Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.5098 комментариев
Путин завершил 14-часовую серию международных встреч
Серия двусторонних международных встреч завершилась переговорами президента России Владимира Путина с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Путин 9 мая провел за общением с высокопоставленными иностранными гостями свыше 14 часов.
Состоялись полноформатные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и председателем КНР Си Цзиньпином, а также восемь двусторонних встреч с лидерами Бразилии, Египта, Конго, Кубы, Монголии, Сербии, Словакии и Узбекистана, передает ТАСС.
Он также проводил краткие разговоры «на ногах» с гостями на каждом из официальных мероприятий, посвященных празднованию 80-го юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, состоялись торжественные приемы в Александровском зале Большого Кремлевского дворца и Грановитой палате.
Как писала газета ВЗГЛЯД, зарубежные СМИ признали, что парад Победы в Москве, который собрал 30 зарубежных лидеров, показал миру, что Путин «не одинок». Международные издания осветили празднование юбилея Победы в Москве и подчеркнули значимость торжеств и присутствие иностранных гостей.