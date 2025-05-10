Путин завершил 14-часовую серию международных встреч

Tекст: Антон Антонов

Состоялись полноформатные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и председателем КНР Си Цзиньпином, а также восемь двусторонних встреч с лидерами Бразилии, Египта, Конго, Кубы, Монголии, Сербии, Словакии и Узбекистана, передает ТАСС.

Он также проводил краткие разговоры «на ногах» с гостями на каждом из официальных мероприятий, посвященных празднованию 80-го юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, состоялись торжественные приемы в Александровском зале Большого Кремлевского дворца и Грановитой палате.

Как писала газета ВЗГЛЯД, зарубежные СМИ признали, что парад Победы в Москве, который собрал 30 зарубежных лидеров, показал миру, что Путин «не одинок». Международные издания осветили празднование юбилея Победы в Москве и подчеркнули значимость торжеств и присутствие иностранных гостей.