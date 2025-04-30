Выступление американского режиссера Оливера Стоуна прошло на марафоне «Знание.Первые», сообщается на сайте общества «Знание». В ходе диалога он подчеркнул, что всегда будет верить в возможность установления долгого и надежного мира: «Я живу уже почти 80 лет и верю, и буду продолжать верить, что всегда есть возможность установить мир».

Отвечая на вопросы участников, Стоун отметил, что на Западе нередко умалчивают о решающем вкладе народов России в победу над фашизмом. Он выразил восхищение российскими военными фильмами, назвав их наиболее аутентичными среди мировых работ об этой теме.

Режиссер также рассказал, что западное кино страдает от цензуры и самоцензуры, часто маскируемых под требования инвесторов. Его собственные фильмы также подверглись ограничениям и сейчас доступны только на отдельных видеосервисах.

В завершение Стоун дал совет молодым кинематографистам: «Для кино нужно черпать вдохновение прежде всего в любви и сострадании. Настоящая драма рождается из поиска истины».

В свою очередь во время марафона Знание.Первые в Москве экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн рассказал о значимости анализа истории российско-американских отношений. По его словам, сейчас президенты России и США ведут прямые переговоры, а прежние бюрократические препятствия отступили на второй план. МакГоверн подчеркнул, что президент России и глава МИД вновь говорят о доверии как основе диалога.

В ходе встречи в Музее Победы на Поклонной горе гость отметил важность 80-летия победы над нацизмом и напомнил о жертвах советского народа во Второй мировой войне.

«27 млн советских граждан отдали свои жизни во время Второй мировой войны. Советский Союз нес основное бремя войны, а США в основном поставляли вооружение по ленд-лизу», – заявил он.

МакГоверн отметил, что 28 апреля отмечается день встречи союзных войск на Эльбе и добавил: «Нет никакой причины, чтобы не объединиться в дальнейшем и сделать наш мир лучше». Он процитировал на русском языке стихотворение Николая Некрасова, чем вызвал аплодисменты зала, и подчеркнул, что при стремлении к сотрудничеству страны могут достичь стабильных партнерских отношений, что важно для глобальной безопасности.

В завершение встречи он отметил, что негативные медийные вбросы затрудняют налаживание взаимопонимания, но выразил уверенность в возможности возобновления диалога между Россией и США.