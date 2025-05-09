Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
El Pais: Парад Победы в Москве показал миру, что Путин «не одинок»
Крупнейший за последние годы парад Победы в Москве, который собрал 30 зарубежных лидеров, среди которых был председатель КНР Си Цзиньпин, показал миру, что президент России Владимир Путин не одинок, сообщает испанская газета El Pais.
Испанская газета El Pais пишет, что проведенный в Москве парад Победы показал поддержку президента России Владимира Путина со стороны иностранных лидеров, передает ТАСС.
Издание обратило внимание, что на трибуне рядом с Путиным находились почти три десятка руководителей государств, включая китайского лидера Си Цзиньпина.
«Путин показал миру и россиянам, что он не одинок», – говорится в публикации.
Издание отдельно отметило присутствие на параде президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента Сербии Александра Вучича, несмотря на негативную реакцию со стороны Брюсселя и Киева.
El Pais также подчеркнуло, что парад в Москве стал демонстрацией силы, а в шествии по Красной площади приняли участие воинские подразделения стран, лидеры которых приехали на торжества. Всего в столице собрались 30 иностранных лидеров для участия в мероприятиях ко Дню Победы.
Ранее глава Немецкого совета за конституцию Ральф Нимайер восхитился масштабом московского парада и отметил важность участия молодежи и ветеранов.
Международные издания осветили празднование юбилея Победы в Москве и подчеркнули значимость торжеств и присутствие иностранных гостей.
Войска дружественных стран ранее прошли парадом по Красной площади.
Президент России Владимир Путин провозгласил славу народу-победителю и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата вместе с иностранными лидерами.