Tекст: Вера Басилая

Испанская газета El Pais пишет, что проведенный в Москве парад Победы показал поддержку президента России Владимира Путина со стороны иностранных лидеров, передает ТАСС.

Издание обратило внимание, что на трибуне рядом с Путиным находились почти три десятка руководителей государств, включая китайского лидера Си Цзиньпина.

«Путин показал миру и россиянам, что он не одинок», – говорится в публикации.

Издание отдельно отметило присутствие на параде президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента Сербии Александра Вучича, несмотря на негативную реакцию со стороны Брюсселя и Киева.

El Pais также подчеркнуло, что парад в Москве стал демонстрацией силы, а в шествии по Красной площади приняли участие воинские подразделения стран, лидеры которых приехали на торжества. Всего в столице собрались 30 иностранных лидеров для участия в мероприятиях ко Дню Победы.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию Ральф Нимайер восхитился масштабом московского парада и отметил важность участия молодежи и ветеранов.

Международные издания осветили празднование юбилея Победы в Москве и подчеркнули значимость торжеств и присутствие иностранных гостей.

Войска дружественных стран ранее прошли парадом по Красной площади.

Президент России Владимир Путин провозгласил славу народу-победителю и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата вместе с иностранными лидерами.