – с 7 по 10 мая будут остановлены все боевые действия. По словам Пескова, Москва пока не получила ответа от украинской стороны по поводу присоединения к перемирию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп не исключил возможность поддержки Украины в конфликте с Россией, при этом отметив разногласия с Владимиром Зеленским, а также подчеркнул, что предпринимает более серьезные меры давления на Москву по урегулированию ситуации на Украине, чем это известно общественности, и заявил, что Украину ждет разгром, но он пытается ее спасти.

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    29 апреля 2025, 22:18 • Новости дня
    Трамп признался, что ему проще общаться с Путиным, чем с Зеленским

    Трамп заявил о большей легкости взаимодействия с Путиным по сравнению с Зеленским

    Трамп признался, что ему проще общаться с Путиным, чем с Зеленским
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В интервью американскому журналисту Дональд Трамп отметил, что российский президент Владимир Путин оказался для него более удобным партнером, чем Владимир Зеленский.

    Президент США Дональд Трамп признался, что ему было проще вести дела с российским президентом Владимиром Путиным, чем с Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

    В интервью Гленну Беку Трамп заявил: «Я думаю, он готов заключить сделку, и я бы сказал, что до сих пор с ним проще иметь дело, чем с Зеленским».

    Кроме того, Трамп раскритиковал Зеленского за поведение во время визита в Белый дом, когда украинский лидер, по его словам, начал повышать голос, требуя больше помощи в сфере безопасности.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий. Кроме того, Россия объявила перемирие в честь 80-летия Победы, однако, по данным Кремля, Киев пока не отреагировал на это предложение.

    В феврале Трамп резко отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал на подписание соглашения по украинским недрам, потребовав согласиться на прекращение огня и прекратить критику в адрес Путина.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс охарактеризовал Зеленского как неблагодарного агитатора, после чего украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Позже Зеленский выразил сожаление о случившемся и заявил о готовности к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Украину ждет разгром, однако он пытается ее спасти, а Владимир Зеленский в ходе встречи в Риме 26 апреля обратился к нему с просьбой о дополнительном вооружении, при этом сам диалог в Ватикане прошел в конструктивной атмосфере и без прежней напряженности.

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    29 апреля 2025, 16:50 • Новости дня
    Путин предложил создать комиссию по исторической памяти России и Белоруссии
    Путин предложил создать комиссию по исторической памяти России и Белоруссии
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    На форуме «Великое наследие – общее будущее» президент России Владимир Путин предложил создать при парламентском собрании России и Белоруссии комиссию по сохранению исторической памяти для защиты правды о Великой Отечественной войне.

    «Предлагаю создать при парламентском собрании комиссию по сохранению исторической памяти. Ее главной задачей, на мой взгляд, должна стать консолидация общественных и политических сил наших граждан, прежде всего молодых людей, вокруг совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне, о подвигах советского народа», – заявил Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    По его словам, в работу комиссии должны быть вовлечены ведущие эксперты и историки двух стран.

    Ранее Путин призвал дать отпор всем, кто сегодня пытается оправдывать преступления нацистов. Он напомнил о важности сохранения памяти и достоинства ради достижений и жертв героев Великой Отечественной войны.

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    29 апреля 2025, 23:48 • Новости дня
    США выразили обеспокоенность участием военных КНДР в конфликте

    Госдеп США заявил о тревоге из-за вмешательства военных КНДР на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти озвучили обеспокоенность по поводу участия военнослужащих КНДР в событиях на Украине, акцентировав на ответственности третьих стран.

    Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон обеспокоен прямым участием военных КНДР в украинском кризисе, передает ТАСС.

    По ее словам, Пхеньян не способствует урегулированию ситуации, а напротив – помогает продолжению конфликта между Россией и Украиной вместе с другими третьими странами.

    По словам Брюс, перемещение военных КНДР на территорию России и любая поддержка, которую Россия оказывает КНДР в ответ, должны быть немедленно прекращены.

    Представитель Госдепа подчеркнула, что ответственность за продолжение конфликта лежит и на Пхеньяне, и на других вовлеченных странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило о недопустимости военного сотрудничества России и КНДР, подчеркнув противоречие подобных действий международным нормам.

    Министерство иностранных дел Китая отказалось комментировать возможное участие северокорейских военных в событиях в Курской области, ограничившись заявлением о неизменности своей позиции.

    Лидер КНДР отметил самоотверженность военных страны, участвовавших в совместной с Россией операции по освобождению Курской области, и анонсировал установку памятника.

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    30 апреля 2025, 01:05 • Новости дня
    Небензя обвинил Зеленского в отказе от мира ради сокрытия преступлений

    Зеленский отверг мирные предложения США для сокрытия преступлений, заявил Небензя

    Tекст: Денис Тельманов

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о нежелании Владимира Зеленского принимать мирные инициативы США из-за опасений раскрытия совершенных преступлений.

    На заседании Совета Безопасности ООН по Украине постоянный представитель России Василий Небензя обвинил Владимира Зеленского в том, что он безответственно отвергает предложения США о мире, поскольку стремится скрыть совершенные преступления. Об этом сообщает ТАСС.

    Небензя заявил: «Вчера руководство Украины официально подтвердило свою причастность к этому убийству, а секретарь комитета Рады по безопасности Костенко, комментируя его, заявил, что подобные методы останутся в арсенале украинских спецслужб и после прекращения войны, цитирую, «в ближайшие 10, 20, 30 лет, сколько потребуется», конец цитаты».

    По словам дипломата, такие заявления свидетельствуют о «преступной вероломной природе киевского режима, главарь которого заинтересован исключительно в спасении своей шкуры и в сокрытии совершенных им преступлений против собственного народа». Он добавил, что Зеленский, несмотря на ожидания украинцев, предпочитает эскалацию конфликта и игнорирует взвешенные мирные предложения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытки президента США Дональда Трампа реализовать свой план урегулирования конфликта на Украине вновь потерпели неудачу из-за позиции киевского лидера, на встрече в Риме президент Украины Владимир Зеленский обратился к Трампу с просьбой увеличить поставки вооружения, а в интервью американскому журналисту Трамп заявил, что Владимир Путин был для него более удобным партнером, чем Зеленский.

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    29 апреля 2025, 22:35 • Новости дня
    Стало известно о продаже Польше ракет на 1,33 млрд долларов

    Польша получила одобрение на покупку 400 ракет AIM-120D у США

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон согласовал крупную сделку по передаче Варшаве ракет средней дальности и дополнительного оборудования на сумму более одного миллиарда долларов.

    Госдепартамент США одобрил продажу Польше четырехсот ракет «воздух-воздух» средней дальности AIM-120D, а также сопутствующих логистических и поддерживающих элементов, сообщает агентство по оборонному сотрудничеству Пентагона, передает РИА «Новости».

    Точная сумма сделки составит около 1,33 млрд долларов. Как отмечается в заявлении, польское правительство ранее направило запрос на приобретение именно такого количества ракет вместе с необходимым оборудованием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Анджей Дуда открыл последний элемент американской системы ПРО в Европе – базу в Редзиково, прямо подтвердив, что размещенные в стране комплексы направлены против России.

    Дуда также предложил сотрудничество с Францией и США для включения Польши в программу ядерного зонтика и предоставления ядерного оружия; кроме того, он призывал Вашингтон переместить ядерное оружие на польскую территорию для повышения безопасности региона.

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    29 апреля 2025, 21:56 • Новости дня
    Лукашенко заявил о невозможности пропустить парад Победы в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о своем намерении лично присутствовать на параде в Москве, отметив важность этого события.

    Как сообщает телеканал «Россия 24», Лукашенко сделал заявление во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Волгограде после совместного участия в международном форуме «Великое наследие – общее будущее», передает РИА «Новости». Белорусский лидер выразил благодарность российскому коллеге за приглашение и особо отметил значимость поездки в Волгоград.

    Лукашенко подчеркнул, что не мог отказаться от приглашения на парад в Москве: «Мы не могли не приехать. Вы знаете, что мы едем сначала на Красную площадь, потом проводим парад у себя в Беларуси. Ничего, что мы в основном два государства, два президента привержены этому. Нам не тесно, нам не скучно. Мы делаем свое дело. Пожалуйста, кто хочет, пусть присоединяется», – цитирует его «Россия 24».

    Президент Белоруссии также отметил впечатления от посещения Волгограда, назвав место «впечатляющим» и подчеркнув эмоциональное значение мероприятия.

    Ранее Лукашенко рассказал о том, как у него сложилась традиция отмечать День Победы не только в Минске, но и в Москве.

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    29 апреля 2025, 23:26 • Новости дня
    Стало известно о признании геноцида жителей Сталинградской области

    Суд признал жертвами геноцида 360 тысяч жителей Сталинграда

    Tекст: Денис Тельманов

    Архивные документы, рассекреченные в преддверии 80-летия Победы, позволили установить факт геноцида в отношении жителей Сталинграда и региона.

    Суд Волгоградской области признал жертвами геноцида 360 тыс. мирных жителей Сталинграда и Сталинградской области, передает ТАСС. Такое решение было принято на основании рассекреченных архивных документов и свидетельств ветеранов, о чем сообщил губернатор Андрей Бочаров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Бочаров отметил, что рассекречивание большого массива архивных материалов, связанных с событиями Сталинградской битвы, стало ключевым фактором для установления факта геноцида со стороны немецко-фашистских захватчиков и их пособников.

    «Именно архивные документы, свидетельства и воспоминания наших ветеранов легли в основу решения Волгоградского областного суда о признании преступлений в отношении мирных жителей, проживающих на территории области, геноцидом народов Советского Союза», – заявил губернатор.

    По его словам, преступления против мирных жителей Сталинграда и области были чудовищными, и работа по их расследованию продолжалась многие годы. Бочаров особо подчеркнул участие ветеранов и фронтовиков в судебном процессе, направленном на установление всех совершенных преступлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, управление ФСБ по Волгоградской области рассекретило архивные материалы о Сталинградской битве, которые проливают свет на разведданные, переданные высшему военному руководству СССР во время сражения.

    Президент Владимир Путин возмутился, что некоторые современные учебники истории буквально не содержат ни слова о Сталинградской битве.

    Историк Александр Макушин заявил, что начало спецоперации на Украине стало символом перемен в отношениях с Западом так же, как и Сталинградская битва восемьдесят лет назад внесла перелом в ход мировой истории.

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    30 апреля 2025, 00:56 • Новости дня
    В Париже отметили вклад Советского Союза в Победу над фашизмом

    Во Франции напомнили о роли СССР и российских партизан в Сопротивлении нацизму

    Tекст: Денис Тельманов

    Память о советских и российских героях Второй мировой почтили на мероприятии в Париже, где отметили вклад СССР и русских в борьбу против фашизма.

    В Париже прошла церемония, посвященная вкладу Советского Союза в Победу во Второй мировой войне, передает ТАСС. Посол России во Франции Алексей Мешков подчеркнул важность сохранения памяти о настоящих героях этой Победы для будущих поколений и отметил, что СССР понес самые тяжелые потери в борьбе против фашизма.

    Мешков напомнил, что около 180 тыс. выходцев из России присоединились к французскому Сопротивлению, а не менее 5 тыс. советских граждан и русских эмигрантов сражались в его рядах.

    На территории оккупированной Франции находились примерно 135 тыс. советских граждан, а к концу войны во Франции действовали 55 советских партизанских подразделений.

    Мешков также подчеркнул роль генерала Шарля де Голля, который отстаивал французский суверенитет и способствовал развитию советско-французских отношений после войны.

    Французский историк Анни Лакруа-Ри на церемонии отметила, что поддержка СССР оказала решающее влияние на де Голля: «Премьер Британии Уинстон Черчилль не всегда поддерживал де Голля, тогда как президент США Франклин Рузвельт хотел от него избавиться. Решающей стала франко-советская дружба, потому что именно СССР признал генерала как представителя Франции».

    В мае в Российском духовно-культурном православном центре во Франции пройдут выставки, посвященные женщинам на войне и советскому военному снаряжению, а также показы современных российских фильмов и тематические вечера, посвященные музыке и поэзии Великой Отечественной войны, рассказала руководитель РДКПЦ Анна Котлова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России заявил о заинтересованности французских евродепутатов принять участие в праздновании 80-летия Победы в Москве, французская сторона решила в очередной раз не приглашать российских дипломатов на празднование Дня Победы в Париже, а позиция Парижа по заявлениям российского президента вызывает у Москвы сожаление из-за отсутствия реакции на предложения о переговорах.

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    29 апреля 2025, 16:57 • Новости дня
    Путин призвал сформировать новую архитектуру безопасности в мире

    Путин заявил о необходимости равной и неделимой системы безопасности в мире

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин предложил мировому сообществу объединиться для создания системы безопасности, способной защищать интересы всех стран без ущерба другим.

    Необходимость сформировать в мире новую архитектуру равной и неделимой безопасности подчеркнул президент Владимир Путин, передает ТАСС.

    Выступая на пленарной сессии международного форума «Великое наследие – общее будущее», российский лидер заявил: «Мировому сообществу необходимо вместе создавать новую архитектуру равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все государства не в ущерб интересам других».

    По мнению Путина, только коллективные усилия способны обеспечить устойчивую защиту интересов каждого государства. Он отметил, что нынешние подходы к безопасности не должны строиться на ущемлении интересов отдельных стран.

    Ранее Путин заявил, что Евразию необходимо превратить в пространство мира и устойчивого развития.

    Напомним, Путин прибыл в Волгоград для встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и губернатором области Андреем Бочаровым.

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    29 апреля 2025, 18:35 • Новости дня
    Эксперты: Новая администрация США осознала важность контактов с Россией

    Эксперты подвели итоги 100 дней президентства Дональда Трампа

    Эксперты: Новая администрация США осознала важность контактов с Россией
    @ Molly Riley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    За сто дней президентства Дональда Трампа России и США удалось сбавить эскалацию между странами, а регулярные контакты между дипломатами держав лежат в основе глобальной стабильности. Непонимание по ряду вопросов между странами сохраняется, но готовность вести диалог внушает оптимизм, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Борис Межуев и Дмитрий Егорченков. Напомним, 29 апреля завершатся первые 100 дней президентства Трампа.

    «На президентство Дональда Трампа возлагались большие надежды. Конечно, полное отсутствие коммуникаций между Россией и США в период пребывания у власти администрации Джо Байдена создало завышенные ожидания от возвращения республиканца в Белый дом. Однако необходимо понимать, что большим прорывом стала сама нормализация контактов между нашими странами», – пояснил Борис Межуев, политолог, доцент философского факультета МГУ.

    «Сегодня Москва и Вашингтон проводят регулярные встречи. Обмен мнениями по важнейшим вопросам международной политики идет непрерывно, и это внушает трезвый оптимизм. Все-таки речь идет об отношениях великих держав, состояние которых оказывает влияние на весь мир», – подчеркивает собеседник.

    «На наших глазах сформировался постоянный канал связи, выраженный в «челночных визитах» спецпредставителей Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа. Возникают прямые исторические параллели с эпохой разрядки, когда наши страны налаживали контакт друг с другом схожими методами», – акцентирует эксперт.

    «Важно и то, что США и Россия сегодня обсуждают большой спектр экономических и политических вопросов. Конечно, одной из наиболее значимых тем переговоров является урегулирование конфликта на Украине. Такие кризисы не разрешаются по мановению руки, и некоторое недопонимании между двумя государствами сохраняется», – полагает он.

    «Например, Белый дом ратовал за 30-дневное перемирие, на что Россия резонно напоминала о необходимости достижения окончательного прекращения огня. Москва не собирается повторить печальный опыт Минских соглашений, и потому для нас принципиально важно учесть полный спектр национальных интересов в данной ситуации. Этим и занимаются наши дипломаты», – рассуждает собеседник.

    «Нам еще предстоит достичь взаимопонимание по многим вопросам в рамках текущего кризиса. Однако сам факт выхода двусторонних отношений из «мертвой точки», когда какой-либо диалог вообще отсутствовал, позволяет говорить о том, что все спорные ситуации не будут упускаться из виду», – считает Межуев.

    Для внешней политики США с момента распада СССР была характерна презумпция силы, напоминает Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. «Штаты исходили из позиции: «кто сильнее – тот и прав». Эта принудительная дипломатия и довела мир до гибридного столкновения двух ядерных держав», – поясняет он.

    «Теперь Россия показала свою силу на поле боя, а наша экономика – устойчивость к любым санкциям. Как результат, в США осознали важность старой дипломатии через восстановление доверия и поэтапного сближения переговорных позиций», – добавляет эксперт.

    «Вот только инструментарий для этого американцы сами же и снесли. Тут и пригодился старый и испытанный прием «челночных переговоров». Было бы близоруко сейчас рассуждать о степени эффективности встреч Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа. Подобный стиль диалога не терпит торопливых, но, похоже, на текущий момент это лучшее из того, чем мы располагаем. Сам факт данных встреч уже позволяет надеться на позитивное решение кризиса», – заключил Егорченков.

    Напомним, 29 апреля завершатся первые сто дней президентства Дональда Трампа. Сам глава Белого дома в интервью изданию Time высоко оценил работу собственной администрации за прошедший период. «Люди писали, что это был лучший первый месяц, лучший второй месяц – и действительно лучший третий месяц», – заявил он.

    Значимым данный период выдался и для российско-американских отношений. Впервые за долгое время состоялся телефонный разговор лидеров двух стран, в ходе которого Трамп выступил за скорейшее прекращение боевых действий на Украине, а Владимир Путин указал ему на необходимость устранения первопричин кризиса. Главы государств также обсудили ряд вопросов, касающихся восстановления отношений Москвы и Вашингтона.

    Позже, в феврале, состоялись переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде. Стороны договорились о налаживании двусторонних контактов, а также согласились с необходимостью снижения санкционного давления на Россию. Заметно сменилась и позиция Штатов в отношении Украины. Трамп стал подходить к поддержке Киева более прагматично и сдержанно, чем его предшественник.

    Особенно четко это проявилось во время «перепалки» между республиканцем и Владимиром Зеленским в Белом доме. После этого начали предприниматься реальные попытки по стабилизации ситуации. В частности, Москва и Вашингтон согласовали энергетическое перемирие и выступили за возобновление черноморской инициативы.

    Кроме того, США стали инициатором 30-дневного перемирия в рамках конфликта на Украине. Несмотря на том, что Владимир Путин поддержал предложение администрации Трампа, Россия настаивает, что для его реализации необходимо учесть ряд нюансов, а именно – вопросы контроля за исполнением оговоренных условий.

    В целом, остановка боевых действий обсуждается и сегодня. И хотя Трампу не удалось разрешить кризис за сутки, как он обещал во время предвыборной кампании, Москва и Вашингтон продолжают искать выход из сложившейся ситуации.

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